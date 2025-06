VF 9 phiên bản “di sản Việt” - Biểu tượng độc bản dành cho giới thượng lưu

Tuyên ngôn của bản lĩnh Việt qua bộ ba độc bản VF 9

Mới đây, The Nine - sự kiện được cộng đồng những cá nhân tinh hoa và người dùng xe điện VinFast VF 9 mong đợi - đã trở lại với quy mô hoành tráng tại TP.HCM.

Tâm điểm sự kiện là bộ sưu tập 3 mẫu VinFast VF 9 phiên bản nghệ thuật, được "thổi hồn" bởi nghệ sĩ Việt Max - người tiên phong trong dòng tranh pop-art và nghệ thuật đường phố tại Việt Nam. Mỗi chiếc xe là một "di sản chuyển động", kết hợp tinh thần dân tộc với thiết kế đương đại, hướng đến cộng đồng người dùng đề cao bản lĩnh tiên phong và khát vọng đóng góp cho tương lai bền vững.

Chiếc VF 9 "Nhật Chiếu Hạc Phi" thể hiện hình ảnh chim hạc bay về phía mặt trời.

Chiếc VF 9 đầu tiên nổi bật với hình ảnh chim hạc đang bay về phía mặt trời, là biểu tượng của một tương lai rực rỡ, nguồn năng lượng vô tận và vòng tuần hoàn bất tận của sự sống. Chim hạc sải cánh giữa không trung cũng chính là biểu trưng cho ý chí kiên cường vượt qua mọi thử thách của người Việt - đồng điệu với tinh thần bứt phá mọi giới hạn của VinFast.

Chiếc VF 9 "Khí Phách Tiên Phong" là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Chiếc xe thứ hai mang đến hình ảnh rồng máy - một sự kết hợp táo bạo giữa biểu tượng linh thiêng phương Đông với kỹ nghệ hiện đại. Dưới bàn tay tài hoa của nghệ sĩ Việt Max, hình tượng này thể hiện một Việt Nam của thế kỷ 21 vẫn giữ hồn cốt truyền thống, nhưng bứt phá bằng công nghệ, sáng tạo và bản lĩnh làm chủ sân chơi toàn cầu và gánh vác trách nhiệm cùng với nhân loại.

Khép lại bộ ba là mẫu VF 9 với hình ảnh rồng vươn cao giữa thiên nhiên, như một tuyên ngôn nghệ thuật về mối giao hòa giữa con người và môi trường. Mỗi nét vẽ trên thân xe đều được nghệ sĩ Việt Max thực hiện tỉ mẩn hoàn toàn bằng tay. Những mảng màu tự nhiên phía sau biểu tượng rồng vừa làm dịu sắc độ thị giác vừa truyền đi thông điệp về sứ mệnh gìn giữ hành tinh xanh - giá trị cốt lõi mà VinFast kiên định theo đuổi.

Tâm điểm của sự kiện – chiếc VF 9 "Uy Long Phồn Thịnh" đã được đấu giá với mức chốt 2 tỷ đồng.

"Tôi rất trân trọng tinh thần tiên phong dấn thân mang bản sắc Việt bước ra thế giới của VinFast. Được đồng hành trong hành trình đó, tôi muốn gửi gắm vào tác phẩm niềm tự hào dân tộc và khát vọng sáng tạo không ngừng của người Việt hôm nay", nghệ sĩ Việt Max chia sẻ tại sự kiện.

Trong không gian giàu cảm hứng của The Nine 2025, các khách mời không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp và ý nghĩa của bộ sưu tập độc bản. 3 chiếc VF 9 đậm chất nghệ thuật sau đó đều đã tìm ra chủ nhân ngay tại sự kiện, trong đó, một chiếc được chốt giá tới 2 tỷ đồng.

VinFast VF 9: SUV điện hạng sang chạm chuẩn toàn cầu

Không chỉ là "tuyên ngôn nghệ thuật", VF 9 còn là mẫu SUV điện cao cấp đáng chú ý nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Với đặc thù là xe điện, VF 9 nổi bật với khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng êm ái được mang tới bởi khối động cơ 402 mã lực, cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn đường chủ động, cảnh báo điểm mù…

Bên trong, nội thất VF 9 rộng rãi theo chuẩn châu Âu, với tâm điểm là màn hình giải trí lớn tích hợp trợ lý ảo ViVi. Đặc biệt, phiên bản 6 chỗ với ghế cơ trưởng ở hàng thứ 2 mang đến trải nghiệm ngang tầm "hạng thương gia" cho người dùng với ghế ngồi có massage, thông gió, sưởi ấm, sạc không dây, màn hình 8 inch…

Nhiều khách hàng có mặt tại sự kiện thích thú với những mẫu VF 9 độc bản.

Đáng chú ý, loạt ưu đãi tài chính hiện hành của VinFast đang giúp mẫu "xe chủ tịch" này trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Với chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần 3, khách hàng được giảm 4% giá niêm yết, tặng thêm đến 70 triệu đồng vào tài khoản VinClub nếu đăng ký tại Hà Nội hoặc TP.HCM và thêm tới 50 triệu nếu đổi xe xăng sang xe điện.

Tổng ưu đãi lên đến gần 188 triệu đồng, đưa chi phí sở hữu thực tế của VF 9 bản Plus về mốc chỉ nhỉnh hơn 1,5 tỷ đồng. Đây là mức giá "gây sốc" với một mẫu SUV hạng E tiêu chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, chính sách miễn phí sạc điện đến tháng 6/2027 cũng giúp chủ xe tiết kiệm cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Xuất hiện tại The Nine 2025 với diện mạo hoàn toàn mới, VF 9 một lần nữa trở thành giao điểm giữa công nghệ, văn hóa và khát vọng xanh của người Việt. Mẫu xe điện flagship của VinFast cũng được xem là tuyên ngôn của thế hệ người dùng mới - những người không chỉ dẫn đầu bằng lựa chọn tiêu dùng thông minh, mà còn mang trong mình niềm tự hào về sản phẩm "make in Vietnam".