Vì sao cổ phiếu bất động sản 'lên đồng'?

Thị trường mở cửa với giao dịch chậm lại đáng kể. Thanh khoản èo uột và mức độ phân hóa cao trên bảng điện tử. Điều này khiến chỉ số VN-Index chỉ nhích nhẹ trên tham chiếu nhờ sắc xanh hiện diện tốt hơn ở nhóm VN30. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng dễ hiểu khi hôm nay là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2401.

Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu bất ngờ vào tốt hơn đã giúp thị trường tăng một mạch và sắc xanh lan tỏa đến nhiều nhóm ngành. Trong đó, dẫn đầu phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản. Riêng nhóm này có tới 58 mã tăng, gấp 2,5 lần so với mã nhuốm sắc đỏ. Hàng loạt các mã lớn như VHM, VIC, VRE, NVL, KDH, NLG… đều tăng tích cực, trở thành động lực chính cho thị trường.

Thông tin tác động đến cổ phiếu "đất" có lẽ đến từ việc Quốc hội vừa thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi với nhiều nội dung quan trọng về xác định giá đất, tiền thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong sáng 18/1.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có phiên giao dịch ấn tượng khi có tới 17 mã tăng. Một số cổ phiếu nhà băng đóng góp vào đà tăng điểm có thể kể đến BID, VPB, TCB và ACB. SHB và MBB tiếp tục dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh và giữ vững top cao nhất sàn với 25,1 triệu và 23,6 triệu đơn vị khớp lệnh.

Cổ phiếu bất động sản có phiên giao dịch ấn tượng khi hàng loạt mã tỏa sáng.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa rõ rệt khi SSI, BCG, ORS, TVB, FTS, SBS… duy trì đà tăng, nhưng VND, HCM, CTS, MBS lại khoác sắc đỏ.

Bất ngờ đến từ nhóm cổ phiếu cao su khi các mã này này lọt vào danh sách nhóm ngành tăng mạnh nhất thị trường, trong đó được dẫn đầu bởi DRC. Các mã như DPR, PHR, BRC, RTB tăng tích cực khi thông tin giá cao su trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng mạnh.

Thanh khoản trong phiên hôm nay không được cải thiện so với những phiên trước đây, khi chỉ duy trì ở mức khoảng 14.500 tỷ đồng. Do đó, dù một số bluechip như như VHM, BID, CTG, VPB, MWG, LPB tỏa sáng song chỉ số VN-Index chỉ tăng 6,53 điểm lên 1.169,06 điểm, HNX-Index tăng 0,43 điểm, lên 229,93 điểm, Upcom tăng 0,2 điểm, lên 87,16 điểm. Độ rộng của thị trường nghiêng về bên mua với 369 mã tăng, so với 247 mã giảm. Khối ngoại tiếp tục phiên bán ròng với hơn 80 tỷ trong đó tập trung vào VRE, LPB, VND, PVD…