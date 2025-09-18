Vì sao bạn cần phải đầu tư sớm?

Đầu tư: Tấm khiên chống lạm phát

Nền kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6–8% mỗi năm, trong khi lạm phát ổn định quanh mức 3,5–4,5%. Nếu chỉ gửi tiết kiệm, lãi suất thường vào khoảng 5%/năm, nhưng sau khi trừ lạm phát, giá trị thực bạn giữ được chỉ tăng 1–1,5%. Nói cách khác, con số tiền có thể lớn hơn, nhưng sức mua thực tế lại giảm đi.

Ví dụ, nếu gửi 100 triệu đồng trong 5 năm với lãi suất thực 1,5%/năm, bạn sẽ nhận về khoảng 108 triệu đồng. Nhưng với mức lạm phát 4% mỗi năm, sức mua của 108 triệu đồng sau 5 năm còn thấp hơn cả 100 triệu ở hiện tại. Bạn "mất tiền" ngay cả khi không tiêu, chỉ vì để nó ngủ yên. Đầu tư vì thế là bước tối thiểu để bảo vệ giá trị đồng tiền, giúp tài sản tích lũy không bị bào mòn theo thời gian.

Đầu tư: Đòn bẩy để gia tăng tài sản nhanh

Nếu chỉ dựa vào lương, mức tăng thu nhập thường chỉ đến theo chu kỳ 1–2 năm một lần, và trung bình khoảng 10–15%. Con số này chưa chắc đã theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế, càng khó bù đắp khi chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang.

Thực tế, có không ít người cùng xuất phát điểm: học cùng trường, ra trường cùng năm, làm việc ở môi trường tương tự, thậm chí mức lương ngang nhau. Nhưng chỉ sau 5–10 năm, một người đã có nhà, có xe, có danh mục đầu tư, trong khi người kia vẫn loay hoay với khoản tiết kiệm ít ỏi. Khác biệt nằm ở chỗ: một bên sớm bắt đầu đầu tư và nuôi dưỡng tài chính, trong khi bên kia chỉ trông vào lương.

Trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh, những ai biết đầu tư sẽ nhân tài sản theo cùng nhịp, thậm chí nhanh hơn nếu chọn đúng kênh. Ngược lại, nếu chỉ làm việc và tiết kiệm, bạn sẽ mãi dừng ở mức duy trì cuộc sống mà khó có bước nhảy vọt nào.

Đầu tư để trao quyền chủ động và ý nghĩa sống

Đầu tư không chỉ mang lại tiền bạc. Đó còn là hành trình cho bạn sự chủ động, bình an và cả ý nghĩa sống. Giống như việc trồng cây, hôm nay bạn gieo hạt, vài năm sau mới hái quả. Đầu tư cũng vậy: cần lựa chọn sản phẩm phù hợp (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ mở, bất động sản…), kiên nhẫn vun trồng và chăm sóc qua "mưa nắng" thị trường.

Đầu tư không phải là cuộc đua ngắn hạn, mà là quá trình dài hạn giúp bạn học cách lập mục tiêu, phân bổ vốn, rèn kỷ luật tài chính. Mỗi khoản đầu tư giống như một hạt giống, và khi được nuôi dưỡng đúng cách, chúng sẽ lớn lên, mang lại cho bạn khả năng thực hiện những ước mơ lớn hơn trong tương lai.

Kết lại, đầu tư sớm không chỉ là lời khuyên, mà là yêu cầu tất yếu nếu bạn muốn bảo vệ giá trị tài sản, tạo đòn bẩy tăng trưởng và xây dựng sự chủ động cho tương lai. Mỗi ngày trì hoãn gieo hạt là một ngày bạn bỏ lỡ cơ hội gặt hái. Và chỉ khi bắt đầu từ hôm nay, bạn mới có thể thấy "khu vườn tài chính" của mình xanh tốt trong 5, 10, hay 20 năm tới.



