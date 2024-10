Vì sao Đồng Nai 'trễ hẹn' bàn giao mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu?

Liên tục trễ hẹn, không về đích đúng tiến độ

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai có chiều dài 34,2km (dự án thành phần 1 dài 16km, UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư và dự án thành phần 2, dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ đầu tư), bắt đầu từ TP Biên Hòa đến hết huyện Long Thành. Để thực hiện dự án này, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cần thu hồi hơn 290ha diện tích đất với 3.500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch ban đầu, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước 30/6/2023, phần còn lại trước 31/12/2023. Thời hạn này sau đó được lùi đến các mốc 30/6, 15/9 và mới đây nhất là xin gia hạn vào 15/10/2024.

Hiện tại, khó khăn lớn nhất của tỉnh Đồng Nai là vấn đề giải phóng mặt bằng, vướng mắc pháp lý đất, thỏa thuận phương án đền bù và khó khăn về bố trí tái định cư. Trong đó, vấn đề giải phóng mặt bằng tại TP Biên Hòa mới bàn giao 45%, dù cao tốc qua địa bàn chỉ dài hơn 6km. Còn UBND huyện Long Thành cũng chỉ bàn giao gần 63% cho dự án thành phần 1.

Trước đó, chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đến ngày 15/10, tỉnh Đồng Nai phải giải phóng xong mặt bằng dự án thành phần 2.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương sẽ giao mặt bằng cho dự án thành phần 2.

"Tỉnh Đồng Nai cam kết đến ngày 15/10 sẽ cơ bản xong mặt bằng của dự án cao tốc qua Đồng Nai. Riêng về mỏ vật liệu, địa phương cũng đã có các kiến nghị và mong Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn thêm về thủ tục.

Hiện tại, Đồng Nai đã ngớt mưa, lãnh đạo tỉnh sẽ gặp gỡ, làm việc với nhà thầu để động viên và thúc đẩy tiến độ dự án" , đại diện lãnh đạo tỉnh nói.

Người dân mong mỏi được cấp đất tái định cư

Ngày 15/10, phóng viên Báo điện tử VTC News có mặt tại khu Vườn Dừa (phường Phước Tân, TP Biên Hoà) ghi nhận tiến độ người dân bàn giao mặt bằng.

Theo thống kê của UBND TP Biên Hoà, Khu vườn Dừa là vị trí có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm nhất tỉnh Đồng Nai do số lượng hộ dân phải di dời lớn, nhiều thửa đất vắng chủ, tình trạng người dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp lớn.

Đại diện quản lý dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cho biết, các đơn vị thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu đất đắp nền.

Người dân bị ảnh hưởng từ dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu cho biết, họ sẵn sàng nhường đất cho địa phương thi công dự án, tuy nhiên do chưa được cấp đất tái định cư nên việc di dời đến nơi ở mới gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị An (ngụ TP Biên Hoà) cho biết: "Gia đình tôi đã nhận quyết định bàn giao đất rất lâu rồi. UBND phường cũng đã đo đạc đất và lên phương án đền bù, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất tái định cư nên không biết chuyển đi đâu.

Người dân ở đây hầu hết đều đồng thuận giao đất cho Nhà nước làm dự án, tuy nhiên chúng tôi vẫn còn nhiều lăn tăn về giá bồi thường chưa hợp lý" , chị An nói.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay dự án cao tốc qua Đồng Nai được đơn vị thi công một số hạng mục như: đắp nền đường, đúc cấu kiện, đúc dầm super T, làm hệ thống thoát nước, cống chui, cầu vượt ngang... Trong đó dự án thành phần 1 có gói thầu số 18 sản lượng mới chỉ đạt trên 3%; gói thầu 21 đạt gần 10%. Còn dự án thành phần 2 đạt khoảng trên 13%.

Theo đại diện quản lý dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mặt bằng của dự án thành phần 2 hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu thi công. Tuy nhiên, các đơn vị thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu đất đắp nền.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gần 20km. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Dự án chia làm 3 thành phần, trong đó thành phần một do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản dài 16km, thành phần hai dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ quản, thành phần ba dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ quản.

Ngày 27/10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh từ dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu gồm khu tái định cư Long Phước (có quy mô 33,9ha) và khu tái định cư Long Đức (30ha, cùng ở huyện Long Thành).

Hiện nay, khối lượng xây dựng tại Khu tái định cư ở xã Long Đức đã đạt trên 95% tổng khối lượng dự án. Các cơ quan chức năng cũng đã thực hiện cắm mốc, phân lô và tiến hành bốc thăm vị trí đất cho các hộ dân được bố trí tái định cư tại đây.

Còn tại Khu tái định cư tại xã Long Phước khối lượng thi công đạt hơn 45% tổng khối lượng toàn dự án. Dự kiến, khi hoàn thành xây dựng, khu tái định cư này sẽ đáp ứng khoảng 1.048 lô đất tái định cư.