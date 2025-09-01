Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ

01-09-2025 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Bí mật 600 năm dưới nền điện Thái Hòa là gì?

Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ- Ảnh 1.

Trải qua hàng ngàn năm, Tử Cấm Thành - công trình kiến trúc cổ bằng gỗ vĩ đại và được bảo tồn tốt nhất thế giới - vẫn luôn là một đề tài thu hút không ngừng sự khám phá của các nhà sử học, khoa học và hậu thế. Nằm uy nghi ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, cung điện hoàng gia này của triều đại nhà Minh và nhà Thanh không chỉ là một biểu tượng quyền lực mà còn ẩn chứa vô số bí mật kiến trúc độc đáo, thể hiện trí tuệ và sự cẩn trọng phi thường của người xưa.

Theo thống kê, Tử Cấm Thành có diện tích rộng lớn tới 720.000 mét vuông, với diện tích xây dựng khoảng 150.000 mét vuông. Công trình này bao gồm hơn 70 cung điện lớn nhỏ, cùng với 8.707 phòng, một con số đáng kinh ngạc cho thấy quy mô đồ sộ của nó. Tử Cấm Thành dài 961 mét từ bắc xuống nam và rộng 753 mét từ đông sang tây, được bao quanh bởi bức tường thành cao 10 mét và một hào nước rộng 52 mét, tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm.

Bí mật 600 năm dưới nền điện Thái Hòa

Trong một lần trùng tu, một trong những bí mật lớn nhất của Tử Cấm Thành đã được hé lộ, một bí mật đã bị chôn vùi suốt 600 năm. Câu chuyện bắt đầu khi một công nhân phát hiện những vết nứt trên nền gạch lát trước cửa điện Thái Hòa, một trong ba điện lớn và quan trọng nhất của Tử Cấm Thành. Đội ngũ chuyên gia và công nhân lành nghề nhanh chóng được triệu tập để sửa chữa, nhằm ngăn chặn các vết nứt lan rộng.

Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ- Ảnh 2.

Khi họ bắt đầu dỡ bỏ lớp gạch vỡ, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bên dưới lớp gạch đó, họ phát hiện một lớp gạch khác giống hệt, được lát vô cùng cẩn thận. Càng đào sâu, sự kinh ngạc càng tăng lên khi họ cứ tiếp tục tìm thấy các lớp gạch tương tự, chồng lên nhau đều tăm tắp. Cuối cùng, tổng cộng 15 lớp gạch đã được tìm thấy dưới nền điện Thái Hòa. Dù không có bất kỳ mật thất hay kho báu nào được giấu bên dưới, phát hiện này vẫn khiến các chuyên gia sửng sốt. Vậy, tại sao người xưa lại phải xây dựng một nền móng kiên cố và phức tạp đến vậy?

Sau khi tìm kiếm và đối chiếu với các sử liệu, mục đích của việc xây 15 lớp gạch kiên cố này đã được làm sáng tỏ. Tử Cấm Thành là nơi sinh sống và làm việc của rất nhiều đời vua chúa, do đó, an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Điện Thái Hòa, vốn là nơi diễn ra các nghi lễ hoàng gia trọng đại như lễ đăng cơ, yến tiệc, và đại hôn, lại càng phải được bảo vệ tuyệt đối. Để đảm bảo an ninh cho bậc đế vương, những người thợ xây đã biến điện Thái Hòa thành một pháo đài "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Ngoài việc được lính gác canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, chính bản thân công trình cũng phải tự trở thành một lá chắn kiên cố. Lớp nền 15 tầng gạch được xây dựng để ngăn chặn bất kỳ kẻ thích khách nào có ý định đào đất để đột nhập từ bên dưới lòng đất. Đây là một biện pháp phòng thủ cực kỳ thông minh và cẩn trọng, thể hiện sự lo xa của những người xây dựng.

Nghệ thuật chế tác thủ công đỉnh cao

Bí mật chưa dừng lại ở đó. Khi nghiên cứu kỹ lưỡng các viên gạch lát nền, các chuyên gia còn kinh ngạc hơn nữa trước sự tinh xảo trong thiết kế và chế tác của chúng. Hóa ra, để làm ra mỗi viên gạch này, người thợ phải mất tới 720 ngày "khổ luyện" với quy trình thủ công tỉ mỉ. Mỗi viên gạch không chỉ có đường nét tinh xảo, chắc chắn mà còn có khả năng đặc biệt: điều hòa thời tiết. Chúng giúp nền điện mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, mang lại sự thoải mái tối đa cho các vị vua.

Vết nứt vỡ đột nhiên xuất hiện ở Tử Cấm Thành: Chuyên gia vào cuộc, bí mật 600 năm đã được hé lộ- Ảnh 3.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết này cho thấy các bậc đế vương không chỉ đòi hỏi sự an toàn tuyệt đối mà còn cả một không gian sống dễ chịu. Nếu không có những vết nứt sau hơn 600 năm bị mài mòn và bào mòn của thời gian, có lẽ bí mật kiến trúc độc đáo này của Tử Cấm Thành vẫn sẽ mãi mãi nằm yên dưới lòng đất. Khám phá này không chỉ giúp chúng ta hiểu hơn về sự tài hoa của những người thợ thủ công xưa, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và sự cẩn trọng tuyệt đối của các triều đại phong kiến Trung Quốc trong việc bảo vệ vương quyền.

Nguồn: Sohu

Theo Thanh Huyền

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Tử Cấm Thành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào?

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào? Nổi bật

Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất?

Thị trường hồi hộp chờ báo cáo việc làm tháng 8 ngay trước thềm họp Fed: Biến số tác động đến quyết định cắt giảm lãi suất? Nổi bật

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

Động đất mạnh ở Afghanistan, hơn 600 người có thể đã thiệt mạng

15:14 , 01/09/2025
Lộ rõ rạn nứt trong mối quan hệ Meta - Scale AI: Đầu tư 14 tỷ USD chỉ để 'mua' CEO, loạt lãnh đạo nộp đơn từ chức

Lộ rõ rạn nứt trong mối quan hệ Meta - Scale AI: Đầu tư 14 tỷ USD chỉ để 'mua' CEO, loạt lãnh đạo nộp đơn từ chức

14:41 , 01/09/2025
Khi 'ảo thuật' chỉ là màn khói lừa đảo: Startup giả vờ làm AI sụp đổ ngoạn mục, ra mắt công cụ AI nhưng có 700 người 'đứng sau gõ phím', được Microsoft, SoftBank đổ 450 triệu USD

Khi 'ảo thuật' chỉ là màn khói lừa đảo: Startup giả vờ làm AI sụp đổ ngoạn mục, ra mắt công cụ AI nhưng có 700 người 'đứng sau gõ phím', được Microsoft, SoftBank đổ 450 triệu USD

14:08 , 01/09/2025
Quốc gia ASEAN sở hữu 16 tấn đất hiếm dự kiến cho phép Trung Quốc chế biến nhưng có điều kiện đặc biệt

Quốc gia ASEAN sở hữu 16 tấn đất hiếm dự kiến cho phép Trung Quốc chế biến nhưng có điều kiện đặc biệt

14:05 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên