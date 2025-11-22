Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?

22-11-2025 - 07:56 AM | Smart Money

Vì sao giá Bitcoin giảm mạnh?

Bitcoin (BTC) đang trên đà ghi nhận mức giảm giá mạnh nhất trong một tháng kể khủng hoảng gây chấn động toàn bộ ngành tiền mã hóa vào năm 2022.

Bitcoin - đồng tiền mã hóa đứng đầu thế giới có thời điểm đã giảm tới 7,6%, xuống mức 80.553 USD trước khi thu hẹp mức giảm trong phiên giao dịch ngày 21/11. Đồng Ether đứng thứ hai cũng ghi nhận mức giảm tới 8,9% xuống dưới 2.700 USD. Hàng loạt token nhỏ hơn cũng chịu mức giảm tương tự. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy tổng giá trị thị trường của các đồng tiền số đã rơi xuống dưới 3.000 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 4.

Tính đến ngày 21 tháng 11, Bitcoin trải qua 11 phiên giảm giá liên tiếp, chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2010. Diễn biến này khiến Bitcoin mất khoảng 25% giá trị trong tháng 11 - mức giảm mạnh nhất trong một tháng kể từ tháng 6 năm 2022. Thời điểm đó, sự sụp đổ của dự án stablecoin TerraUSD của Do Kwon vào tháng 5 năm 2022 đã gây ra hiệu ứng dây chuyền làm phá sản hàng loạt công ty, và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của sàn FTX do Sam Bankman-Fried điều hành.

Bất chấp Mỹ ủng hộ tiền mã hóa dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức tài chính vào ngành tiền số, Bitcoin vẫn lao dốc hơn 30% kể từ khi tăng vọt lên mức kỷ lục vào đầu tháng 10. Đà bán tháo xuất hiện sau một làn sóng thanh lý lớn vào ngày 10 tháng 10, xóa sổ 19 tỷ USD các vị thế token sử dụng đòn bẩy, khiến tổng giá trị thị trường tiền mã hóa mất 1.500 tỷ USD.

Các tổ chức dường như không mặn mà mua vào lúc thị trường suy yếu. Nhóm 12 quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn rút ròng 903 triệu USD vào thứ Năm - mức rút vốn lớn thứ hai trong một ngày kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024. Lượng vị thế mở (chưa tất toán) trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn giảm 35% so với đỉnh tháng 10 là 94 tỷ USD.

Theo Hoài Thanh

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Thanh toán bằng chuyển tiền thì khách rời cửa hàng là hết, khiếu nại gần như vô nghĩa, còn với QR payment thì người mua sẽ được bảo vệ"

"Thanh toán bằng chuyển tiền thì khách rời cửa hàng là hết, khiếu nại gần như vô nghĩa, còn với QR payment thì người mua sẽ được bảo vệ" Nổi bật

BIDV thông báo một thay đổi quan trọng từ ngày mai 21/11: Nhiều khách hàng có thể bị tác động

BIDV thông báo một thay đổi quan trọng từ ngày mai 21/11: Nhiều khách hàng có thể bị tác động Nổi bật

Vì sao người trúng số được phép đeo mặt nạ?

Vì sao người trúng số được phép đeo mặt nạ?

06:54 , 22/11/2025
Cho cô gái sinh năm 2005 mượn điện thoại cài app, nhiều người ở Thái Nguyên bỗng có khoản nợ đến 40 triệu mà không biết: Toàn bộ tiền được chuyển về 1 tài khoản

Cho cô gái sinh năm 2005 mượn điện thoại cài app, nhiều người ở Thái Nguyên bỗng có khoản nợ đến 40 triệu mà không biết: Toàn bộ tiền được chuyển về 1 tài khoản

22:35 , 21/11/2025
Chưa đến hạn tất toán, người đàn ông vẫn kiên quyết rút sổ tiết kiệm, vay thêm tiền để chuyển khoản 250 triệu: Nhân viên BIDV khuyên không được, liền báo công an

Chưa đến hạn tất toán, người đàn ông vẫn kiên quyết rút sổ tiết kiệm, vay thêm tiền để chuyển khoản 250 triệu: Nhân viên BIDV khuyên không được, liền báo công an

18:19 , 21/11/2025
Nhận tin nhắn này, coi chừng "bay" sạch tiền trong tài khoản

Nhận tin nhắn này, coi chừng "bay" sạch tiền trong tài khoản

15:57 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên