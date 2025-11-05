Vì sao bão số 13 Kalmaegi còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông?

Thông tin từ Cục Khí tượng thuỷ văn, sáng 5/11, bão Kalmaegi vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Palawan của Philippines và đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa của Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Lúc 8h, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Dự báo khoảng chiều 6/11, bão đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng, Khánh Hòa. Khoảng đêm cùng ngày (sau 21h) đến sáng sớm 7/11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.

Bão Kalmaegi hiện cách đảo Song Tử Tây khoảng 480km, hướng vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk. (Nguồn: NCHMF)

"Cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy rất nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên sau khi vào Biển Đông", Cục Khí tượng thuỷ văn cho hay.

Dự báo của quốc tế và Việt Nam tương đối đồng nhất về quỹ đạo và cường độ. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã có trao đổi thảo luận dự báo với Cục Khí tượng Nhật Bản, Cục Khí tượng Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cơ quan Thời tiết Weathernews của Nhật Bản.

Nhận định về đợt mưa lớn sắp tới, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh đang suy yếu, các ngày 6-7/11 chưa có dấu hiệu tăng cường trở lại. Thời gian này hoạt động của đới gió đông không mạnh (do tác động của cơn bão rất mạnh mới xuất hiện ở Đông Philippines) nên đợt mưa này chủ yếu do hoàn lưu của bão số 13.

Từ 6-7/11, TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 600mm/đợt. Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to đến rất to , lượng mưa dao động 150-300mm/đợt, cục bộ trên 450mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực này xu thế giảm.

Từ 7-8/11, Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, cục bộ mưa rất to trên 200mm/đợt.

Ảnh hưởng của mưa lớn do bão số 13 Kalmaegi, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có thể xuất hiện một đợt lũ mới. Trong đó, mức lũ và ngập lụt trên các hệ thống sông ở Huế, Đà Nẵng khả năng cao không nghiêm trọng như đợt lũ vừa qua.

Theo đó, các sông ở Quảng Trị như sông Gianh, sông Thạch Hãn mực nước trên báo động (BĐ)1, sông Kiến Giang vượt BĐ2. Lũ trên sông Bồ, Hương (TP Huế) ở mức BĐ2–BĐ3 và trên BĐ3.

Mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) có thể lên BĐ2–BĐ3, có nơi trên BĐ3; các sông ở Quảng Ngãi như Trà Khúc, Vệ lên BĐ2–BĐ3 và trên BĐ3; sông An Lão, Lại Giang (Gia Lai) lên trên BĐ2, sông Kôn lên mức BĐ2–BĐ3, Sê San trên BĐ2; các sông ở Đắk Lắk như sông Ba lên mức BĐ2–BĐ3, sông Kỳ Lộ lên trên BĐ3, Srepok BĐ2-BĐ3.

Mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) lên trên BĐ2, Cái Nha Trang lên trên BĐ1.

Tác động của bão số 13 Kalmaegi, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m, biển động dữ dội. Cần lưu ý các tác động trên đặc khu Trường Sa và các công trình biển.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cao 6-8m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 6/11, ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao 0,3-0,6m, kèm theo sóng lớn và đang trong kỳ triều cao nên có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối 6/11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi-Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Thời gian gió mạnh nhất từ tối 6/11 đến sáng 7/11.

Phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đường đi và tác động của bão số 13 Kalmaegi tương tự với cơn bão số số 12 (Damrey) năm 2017 và cơn bão số 9 (Molave) năm 2020. Bão số 12 Damrey năm 2017 đổ bộ vào khu vực các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cường độ của bão khi đổ bộ vào mạnh cấp 9, ở Khánh Hòa có gió giật mạnh cấp 12-13, ở Gia Lai và Đắk Lắk (Bình Định, Phú Yên cũ), Lâm Đồng gió giật mạnh cấp 10-11. Lượng mưa phổ biến trên khu vực Huế - Khánh Hòa khoảng 150-250mm, Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 80-150mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như: Nam Đông (Huế) 321mm; Tam Kỳ, Tiên Phước (Quảng Nam) 280mm; Ba Tơ 338mm; Sơn Giang (Quảng Ngãi) 382mm; An Nhơn 296mm, Quy Nhơn (Gia Lai) 295mm; An Khê 266mm; Krông Pa (Gia Lai) 237mm… Bão số 9 Molave năm 2020 đổ bộ vào khu vực các Quảng Ngãi - Đà Nẵng, cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Bão gây mưa lớn 150-400mm ở nhiều nơi từ Nghệ An đến Đắk Lắk, một số trạm đo được mưa trên 550mm.



