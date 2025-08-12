Vì sao đường dẫn cầu vượt biển dài nhất miền Trung ì ạch, ngổn ngang?

Để đảm bảo tiến độ dự án, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo thành lập tổ vận động giải phóng mặt bằng. Các đơn vị được chỉ đạo làm việc cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, gặp gỡ, thuyết phục người dân tháo dỡ, di dời đúng quy định. Mục tiêu đặt ra là trong tháng 7 phải chi trả phần lớn tiền bồi thường, đầu tháng 8 hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến để kịp thảm nhựa và thông xe kỹ thuật dịp 2.9.