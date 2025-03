Vì sao Cao su Sao Vàng tăng 21% lợi nhuận sau kiểm toán?

lCTCP Cao su Sao Vàng (mã: SRC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với sự chênh lệch về chi phí và lợi nhuận so với báo cáo tự lập.



Cụ thể, doanh thu thuần sau kiểm toán giữ nguyên ở mức 1.063 tỷ đồng; giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính không thay đổi.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của SRC tăng hơn 2 tỷ đồng (10%) so với báo cáo tự lập do công ty trích lập thêm dự phòng đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 639 triệu đồng sau kiểm toán do trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi.

Do đó, lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của SRC giảm gần 3 tỷ đồng (1%) so với BCTC tự lập, còn 191 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ thay đổi chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), SRC ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành giảm hơn 29 tỷ đồng sau kiểm toán. Điều này dẫn đến lãi ròng tăng 27 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% so với báo cáo tự lập, lên mức 152 tỷ đồng.

Cần biết, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán năm 2024 của Cao su Sao Vàng cao gấp 5,2 lần năm 2023 đồng thời là mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Trong đó, có đóng góp không nhỏ từ khoản lãi 163 tỷ đồng từ chuyển nhượng quyền thuê lại đất với cơ sở hạ tầng và tài sản gắn liền với đất. Bởi lẽ hoạt động kinh doanh cốt lõi của SRC trong năm qua suy yếu khi đạt 1.063 tỷ đồng, giảm 14% so với năm 2023.

Được biết, năm 2024, Cao su Sao Vàng đặt mục tiêu lãi trước thuế 100 tỷ đồng, gấp 2,6 lần năm 2023. Với kết quả trên, công ty đã vượt 90% kế hoạch.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của Cao su Sao Vàng tại BCTC kiểm toán ghi nhận gần 1.209 tỷ đồng, giảm 10,2% so với đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm gần 36% chỉ còn hơn 235 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng gần 10% lên mức 250 tỷ đồng; 508 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết hay góp vốn vào đơn vị khác...

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận gần 634 tỷ đồng, giảm gần 30% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn giảm 24% về còn 256 tỷ đồng, đều là vay ngân hàng. Riêng vay nợ dài hạn giảm từ gần 133 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 2 tỷ đồng, do không còn ghi nhận 130 tỷ đồng khoản vay từ công ty mẹ là Tập đoàn Hoành Sơn.

Báo cáo tài chính kiểm toán cũng công khai mức thù lao của dàn lãnh đạo Cao su Sao Vàng. Theo đó, Chủ tịch Phạm Hoành Sơn nhận thù lao 60 triệu đồng trong năm 2024, 04 thành viên còn lại trong HDDQT và Trưởng Ban Kiểm soát cùng nhận 48 triệu đồng/năm.

Nguồn: SRC

Tại Ban Tổng giám đốc, CEO Nguyễn Việt Hùng có thu nhập cao nhất với gần 641 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng so với năm 2023. Mức thu nhập được tính bao gồm lương và thưởng.