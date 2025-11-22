Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?

Bitcoin - đồng tiền mã hóa đứng đầu thế giới có thời điểm đã giảm tới 7,6%, xuống mức 80.553 USD trước khi thu hẹp mức giảm trong phiên giao dịch ngày 21/11. Đồng Ether đứng thứ hai cũng ghi nhận mức giảm tới 8,9% xuống dưới 2.700 USD. Hàng loạt token nhỏ hơn cũng chịu mức giảm tương tự. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng giá trị thị trường của các đồng tiền số đã rơi xuống dưới 3.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Tính đến ngày 21 tháng 11, Bitcoin trải qua 11 phiên giảm giá liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2010. Diễn biến này khiến Bitcoin mất khoảng 25% giá trị trong tháng 11 - mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ tháng 6 năm 2022. Thời điểm đó, sự sụp đổ của dự án stablecoin TerraUSD của Do Kwon vào tháng 5 năm 2022 đã gây ra hiệu ứng dây chuyền làm phá sản hàng loạt công ty, và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn FTX do Sam Bankman-Fried điều hành.

Bất chấp Mỹ ủng hộ tiền mã hóa dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức tài chính vào ngành tiền số, Bitcoin vẫn lao dốc hơn 30% kể từ khi tăng vọt lên mức kỷ lục vào đầu tháng 10. Đà bán tháo xuất hiện sau một làn sóng thanh lý lớn vào ngày 10 tháng 10, xóa sổ 19 tỷ USD các vị thế token sử dụng đòn bẩy, khiến tổng giá trị thị trường tiền mã hóa mất 1.500 tỷ USD.

Các tổ chức dường như không mặn mà mua vào lúc thị trường suy yếu. Nhóm 12 quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút ròng 903 triệu USD vào thứ Năm - mức rút vốn lớn thứ hai trong một ngày kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024. Lượng vị thế mở (chưa tất toán) trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn giảm 35% so với đỉnh tháng 10 là 94 tỷ USD.