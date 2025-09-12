Vi phạm công bố thông tin, hai doanh nghiệp vừa bị UBCKNN xử phạt

HUD1 bị phạt 210 triệu đồng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 245/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (MCK: HU1, sàn HoSE).

Theo đó, HUD1 bị phạt tiền 150 triệu đồng do đã có hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2024.

Theo đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, công ty công bố lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán xác nhận con số là gần 4,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, HUD1 phải khắc phục hậu quả bằng cách buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HUD1 còn bị phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HoSE đối với tài liệu Nghị quyết HĐQT số 166/NQ-HĐQT ngày 3/1/2024 về việc thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan trong năm 2024.

Như vậy, tổng số tiền mà HUD1 bị UBCKNN xử phạt hành chính là 210 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tiền thân là Công ty Xây lắp và Phát triển nhà số 1 thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị. Tháng 3/2022, công ty được chuyển đổi từ mô hình Công ty Cổ phần 51% Nhà nước sang mô hình 100% vốn tư nhân.

Hoạt động chính của doanh nghiệp là đầu tư kinh doanh bất động sản và xây lắp công trình. Trụ sở chính đặt tại số 68 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, TP.Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, HUD1 mang về doanh thu thuần hơn 115,5 tỷ đồng, tăng 64,3% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 135 triệu đồng, tăng nhẹ 2,1%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HUD1 tăng 17,5% so với đầu năm, lên mức gần 801,4 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 55,5% tổng tài sản, ở mức hơn 444,4 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 133,1 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 654,7 tỷ đồng, tăng 22,3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 385,6 tỷ đồng, chiếm 58,9% tổng nợ.

Nam Land vi phạm công bố thông tin

Theo Quyết định số 246/QĐ - XPHC của Thanh tra UBCKNN, Công ty TNHH Nam Land bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã không công bố thông tin đối với Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024 và năm 2024.

Đồng thời, công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024 và Báo cáo tài chính bán niên 2024.

Ảnh minh họa

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Nam Land tiền thân là Công ty TNHH Hải Vương Việt Nam, được thành lập từ tháng 12/2016 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng do ông Nguyễn Việt Hoài Thơ (SN 1975) làm chủ sở hữu, Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đến tháng 12/2017, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên mức 30 tỷ đồng.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 4/6/2019, ông Nguyễn Việt An (SN 1969) trở thành chủ sở hữu, Tổng đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Nam Land thay ông Nguyễn Việt Hoài Thơ.

Cũng trong tháng 6/2019, Nam Land tiến hành tăng vốn điều lệ lên 215 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: ông Nguyễn Việt Anh (15%), bà Nguyễn Thị Ngọc Trân (85%).

Tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị Ngọc Trân (SN 1987) trở thành Giám đốc/Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, chỉ sau đó 1 tháng (tháng 9/2020), vị trí này lại do ông Nguyễn Thúc Anh Thi (SN 1985) đảm nhiệm.

Đồng thời, cơ cấu cổ đông của Nam Land lúc này gồm: ông Nguyễn Thúc Anh Thi (90%) và ông Vũ Việt Trung (10%).

Theo cập nhật mới nhất ngày 10/5/2021, vốn điều lệ của Nam Land tăng lên 335 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của 2 cổ đông không thay đổi.

Ngoài Nam Land, ông Nguyễn Thúc Anh Thi còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển nhà We Land và Công ty Cổ phần Asiana Việt Nam.