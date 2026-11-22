Vị bác sĩ đó là PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường.

Năm 1991, khi nhiều bệnh viện Việt Nam vẫn chủ yếu thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp mổ mở, PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường có chuyến tu nghiệp tại Bệnh viện St. Vincent, bang Indiana, Mỹ. Chuyến đi kéo dài vài tháng không chỉ giúp người bác sĩ trẻ tiếp cận với nền y học hiện đại mà còn mở ra cơ hội đưa một kỹ thuật phẫu thuật hoàn toàn mới về nước.

Trong thời gian tu nghiệp, bác sĩ Nguyễn Tấn Cường có cơ hội học hỏi từ bác sĩ Maurice Arregui, một trong những người tiên phong về phẫu thuật nội soi tại Mỹ. Nhờ tinh thần ham học hỏi, sau khóa thực tập ba tháng, ông được giữ lại làm phụ tá riêng cho vị bác sĩ này đến khi kết thúc thời hạn visa.

Không chỉ quan sát, ông dành nhiều thời gian tìm hiểu cách vận hành thiết bị, kỹ thuật thao tác và những lợi ích mà phương pháp mới có thể mang lại cho người bệnh. Càng tiếp xúc, ông càng mong muốn đưa kỹ thuật này về Việt Nam.

Tuy nhiên, mong muốn ấy khi đó tưởng chừng rất xa vời.

Món quà bất ngờ từ nước Mỹ

Cuối năm 1991, trong một hội nghị khoa học tại Chicago, bác sĩ Maurice Arregui giới thiệu Nguyễn Tấn Cường với đại diện một công ty sản xuất thiết bị phẫu thuật nội soi mang tên Solos.

Tại khu vực triển lãm, trước hệ thống máy móc hiện đại, bác sĩ Cường dành nhiều thời gian quan sát và tìm hiểu. Đại diện công ty hỏi ông liệu sau khi trở về Việt Nam, ông có thể ứng dụng kỹ thuật này vào điều trị hay không.

Câu trả lời của người bác sĩ Việt Nam khiến họ bất ngờ. Ông cho biết có lẽ phải mất khoảng 10 năm nữa Việt Nam mới có thể triển khai phẫu thuật nội soi, bởi điều kiện y tế trong nước còn quá khó khăn. Ngay cả những vật tư cơ bản như găng tay, kim chỉ phẫu thuật cũng thiếu thốn, trong khi một hệ thống máy nội soi có giá 40.000–50.000 USD là khoản đầu tư vượt xa khả năng của bệnh viện lúc bấy giờ.

Hơn một tuần sau, khi đang chuẩn bị hành lý trở về nước, bác sĩ Cường bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đại diện hãng Solos. Họ thông báo quyết định tặng ông một hệ thống máy phẫu thuật nội soi hoàn chỉnh trị giá khoảng 40.000- 50.000 USD để mang về Việt Nam.

Món quà ấy vượt xa những gì ông từng nghĩ tới. Đó không đơn thuần là một thiết bị y tế đắt tiền mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp cận sớm hơn với một kỹ thuật phẫu thuật hiện đại trên thế giới.

PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường

Tuy nhiên, nhận được máy đã khó, đưa được máy về nước còn khó hơn.

Hệ thống thiết bị có trọng lượng hơn 100 kg, trong khi hành lý cá nhân của ông bị giới hạn. Không có điều kiện vận chuyển nguyên bộ, bác sĩ Cường phải nhờ sự hỗ trợ của nhiều Việt kiều về thăm quê hương, mỗi người mang giúp một phần thiết bị. Trường Đại học Y Dược TP.HCM cũng hỗ trợ để hệ thống máy có thể về nước.

Sáu tháng thử nghiệm trước khi bước vào phòng mổ trên người

Khi hệ thống máy nội soi về đến Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Tấn Cường nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy và chia sẻ kỹ thuật mới với đồng nghiệp. Tuy nhiên, đưa một phương pháp phẫu thuật chưa từng được triển khai trong nước vào thực tế không thể chỉ dựa trên sự hào hứng.

Để bảo đảm an toàn, dưới sự hỗ trợ của cố GS Nguyễn Đình Hối, ê-kíp được tạo điều kiện thực hiện phẫu thuật nội soi thực nghiệm trên động vật.

Trong khoảng 6 tháng, các bác sĩ tiến hành mổ thực nghiệm cắt túi mật trên 10 con chó. Kết quả được Hội đồng khoa học của Trường Đại học Y Dược TP.HCM đánh giá, nghiệm thu trước khi kỹ thuật được cho phép triển khai trên người tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 23/9/1992 trở thành dấu mốc đặc biệt của ngoại khoa Việt Nam. Ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật đầu tiên trên người tại Việt Nam được thực hiện thành công trên một nữ bệnh nhân 63 tuổi mắc sỏi túi mật nhiều năm.

Trước đó, với phương pháp mổ mở truyền thống, bệnh nhân thường phải chịu đường rạch dài khoảng 15–20 cm trên thành bụng. Nhưng với kỹ thuật nội soi, bác sĩ chỉ cần tạo những lỗ nhỏ để đưa camera và dụng cụ phẫu thuật vào bên trong cơ thể.

Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ 15 phút. Thay đổi không chỉ nằm ở kích thước vết mổ mà còn ở trải nghiệm điều trị của người bệnh: ít đau hơn, có thể vận động sớm và thời gian nằm viện rút ngắn đáng kể. Bệnh nhân đầu tiên được xuất viện sau khoảng hai ngày, thay vì phải nằm viện hơn một tuần như nhiều trường hợp mổ mở trước đó.

Thành công của ca phẫu thuật năm 1992 không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu cho hành trình phát triển phẫu thuật nội soi tại Việt Nam.

Từ kỹ thuật cắt túi mật, các bác sĩ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng ứng dụng nội soi trong nhiều lĩnh vực ngoại khoa khác như cắt ruột thừa, cắt đại tràng, cắt gan, cắt lách, cắt tụy, lấy sỏi ống mật chủ và phẫu thuật điều trị một số bệnh lý phức tạp.

Phương pháp này dần chứng minh những ưu điểm quan trọng: giảm tổn thương mô, hạn chế đau sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, giúp người bệnh phục hồi nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện. Đây cũng là hướng phát triển góp phần thay đổi diện mạo ngành phẫu thuật hiện đại.

Sau dấu mốc năm 1992, ông tiếp tục theo đuổi lĩnh vực ngoại khoa tiêu hóa, gan – mật – tụy. Ông từng đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy; Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại, Đại học Y Dược TP.HCM và tham gia đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ.

Năm 2012, trên cương vị Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy, ông cùng ê-kíp ghép gan Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với các chuyên gia Bệnh viện Asan (Hàn Quốc) thực hiện thành công ca ghép gan người lớn đầu tiên tại các tỉnh phía Nam. Đây tiếp tục là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển chuyên môn của ông.