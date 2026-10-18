Vì sao Ai Là Triệu Phú lại thay 2 quyền trợ giúp sau 15 năm phát sóng?

Sau 15 năm lên sóng, Ai Là Triệu Phú từng có một thay đổi đáng chú ý trong luật chơi khi 2 quyền trợ giúp quen thuộc là “Hỏi ý kiến khán giả trong trường quay” và “Hỏi tổ tư vấn tại chỗ” được thay thế bằng hai hình thức mới mang tên “Hỏi ý kiến người đồng hành” và “Nhà thông thái”. Đằng sau quyết định này không chỉ là nỗ lực làm mới gameshow lâu năm, mà còn có một lý do đặc biệt xuất phát từ đại dịch COVID-19.

Ngày 5/5/2020, Ai Là Triệu Phú lần đầu giới thiệu hai quyền trợ giúp mới trong phiên bản ghi hình không có khán giả tại trường quay. Thời điểm đó, Việt Nam đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19. Việc không thể mời đông đảo khán giả đến trường quay khiến ê-kíp phải tìm phương án thay thế, vừa bảo đảm an toàn cho những người tham gia sản xuất, vừa duy trì đủ bốn quyền trợ giúp cho người chơi.

Khi đó, ê-kíp đã làm việc trực tuyến với các chuyên gia Anh Quốc, đơn vị nắm giữ bản quyền quốc tế của format Who Wants to Be a Millionaire?, để đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Đáng chú ý, ý tưởng làm mới luật chơi vốn đã nằm trong kế hoạch phát triển chương trình sau 15 năm lên sóng. Đại dịch chỉ khiến những thay đổi này được áp dụng sớm hơn dự kiến.

Quyền trợ giúp “Nhà thông thái” sẽ mời những nhân vật có vốn kiến thức rộng hoặc am hiểu chuyên sâu ở các lĩnh vực thường xuất hiện trong câu hỏi của chương trình

Ở phiên bản trước đó, bên cạnh 2 quyền trợ giúp quen thuộc là 50:50 và gọi điện thoại cho người thân, người chơi có thể hỏi ý kiến khán giả trong trường quay hoặc nhờ tổ tư vấn tại chỗ. Với hình thức thứ nhất, người chơi nhận được kết quả khảo sát thể hiện tỷ lệ khán giả lựa chọn từng phương án. Với hình thức thứ hai, ba khán giả được lựa chọn để đưa ra đáp án tư vấn, từ đó giúp người chơi cân nhắc trước khi quyết định.

Khi hai hình thức này được thay thế, “Hỏi ý kiến người đồng hành” trở thành cơ hội để người thân hoặc bạn bè đi cùng thí sinh tham gia trực tiếp vào phần thi. Thay vì chỉ ngồi dưới khán đài cổ vũ, người đồng hành được mời lên sân khấu, đứng cạnh người chơi và cùng trao đổi về câu trả lời. Đây là thay đổi đáng chú ý bởi người hỗ trợ không còn là những khán giả được lựa chọn ngẫu nhiên, mà là người có mối quan hệ gần gũi với thí sinh.

Trong khi đó, quyền trợ giúp “Nhà thông thái” mang đến một cách hỗ trợ khác khi ê-kíp mời những nhân vật có vốn kiến thức rộng hoặc am hiểu chuyên sâu ở các lĩnh vực thường xuất hiện trong câu hỏi của chương trình. Mỗi lượt trợ giúp có hai nhà thông thái ngồi trong một căn phòng riêng, tách biệt với trường quay. Họ chỉ có 30 giây để nghe câu hỏi và đưa ra tư vấn, đồng thời không được sử dụng thiết bị tra cứu.

Sự xuất hiện của những nhân vật này tạo thêm một lớp thử thách cho chương trình

Trong nhóm nhà thông thái được VTV giới thiệu có PGS.TS Trần Thành Nam, nhà báo Trương Anh Ngọc, TS. Lê Thống Nhất, nhà báo Đỗ Thu Hà và Hà Việt Hoàng, gương mặt từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia và Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Sự xuất hiện của những nhân vật này tạo thêm một lớp thử thách cho chương trình khi người chơi có thể nhận được lời khuyên từ những người có kiến thức, nhưng vẫn phải tự cân nhắc độ tin cậy của đáp án trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Theo ê-kíp sản xuất, nhà thông thái không được tra cứu trong thời gian tư vấn là một quy định quan trọng. Với giới hạn 30 giây, họ phải xử lý câu hỏi dựa trên kiến thức và khả năng suy luận sẵn có. Vì vậy, quyền trợ giúp này không đồng nghĩa với việc người chơi chắc chắn nhận được đáp án chính xác, mà chỉ cung cấp thêm một nguồn tham khảo để đưa ra quyết định.

Đến năm 2026, hai quyền trợ giúp “Hỏi ý kiến người đồng hành” và “Hỏi ý kiến Nhà thông thái” vẫn xuất hiện trong Ai Là Triệu Phú, bên cạnh quyền “50:50” và “Gọi điện thoại cho người thân”.

Tổng hợp