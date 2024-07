Vì 1 lần hạnh phúc, Warren Buffett đánh mất ngôi vị giàu nhất thế giới vào tay Elon Musk, đốt 164 tỷ USD suốt 18 năm nhưng không hề hối tiếc

Quyết định đắt giá

Năm 2006, tỷ phú Warren Buffett đã có quyết định gây sốc toàn thế giới khi tuyên bố cho đi gần hết số tài sản của mình để làm từ thiện nhằm hưởng thụ niềm hạnh phúc được giúp đỡ mọi người và sống thanh thản cuối đời.

Kể từ đó đến nay, Buffett đã quyên góp đến 55 tỷ USD làm từ thiện. Thậm chí vào cuối tháng 6/2024, vị tỷ phú này đã cho đi 5,3 tỷ USD và tụt hạng từ vị trí thứ 8 xuống thứ 10 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Tổng giá trị tài sản của Buffett hiện chỉ còn 128,9 tỷ USD.

Thế nhưng nếu nhà đầu tư này không vì niềm hạnh phúc làm từ thiện mà vẫn giữ cổ phiếu không bán thì sao?

Tỷ phú Warren Buffett nắm giữ 474.998 cổ phiếu hạng A, tương đương 43 tỷ USD giá trị tại thời điểm tuyên bố cho đi tài sản năm 2006. Nếu nhà đầu tư này vẫn giữ số cổ phiếu đó cho đến tận ngày nay thì tổng giá trị của chúng vào khoảng 292 tỷ USD.

Nếu cộng thêm 1 tỷ USD số cổ phiếu hạng B và các khoản đầu tư cá nhân khác thì Buffett có lẽ vẫn nắm giữ 293 tỷ USD tài sản nếu không đi làm từ thiện, nhiều hơn 164,1 tỷ so với hiện tại.

Con số này còn chưa tính đến những khoản đầu tư sinh lời mà Buffett có thể kiếm thêm được thông qua các thương vụ trong suốt 18 năm qua.

Dẫu vậy, con số 293 tỷ USD khiến Buffett vẫn giàu hơn tỷ phú đứng số 1 hiện nay là Elon Musk đến 41 tỷ USD.

Đồng thời con số này cũng khiến ông giàu hơn 77 tỷ USD so với Jeff Bezos, 102 tỷ USD so với Bernard Arnault và thậm chí giàu gấp đôi người bạn thân Bill Gates thay vì ít hơn 6 tỷ USD so với nhà sáng lập Microsoft như hiện nay.

Nói đơn giản, nếu không đi làm từ thiện thì hiện Warren Buffett mới là người đàn ông giàu nhất thế giới.

Thậm chí chính Buffett đáng lẽ mới là người đầu tiên phá kỷ lục với danh hiệu tỷ phú có khối tài sản lớn nhất từng được ghi nhận nếu không làm từ thiện.

Danh hiệu này đã bị Elon Musk sở hữu vào năm 2021 khi tổng giá trị tài sản của ông chủ Tesla vượt 300 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu đi lên.

Với 293 tỷ USD, tỷ phú Buffett về lý thuyết có thể mua lại hãng McDonald’s mà ông yêu thích, hoàn toàn bộ hãng Coca Cola hoặc 50 đội thể thao giá trị nhất hành tinh.

Thế nhưng thay vì giữ các danh hiệu người giàu nhất thế giới hay mua những thứ này, Warren Buffett lại chọn làm từ thiện.

Hạnh phúc là biết cho đi

Với nỗ lực cho đi 99% tài sản của mình thông qua quyên góp từ thiện bằng cổ phiếu, Warren Buffett đang khiến rất nhiều người nể phục bởi không phải tỷ phú nào cũng dễ dàng từ bỏ tiền của mình.

"Kể cả khi thực hiện cam kết cho đi 99% tài sản thì tôi và gia đình cũng sẽ không hề sống thiếu thốn. Tôi vẫn sẽ có thể sống một cách thoải mái", tỷ phú Buffett cho hay.

Phần lớn khoản quyên góp của Buffett được chuyển đến Quỹ Bill & Melinda Gates. Tổ chức này được thành lập bởi Buffett, người bạn thân Bill Gates và bà Melinda French Gates vào năm 2000 nhằm xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe ở các nước đang phát triển, đồng thời phát triển giáo dục và kích thích kinh tế Mỹ.

Năm 2010, Buffett còn thành lập Quỹ The Giving Pledge nhằm khuyến khích các tỷ phú khác quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ làm từ thiện.

Ngoài ra, vị tỷ phú này còn quyên góp cho quỹ từ thiện mang tên người vợ đã mất cũng như tên 3 người con của mình.

Nhà đầu tư này đã quyên góp số cổ phiếu trị giá hơn 4,8 tỷ USD (tại thời điểm trao tặng) đến Quỹ Susan Thompson Buffett. Con số này không bao gồm ít nhất 2,9 tỷ USD tài sản của Susan được trao cho quỹ khi bà qua đời năm 2004.

Bên cạnh đó, Buffett cũng đã trao tổng cộng hơn 8 tỷ USD cổ phiếu (tại thời điểm trao tặng) cho 3 tổ chức từ thiện mang tên các con mình là Quỹ Sherwood, Quỹ Howard G. Buffett và Quỹ NoVo.

Sau gần 20 năm quyên góp, nhà đầu tư 93 tuổi này đã giảm số cổ phần ở Berkshire của mình xuống còn 207.963 cổ phiếu loại A với tổng giá trị khoảng 128 tỷ USD tính đến phiên 8/7/2024.

Bản thân Buffett dự định sẽ tiếp tục làm từ thiện cho 5 quỹ trên đến khi qua đời.

Tuy nhiên trong một lá thư vào tháng 11/2023, Buffett cho biết có lẽ ông sẽ chuyển hoàn toàn tài sản của mình vào một quỹ từ thiện riêng cho các con giám sát thay vì đưa cho 5 quỹ trên hay cho Quỹ Bill & Melinda Gates như đã đưa tin trước đây.

"Xã hội có nhu cầu sử dụng tiền của tôi, còn bản thân tôi thì không", tỷ phú Warren Buffett, người sống khiêm tốn trong một ngôi nhà ở Omaha suốt từ năm 1958 và thường dùng bữa đơn giản tại McDonald’s, cho biết vào năm 2021.

