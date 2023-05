Vì sao bộ sạc điện thoại bị nóng?

Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu bộ sạc bị nóng có nghiêm trọng không? Bạn có nên lo lắng về điều này là một nguy cơ hỏa hoạn?



Bài viết này sẽ đưa ra lời giải thích của các chuyên gia lý do tại sao loại bộ sạc điện thoại hoặc bộ sạc máy tính xách tay của bạn có thể bị nóng, liệu nó có ổn hay không.

Nếu bạn đang ở trong một căn phòng có nhiều thiết bị điện tử (chẳng hạn như lớp học hoặc văn phòng) và nhận thấy nhiều bộ sạc đang nóng, lời khuyên ngay lập tức của chuyên gia công nghệ là mua một hộp sạc máy tính xách tay hoặc một hộp sạc Chromebook. Giáo viên, giáo sư cần có bộ hộp sạc có khả năng sạc nhiều thiết bị cùng một lúc cho học sinh của họ.

Tại sao bộ sạc lại nóng?

Để trả lời câu hỏi "Tại sao cục sạc bị nóng", trước tiên bạn phải tìm hiểu khi nào cục sạc nóng là được và khi nào cục sạc bị nóng là không ổn. Điều này áp dụng cho bộ sạc điện thoại, bộ sạc máy tính xách tay.

Khi nào bộ sạc nóng lên là ổn?

Phần lớn mọi người sử dụng bộ sạc cắm vào thiết bị từ ổ cắm trên tường. Nhiệt tỏa ra từ bộ sạc rất dễ nhận thấy và có thể khiến bạn lo lắng, nhưng điều này thường là bình thường miễn là nhiệt độ không vượt quá 50 độ C (122 độ F).

Lý do chính khiến bộ sạc có vẻ nóng hoặc nóng lên là do bộ sạc đang lấy điện áp từ ổ cắm trên tường và chuyển đổi nó thành nguồn điện cho điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc các thiết bị điện tử khác. Thiết bị sẽ bắt đầu nóng lên vì điện áp tường nằm trong khoảng từ 110 đến 220 vôn, trong khi thiết bị di động chỉ có 5 vôn. Điều này khiến bộ sạc máy tính xách tay hoặc điện thoại di động phải làm rất nhiều việc và tạo ra khá nhiều nhiệt.

Nếu bạn từng nhìn vào bộ sạc điện thoại di động của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng có một vài con chip nằm sát nhau bên trong. Các nhà thiết kế bộ sạc đã đặt những con chip này gần với lớp vỏ nhựa là có lý do và lý do đó là giúp nhiệt thoát ra dễ dàng hơn. Do đó, việc cảm thấy nóng xung quanh các khu vực này của bộ sạc là điều bình thường.

Là một nhà giáo dục hoặc giáo viên, bạn có thể quan tâm đến việc tìm hiểu về các trạm sạc điện thoại di động và các giải pháp lưu trữ. Các trạm sạc và giải pháp lưu trữ này rất cần thiết để giữ cho lớp học của bạn ngăn nắp, tiết kiệm năng lượng và giúp học sinh của bạn sạc và lưu trữ nhiều thiết bị cùng một lúc.

Khi nào bộ sạc nóng không ổn?

Bạn có thể hỏi: "Khi nào bộ sạc bị nóng thì có vấn đề gì không?"

Điều quan trọng cần lưu ý là bộ sạc của bạn nóng lên là điều bình thường, nhưng nhiệt độ phải duy trì ở mức vừa phải.

Nếu bộ sạc của bạn đạt đến nhiệt độ cháy, điều đó không bình thường và có vấn đề lớn. Bạn sẽ có thể chạm vào bộ sạc một cách thoải mái mà không bị cháy hoặc làm hỏng bất kỳ bề mặt nào mà bộ sạc nằm trên. Nếu bộ sạc nóng đến mức không thoải mái khi chạm vào, có thể có vấn đề cần được giải quyết trong hầu hết các trường hợp.

Hầu hết các kỹ thuật viên chẩn đoán sự cố này là do sự cố nghiêm trọng về điện mà rất có thể được tìm thấy bên trong điện thoại hoặc bộ sạc.