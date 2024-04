Vì sao dân tình đổ xô kéo nhau ra sân chơi pickleball: Môn này nguy hiểm vì nó... quá vui!

Đi tới đâu cũng nghe người người nhà nhà bàn luận về pickleball. Nghe bảo môn này đang là "mốt" mùa hè năm nay.

Vì sao pickleball lại lên ngôi?

Có muôn vàn lý do. Nhưng để chính xác và thuyết phục nhất, chắc chắn là cần lắng nghe chia sẻ từ phía những người đã và đang chơi môn thể thao mới toanh này mách nước. Đồng thời, tất tần tật những thông tin như: Bắt đầu chơi cần gì? Nên sắm sửa đồ đạc thế nào? Chi phí thuê sân bãi ra sao... vân vân mây mây. Tất cả có ở đây!

"Môn này nguy hiểm vì nó quá vui"

Trí Thịt Boà, một gương mặt quen thuộc trong làng sáng tạo nội dung, có tiếng trong giới "độ body" ăn uống healthy đón đầu xu hướng này khá sớm!

Cậu cùng Hà My - vợ sắp cưới đã chơi pickleball được 5 tháng hơn. Trí hào hứng nói: "Chơi bộ môn này sẽ nghiện vì môn này rất dễ chơi, nhẹ nhàng và quan trọng nhất là vui. Thêm nữa là pickleball đốt khá nhiều calo. Trí chơi 2 tiếng thôi là đốt 1.500 calo rồi.

Trí phải cảm ơn Hà My và nhóm bạn của cô ấy đã mời tụi mình tham gia pickleball. Nói thật, đầu tiên khi Hà My mời thì Trí không muốn đi vì sợ đây chỉ là một môn chơi chung với bạn một lần rồi sau đó bỏ. Nhưng sau một buổi chơi, bây giờ Trí ghiền hơn Hà My.

Trí chơi không bỏ ngày nào hết, nhiều ngày Trí chơi lúc 7h sáng, nhiều ngày Trí chơi từ 5h chiều đến 10h tối luôn. Trí mê đến mức độ đã đi đánh giải vào tháng 1 trước Tết năm nay, và đạt được giải nhì ở bảng có hơn 60 đội trong khi Trí chỉ chơi chưa tới 3 tháng. Trí không thể ngừng chơi pickleball. Môn này nguy hiểm vì nó quá vui!".

Vừa chơi pickleball chưa tới 3 tháng, Trí Thịt Boà ẵm luôn giải Nhì trong một cuộc thi.

Trong khi đó, nữ ca sĩ GiGi Hương Giang cũng "ghiền" luôn môn này mà không hiểu lí do. Cô gia nhập nhóm của hotmom Hạt Mít để ra sân.

"Mình không biết tại sao nhưng khi cầm quả bóng và đánh mình thấy môn này rất thú vị. Pickleball có thể đốt calo và giúp mình kết nối được với gia đình, bạn bè. Mọi người có thể rủ người thân đi tập cùng nhau vì môn này khá dễ và vui, nhiều lứa tuổi đều có thể chơi được. Mình có những người bạn từng ít chơi thể thao nhưng mình cũng đã lôi được họ đi tập cùng môn này".

Còn Nguyễn Duy An (đang sống ở Hà Nội) khoe có duyên thử pickleball được 2 tháng nhờ chơi thân với 2 founder của CLB Tickleball tại Hà Nội.

Duy An cho biết: "Bộ môn này đòi hỏi người chơi kỹ năng tập trung, kiểm soát được lực để điều khiển bóng hoặc mẹo để lừa đối phương. Ban đầu mình gặp khó khăn khi kiểm soát lực tay và nhớ luật chơi của nó. Tuy nhiên mình nghĩ mình nghiện vì tiếng 'bóng' của nó khi phát vì nghe rất vui tai. Ngoài ra, khi chơi có thể gặp được bạn bè, kết bạn với nhiều người mới nên mình thấy vô cùng hứng thú. Đây là bộ môn gắn kết tình đồng đội rất cao".

Nguyễn Duy An thử chơi một lần mà giờ đánh pickleball đã được 2 tháng.

Nguyễn Duy An cùng mọi người tại CLB Pickleball Hà Nội.

Pickleball đúng kiểu môn thể thao "xinh - ngoan - yêu" vì...



Theo đánh giá của Trí Thịt Boà, Gigi lẫn Duy An, pickleball là môn thể thao dễ chơi dễ học, người ít vận động cũng có thể làm quen. Sân đánh có diện tích nhỏ, vợt và bóng nhẹ, không mất sức như tennis hay cần thao tác nhanh nhạy như bóng bàn.



Đây là môn thể thao có dụng cụ chơi đẹp, đồ tập đẹp. Nhiều bạn trẻ đang có động lực ra sân vì sở thích diện đồ. Giao diện "thời thượng" của người chơi pickleball dễ dàng chinh phục giới trẻ.

Đặc biệt, nhiều bạn cũng đang chơi pickleball "theo trend". Trào lưu đang rầm rộ, hiệu quả cũng tích cực thì ngại gì không thử. "Mình nghĩ môn này sẽ là trend vì vừa thời trang, vừa thể thao và có tính kết nối. Thể thao mà thành trend lại càng tốt vì mọi người được hoạt động, trao đổi chất và có sức khoẻ tốt để làm những việc khác nữa" - GiGi Hương Giang chia sẻ.

GiGi Hương Giang dạo gần đây rất thích chơi pickleball.

Trí cũng tiết lộ: "Ban đầu Trí chỉ xem pickleball như những lần gặp bạn bè xã giao thông thường thôi, vì mọi người xung quanh cũng đang chơi pickleball. Thế nhưng nó nhanh chóng trở thành một niềm vui lớn so với những gì Trí mong đợi".

Sở dĩ trào lưu pickleball đang được nhiệt liệt hưởng ứng vì tính tích cực của nó. Đây cũng là động lực để dân tình nhích thân vận động. Biết đâu sau khi chơi theo trend, pickleball lại là môn thể thao "ruột".

Trí Thịt Boà chia sẻ không thể ngừng chơi pickleball vì mê.

"Bóc giá" để ra sân: Chi phí sân bãi, thuê HLV, tiền vợt thế nào?

Nghe review rần rần trên mạng xã hội ai cũng bảo pickleball dễ chơi cực. Nhưng hỏi thêm chút nữa, ai quyết định "dấn thân" thì đều nói phải có chút đầu tư.

Trí Thịt Boà nói cậu chỉ mất khoảng 2 giờ để nắm rõ luật chơi và chơi được thạo. "Tuy nhiên, Trí phải mất hơn 2 tháng chơi thường xuyên để có thể hiểu rõ chiến thuật, làm chủ vị trí quả bóng và hoàn thiện kỹ thuật đánh của mình. Trí tin rằng cách tốt nhất để tiến bộ trong môn thể thao này là chơi với nhiều người khác nhau. Càng chơi với nhiều đối thủ, Trí càng học được nhiều hơn về pickleball".



TikToker điển trai cũng nhận định pickleball rất giống tennis nên kỹ năng cần thiết sẽ liên quan đến thể thao quần vợt. Pickleball đòi hỏi kỹ năng di chuyển rất cao nên những ai đã chơi tennis rồi thì thấy pickleball rất phù hợp, sau đó là các bạn đã chơi bóng bàn và cầu lông sẽ quen thuộc khi chuyển qua chơi bộ môn trend.

Các vật dụng mà Trí Thịt Boà cần có để chơi pickleball.

Theo mọi người chia sẻ, muốn bắt đầu chơi bộ môn này cũng không đắt, chỉ tốn khoản chi phí chính là thuê sân. Giá thuê trung bình tầm 150.000đ - 250.000đ/giờ chia cho nhóm bạn cùng chơi, có sân cho thuê rẻ hoặc đắt hơn tuỳ giờ cao điểm. Và các sân pickleball hiện tại cũng có cho thuê vợt với những ai mới gia nhập. Tuỳ thuộc nhu cầu của mỗi người nếu muốn có thể sắm sửa thêm quần áo, giày dép... còn không có thể mặc quần áo thoải mái để vận động như bình thường.

Trường hợp thử một lần rồi mê, muốn theo đuổi lâu dài pickleball thì bộ môn này cũng cần đầu tư một số chi phí. Vợt có giá dao động từ 800.000đ - dưới 2 triệu, đắt hơn sẽ 5-6 triệu hoặc cao hơn. Duy An cũng nói thêm ban đầu bạn thuê huấn luyện viên để học pickleball bài bản khoảng 500.000đ/buổi.

GiGi Hương Giang quyết định theo đuổi môn thể thao sành điệu này nên cũng chọn tập có huấn luyện viên được 2 tháng nay. Cô nàng cho biết: "Mình học thầy giáo để có kỹ thuật tốt, có chiến thuật, hiểu về luật. Nói chung cũng khá chuyên nghiệp đấy (cười).

Môn này theo mình không phải một môn khó mà quan trọng là cảm giác của bạn với quả bóng. Khó nhất chính là tìm ra cảm giác bóng của riêng mình thôi. Môn này nếu muốn chơi hay và chơi đúng thì mình nghĩ nên học vì như vậy mới có kỹ thuật tốt. Khi có kỹ thuật tốt, đánh bóng sẽ rất chính xác như vậy mới hay".

Hương Giang nói thêm, so với đánh golf thì môn "du nhập" này rẻ hơn nhiều: "Mình nghĩ đây là một môn bình dân vì chỉ tốn tiền sân thôi, có thể không cần mua vợt mà đi thuê nên thật sự không tốn quá nhiều tiền. Môn này phù hợp với nhiều lứa tuổi, trung niên hay người cao tuổi cũng có thể tham gia vì nhẹ. Mình nghĩ pickleball cải thiện sức khoẻ rất tốt".

GiGi Hương Giang và hot mom Hạt Mít cùng nhau thử môn thể thao mới.

https://kenh14.vn/vi-sao-dan-tinh-do-xo-keo-nhau-ra-san-choi-pickleball-mon-nay-nguy-hiem-vi-no-qua-vui-20240404184116197.chn