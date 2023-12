Vì đâu giá quặng sắt lên cao nhất kể từ tháng 6/2022?

Hợp đồng tương lai ở Singapore đã tăng trên 140 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch yếu vào ngày 26/12. Sự lạc quan đang cho thấy khả năng phục hồi kinh tế của Trung Quốc và lĩnh vực bất động sản sử dụng nhiều thép của nước này cuối cùng cũng đang có được động lực mới, khi quá trình mở cửa trở lại sau đại dịch trầm lắng trong năm qua khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Hôm 21/12, các ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc đã tiến hành đợt cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay khi các nhà chức trách tăng cường nỗ lực nâng cao hoạt động kinh tế. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (127 tỷ USD) hồi tháng 11, nhằm thúc đẩy quá trình hồi sinh đô thị, cung cấp cứu trợ cho lĩnh vực bất động sản sử dụng nhiều thép trong bối cảnh làn sóng phá sản của các nhà phát triển.

Với dự đoán ngày càng khả quan về nhu cầu tăng, các nhà máy thép vốn đã giảm lượng dự trữ quặng sắt để duy trì hoạt động hiện có thể phải đối mặt với áp lực bổ sung hàng nếu nhu cầu vượt quá nguồn cung.

Giá quặng sắt tăng cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022.

Theo Nikkei Asia, Trung Quốc đang trên đà xuất khẩu khoảng 90 triệu tấn thép vào năm 2023, tiến gần hơn 110 triệu tấn của năm 2015 - thời điểm chứng kiến sự gia tăng các biện pháp chống bán phá giá trên toàn thế giới. Điều này khiến thị trường quốc tế gián đoạn và nhen nhóm những xung đột thương mại.

Quặng sắt đã tăng 1,16% lên 140,05 USD/tấn tại Singapore. Giá giao sau tại Đại Liên cao hơn 1,9%, trong khi thép thanh cốt thép và thép cuộn cán nóng đều tăng ở Thượng Hải.

Ghi nhận sáng ngày 26/12 (theo giờ Việt Nam), giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải lên mốc lên mức 3.971 Nhân dân tệ/tấn, tăng 29 Nhân dân/tệ so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá quặng sắt kỳ hạn ở Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tương đối ổn định trong ngày thứ Hai (25/12), do các nhà đầu tư cảnh giác với rủi ro giảm giá từ sự can thiệp tiềm tàng của chính quyền Trung Quốc và đối mặt với sự thiếu định hướng do thị trường Singapore đóng cửa để nghỉ lễ Giáng sinh.

Quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 5 trên Sàn DCE của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 0,26% ở mức 970,5 nhân dân tệ/tấn (135,98 USD/tấn), từ bỏ mức tăng trước đó.

Hợp đồng quặng sắt SZZFF4 chuẩn giao tháng 1 trên Sàn Singapore (SGX) không được giao dịch do kỳ nghỉ lễ, đạt mức cao nhất trong 10 tháng vào cuối tuần trước, khi đạt gần 140 USD/tấn.

Tham khảo: Bloomberg