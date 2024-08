Nam thần đấu kiếm Hàn Quốc siêu hot ở Olympic: cao 1m92, đánh đâu "hốt" HCV đến đó

Nam thần họ Oh cũng làm nên lịch sử khi là VĐV đầu tiên của Hàn Quốc giành được 2 HCV đấu kiếm trong 1 kì thế vận hội. Anh cũng có có tất cả huy chương vàng từ vô địch thế giới, vô địch châu Á, vô địch Đại hội thể thao châu Á - các giải đấu quốc tế mà anh tham dự từ năm 2019 đến nay. Đây là lý do tại sao đồng đội Do Kyung-dong nói về anh với sự ngưỡng mộ: “Chúng ta hiện đang sống trong thời đại của Oh Sang-uk"