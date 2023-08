Vì sao cả thế giới mê mệt BLACKPINK?

Jennie có thể trở thành một luật sư khi đi du học từ nhỏ, đã được gia đình định sẵn tương lai rõ ràng. Rosé không cần phải ngưng việc học tại Úc, rời xa gia đình tận nửa vòng trái đất. Lisa hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao ở Thái, và Jisoo, có lẽ sẽ có cuộc sống êm đềm chuẩn mực khi không chọn trở thành thực tập sinh Kpop. 4 cô gái, 4 hoàn cảnh sống khác nhau, sinh ra và lớn lên không cùng một nền văn hoá, đã cùng nhau tụ họp tại 1 phòng tập, trải qua ít nhất là 5 năm để được đến với ngày debut - 8/8/2016. Ngày này 7 năm trước, nhóm nhạc nữ toàn cầu BLACKPINK chính thức ra mắt công chúng với danh xưng “tân binh khủng long" đến từ YG Entertainment.

Không cần phải nói nhiều về độ nổi tiếng của BLACKPINK hiện tại. Đầu năm nay, tạp chí lâu đời TIME gọi 4 cô gái YG là “biểu tượng giải trí thế hệ mới". Cùng với BTS, BLACKPINK mở rộng cánh cửa đưa Kpop đi ra thế giới. Tháng 7/2023, khán giả Việt lần đầu tiên vỡ oà trong biển hồng, cùng BLACKPINK phá đảo 2 đêm Born Pink Hà Nội. Tại đây, chúng ta được chính mắt nhìn thấy sự lớn mạnh của văn hoá thần tượng, là tín hiệu tốt cho nền âm nhạc Việt Nam. Người ta liên tục giải mã về thành công, sức hút khổng lồ của BLACKPINK. Có những nhận định cho rằng các nhóm nhạc chỉ là sản phẩm đầy tính công nghiệp của một đất nước xuất khẩu văn hoá như một loại “quyền lực mềm”, BLACKPINK không ngoại lệ.

Nhưng, với những ai thực sự yêu quý 4 cô gái, BLACKPINK là ước mơ, là cảm hứng sống tích cực của thế hệ trẻ theo đuổi giá trị tinh thần ngày càng cao. Việc nhận được động lực để hoàn thiện cuộc sống mới là giá trị cốt lõi tạo nên liên kết bền chặt khó phá vỡ giữa fan và idol.

Thuở mới ra mắt, BLACKPINK với bệ phóng là YG Ent. đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tích khủng. Hiếm có một tân binh nào có ca khúc debut Perfect All-Kill như Whistle, và cũng chưa có 1 MV đầu tay nào đạt 1 tỷ lượt xem YouTube, nhưng BLACKPINK có Boombayah. Trái ngọt đến sớm, nhưng trong mắt antifan BLACKPINK chỉ đang thừa hưởng những đặc quyền do công ty lớn tạo ra. Cái mác “ngậm thìa vàng" như tệp đính kèm nặng nề 4 thành viên phải mang theo suốt những năm đầu tiên.

Thế nhưng, cơ hội để được “ngậm thìa vàng", ra mắt dưới trướng YG không có sẵn. Mọi thứ được trả bởi một cái giá rất đắt. Đơn cử, tiền thân của BLACKPINK không phải là nhóm nhạc 4 thành viên. Dự án PUNKPINK gồm 9 cô gái được ấp ủ qua nhiều năm, có những người được định sẵn sẽ ra mắt, nhưng vẫn rời đi ở phút cuối cùng. Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé có thể sẽ có cuộc đời khác nếu không chấp nhận đánh đổi tuổi thiếu thời trong phòng tập YG. Dù có rất ít thông tin về gia cảnh của 4 cô gái, nhưng nhìn cách họ được nuôi dạy, bảo vệ, có thể khẳng định BLACKPINK là những cô công chúa từ trong “trứng nước". Việc tham gia thực tập chính xác là liều mạng đặt mình vào thử thách, để trở thành phượng hoàng cần phải tôi luyện trong biển lửa. Nhưng không phải ai tôi luyện cũng có cơ hội ra mắt.

Trong phim tài liệu BLACKPINK: Light Up the Sky (2020) Rosé bật khóc khi chia sẻ về thời gian đầu rời gia đình, bỏ học để theo đuổi đam mê âm nhạc. Jennie thì giấu nhẹm cá tính, luyện tập ngày qua ngày để trở thành main rapper dù bản thân ban đầu không hẳn thích rap (trích: Podcast At Your Service - Dua Lipa). Với Lisa, khó khăn còn nhiều gấp bội bởi rào cản ngôn ngữ, thời gian đầu, chỉ có Jennie có thể trò chuyện bằng tiếng Anh cùng cô nàng em út.

Quá trình thực tập với lịch trình lên đến mười mấy tiếng một ngày, những bài kiểm tra hàng tháng, nhiều người bạn lần lượt rời đi cho thấy thế giới khắc nghiệt đầy tính cạnh tranh với những cô gái còn chưa đủ tuổi thành niên. Giữa hàng trăm sự lựa chọn an toàn, BLACKPINK đã mạo hiểm, chọn con đường khó khăn bị phủ bởi một tảng sương mờ để hiện tại, 4 cô gái được toả sáng hơn bao giờ hết.

Nhiều nhà phê bình nhận định, BLACKPINK là hiện tượng âm nhạc cực hiếm có sau nhóm nhạc nữ Anh Quốc Spice Girls. Ngót nghét 20 năm kể từ đầu thiên niên kỉ 2000, người ta mới thấy một nhóm nhạc nữ thoát khỏi lãnh thổ của mình và vươn ra toàn cầu và lần đầu tiên, Kpop có BLACKPINK thực hiện sứ mệnh này.

Âm nhạc là điều kiện tiên quyết để BLACKPINK trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nhạc hay là thứ không thể làm giả. Đội ngũ sản xuất đứng đầu bởi “hit maker" Teddy đã đưa ra thị trường những bài hát bắt tai, catchy nhất có thể. Chắc chắn vẫn tồn tại những ý kiến trái chiều về màu nhạc đặc trưng khiến BLACKPINK bị giới chuyên môn mổ xẻ sau mỗi đợt quảng bá. Thế nhưng, không thể phủ nhận công thức làm nhạc của Teddy rất được công chúng yêu thích.

Ca từ đơn giản nhưng thông điệp mạnh mẽ, bản phối đa dạng chất liệu, sôi động hợp không khí lễ hội và vận dụng thật nhiều tiếng Anh giúp kết nối khán giả toàn cầu. Chỉ cần 2 năm, DDU-DU DDU-DU đã đưa danh tiếng BLACKPINK lan toả rộng rãi. Tháng 4/2019, 4 cô gái lần đầu chạm đến giấc mơ Coachella của nhiều ngôi sao nhạc Pop chỉ sau 3 năm hoạt động. Và lần lượt, BLACKPINK chinh phục những đỉnh núi cao dần theo năm tháng, lập danh sách thành tích vô tiền khoáng hậu, khiến loạt tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới như Billboard, Rolling Stone, Pitchfork,... phải chú ý qua 2 full album The Album 2020 - Born Pink 2022.

Giới chuyên môn có người khen, kẻ chê, nhưng không thể phủ nhận sự biến chuyển linh hoạt, hiệu ứng lan toả nhanh chóng của âm nhạc BLACKPINK trong 3 năm qua. Hiện tại, BLACKPINK đã đạt đến vị thế nhóm nhạc nữ số 1 thế giới, gia nhập hàng ngũ headliner Coachella và sở hữu tour diễn ăn khách nhất mọi thời đại của 1 girlgroup.

BLACKPINK là 4 cá tính riêng biệt. Giống như người tiền nhiệm Spice Girls gồm 5 bản thể đa dạng - Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice và Sporty Spice, được đánh dấu bởi vẻ ngoài, tính cách khó trộn lẫn, thì BLACKPINK mang đến cho khán giả 4 sự lựa chọn. Jisoo xinh đẹp chuẩn mực cùng tính cách ôn hoà nhã nhặn, Jennie thần thái trên sân khấu nhưng nhút nhát như một chú mèo nhỏ ở ngoài đời, Rosé nhẹ nhàng, bay bổng, đậm chất popstar và em út Lisa tràn đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ. Ai cũng có thể chọn cho mình 1 “bias" (thành viên yêu thích), các cô gái thu hút và đầy thú vị. Mỗi một thành viên BLACKPINK sở hữu màu sắc khó trộn lẫn, nhưng khi đặt trong tổng thể lại hoà hợp đến không ngờ.

4 cô gái sở hữu cho mình những hợp đồng quảng cáo béo bở, đại diện cho những nhãn hàng đắt đỏ bậc nhất. BLACKPINK tạo nên làn sóng “đại sứ thương hiệu" khi mỗi một thành viên gắn liền hình ảnh với một nhãn hàng cao cấp (Jennie - Chanel, Jisoo - Dior, Lisa - Celine, Rosé - YSL) và hàng loạt “thương vụ" thời trang khác. Kpop gen 2 đã có những idol đi tiên phong trong làng thời trang như G-Dragon, CL,... nhưng chỉ đến khi BLACKPINK nên duyên với các thương hiệu hàng đầu, các công ty giải trí mới khao khát các tài nguyên này, và ngược lại, thời trang cao cấp bắt đầu lựa chọn idol Kpop quảng bá. Các nhãn hàng cao cấp xác định đây là con đường nhanh nhất để mở rộng tệp khách trẻ, khi người người nhà nhà đều biết đến âm nhạc và 4 cô gái xinh đẹp BLACKPINK.

Thành công của BLACKPINK không chỉ đến từ âm nhạc, mà còn ở phong cách hiện đại, thời thượng được giới trẻ ngưỡng mộ. Có một thời điểm, số lượng bìa thời trang của BLACKPINK còn nhiều hơn số bài hát được phát hành. 4 cô gái đã chinh phục Elle US, Vogue France, Vogue Nhật, lên bìa Rolling Stone, Time với danh xưng biểu tượng thế hệ mới. Sức ảnh hưởng của BLACKPINK thể hiện rõ nhất qua độ “cháy hàng" sau mỗi item được 4 thành viên chọn diện, Jennie còn được xưng tụng là “it girl số 1 Hàn Quốc” bởi hiệu ứng thời trang siêu khủng. Từ những item cơ bản của các thương hiệu tầm trung cho đến xa xỉ phẩm như váy Dior, áo khoác Chanel,... đều dễ dàng “sold out" nếu lọt tầm ngắm của 4 cỗ máy tạo xu hướng BLACKPINK.

Năm 2023 là một năm cực kì bận rộn của BLACKPINK, lịch trình world tour dày đặc, sự kiện âm nhạc, thời trang liên tiếp diễn ra. Các thành viên dường như nghỉ ngơi trên máy bay, nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng là một lần người ta mê mẩn vì ngoại hình được chuẩn bị kỹ lưỡng, không tì vết.

Trong lần đầu tiên tới Hà Nội, các fan Việt đã được tận mắt chiêm ngưỡng sân khấu đẳng cấp của BLACKPINK. Trải nghiệm này đưa đến cái nhìn chân thực nhất về nhóm nhạc nữ toàn cầu. Bỏ sau lưng những mệt mỏi, áp lực, BLACKPINK trên sân khấu luôn tràn đầy năng lượng. Cách Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo khuấy động concert khiến người ta không thể đứng yên. Khối lượng công việc khổng lồ, bận rộn giữ hình ảnh nhưng BLACKPINK đảm đương vai trò người của công chúng bằng thái độ tích cực, vui vẻ. BLACKPINK yêu công việc, sẵn sàng thử sức nhiều lĩnh vực và coi đó như cách tận hưởng đam mê đã dùng mọi nỗ lực để chạm đến.

Cách BLACKPINK xây dựng hình ảnh, ấn định màu sắc âm nhạc và hoàn thiện kỹ năng trình diễn rất đáng học hỏi, là kim chỉ nam cho các công ty giải trí bồi dưỡng thế hệ kế cận. Chính YG cũng tham vọng có thể tạo ra “10 Jennie" trong quá trình lựa chọn đội hình, chuẩn bị ra mắt nhóm nữ mới BABYMONSTER.

Theo dõi BLACKPINK, người hâm mộ còn thích thú trước những giây phút hồn nhiên, cảm nhận năng lượng tươi mới đúng kiểu “girl materials". Đến mỗi điểm lưu diễn, BLACKPINK luôn dành thời gian quay hành trình thưởng ngoạn, thăm thú địa phương. Jennie, Rosé thích học làm bánh, Lisa ở nhà nuôi 5 chú mèo cùng 1 chú chó, Jisoo mê xem phim hay. Ở trên sân khấu, BLACKPINK là những idol khí chất, toả sáng lấp lánh, nhưng sau hào quang, 4 cô gái cũng có những sở thích bình dị và không ngại chia sẻ với fan. Hẳn các BLINK cũng rất mê mẩn thần tượng của mình lúc nhí nhố, “cưỡi xe" scooter băng băng trên khắp hậu trường.

Thời gian vừa qua, khán giả bất ngờ trước tin hẹn hò của chị cả Jisoo và tài tử Ahn Bo Hyun. Dù có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng ai nấy đều công nhận 2 ngôi sao đẹp đôi và dành nhiều lời chúc phúc. Trước đó, không cần lên tiếng nhưng Jennie dường như đã sẵn sàng công khai mối quan hệ với idol hàng đầu - V (BTS). Hay như Lisa đang được đồn đoán hẹn hò cùng trai út tập đoàn LVMH - đế chế thời trang vững mạnh nhất. Không cần quá câu nệ, BLACKPINK tự cho mình không gian riêng để cân bằng giữa cuộc sống nổi tiếng và đời thường. Điều này giúp người xem thực sự thoải mái, gần gũi. Truyền tải lối sống tích cực và lành mạnh, BLACKPINK thôi thúc hàng triệu fan của mình, đặc biệt là các fan nữ tự do theo đuổi cuộc sống tốt đẹp, mà để đạt được cần đổi bằng sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian dài.

Không chỉ là một nhóm nhạc, BLACKPINK đích thực là một phong trào đại diện cho thế hệ trẻ theo đuổi giá trị tinh thần tự do, phóng khoáng. Trong số hàng triệu BLINK, có những người là celeb hàng đầu, đã và đang sống cuộc đời đáng mơ ước tiếp tục hướng tới mục tiêu hoàn thiện hơn. Không ở đâu xa, trong 2 đêm Born Pink Hà Nội, không ngoa khi ví đây như “đại hội showbiz Việt". MC Khánh Vy hào hứng làm cả một vlog đi đu idol, Châu Bùi khóc nức nở khi được nhìn thấy BLACKPINK biểu diễn ngay trên mảnh đất hình chữ S và hàng loạt người đẹp, hoa hậu, KOLs “bật mood" fangirl tham dự show BLACKPINK.

Như câu nói cũ của Maya Angelou, “mọi người sẽ quên những gì bạn nói, mọi người sẽ quên những gì bạn làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn mang lại cho họ”, BLACKPINK chính xác đã phản ánh chủ nghĩa nữ quyền và đề cao tình bạn một cách mãnh liệt nhất, khiến người ta chú ý và muốn làm theo.

Không thể phủ nhận, BLACKPINK là hình mẫu hoàn hảo truyền đi sức mạnh, cá tính phái nữ, nói lên tiếng nói “tình bạn của các cô gái có thể gây tiếng vang với hàng triệu người trên khắp thế giới như thế nào”. Nhắc đi nhắc lại việc mình sẽ không tồn tại nếu thiếu đi một thành viên, BLACKPINK sẽ chỉ là BLACKPINK khi đủ 4 người. Thông điệp của nhóm nhạc nữ đến từ YG khiến tất thảy đều muốn hướng đến cuộc tốt hơn, theo đuổi ước mơ và tận hưởng quá trình đó một cách say mê nhất.

Sự cởi mở của thế hệ trẻ được tiếp cận với làn sóng văn hoá giao thoa nhiều khu vực hiểu được rằng, việc thần tượng một ai đó mang đến động lực rất lớn, tiếp bước đi đến ước mơ hay chỉ đơn giản là sau 1 ngày học tập, làm việc mệt mỏi, tìm thấy tiếng cười thông qua vài hình ảnh, khoảnh khắc đời thường của idol. Đơn giản, tất thảy chỉ muốn được tự do yêu thích một ai đó!