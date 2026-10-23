Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Hội An vắng khách ?

| | Lifestyle

Vì sao Hội An vắng khách ?

Ngày 23/10, tại buổi họp báo Quý III/2026, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đến thông tin phản ánh Hội An vắng khách trong thời gian qua.

Do du khách hiểu lầm?

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình hình du khách, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết: Sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng hợp nhất thành một đơn vị hành chính, thông tin về thiên tai trên các phương tiện truyền thông thường được gắn với địa danh Đà Nẵng, khiến du khách quốc tế có thể hiểu rằng toàn bộ khu vực đều đang chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt.

Vì sao Hội An vắng khách ?- Ảnh 1.

Du khách tham quan phố cổ Hội An.

“Định vị của Đà Nẵng trên thị trường du lịch quốc tế hiện nay là mùa thiên tai, bão lũ, nên khách không đến và hủy tour”, bà Phương cho biết.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nhiều đoàn khách lớn dự kiến đến thành phố trong quý IV năm nay đã hủy tour do lo ngại tình hình thời tiết. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể đến công tác xúc tiến, quảng bá và thu hút khách du lịch.

Vắng khách là bình thường

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng lại cho biết: Hội An vắng khách mùa này là bình thường, không quá bất thường. Đây là tình trạng từng diễn ra các năm trước và nguyên nhân là đang vào mùa mưa lũ, khách hạn chế đến Hội An.

Vì sao Hội An vắng khách ?- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Ông Bình chia sẻ: Ông từng làm Bí thư Đảng ủy phường Hội An nên hiểu khá rõ tình trạng Hội An mùa này vắng khách. Cụ thể, giai đoạn tháng 10 và 11 hàng năm, Hội An thường vắng khách là điều bình thường. Việc vắng khách đã từng diễn ra các năm trước, chứ không riêng gì năm nay.

"Với người dân ở Hội An buôn bán lâu năm trong khu phố cổ hiểu rõ và thấy điều này là bình thường. Còn người ở nơi khác đến thuê nhà buôn bán trong khu phố cổ chưa hiểu hết, nên thấy rất bất thường", ông Bình cho biết.

Ông Nguyễn Đức Bình giải thích việc thông thường vào thời điểm hiện nay là mùa mưa lũ, người Hội An gọi là một “tháng nghỉ ngơi”, trau chuốt lại hàng quán, nhà cửa.

Ông Bình cho biết: Các khu vực bãi bồi ven sông của Hội An rất thấp. Mùa này, dù trời không mưa, nhưng cứ tầm chiều tối, dọc đường Bạch Đằng nước đã mấp mé lên bờ kè do triều cường dâng cao hoặc chỉ cần một trận mưa lớn ở đầu nguồn, nước về dâng ngập một số trục đường. Du khách đã quen dần và họ định vị thời gian này là mưa lũ nên không đến Hội An.

"Gần đến lễ Phục Sinh, dịp Noel, khách bắt đầu đông nhộn nhịp trở lại, kéo dài đến Tết dương và nguyên đán, chứ không có nguyên nhân gì khác, năm nào cũng vậy. Tuy nhiên, có năm do một số tour khách đến trong dịp lụt và người ta ở lại, đổ ra đường và đi ghe, thuyền thì mình thấy rất nhộn nhịp. Năm nay, không có tình trạng đó. Cho nên, những người ở lâu năm trong khu phố cổ họ thấy tháng này vắng khách là bình thường, nhiều năm như vậy chứ không phải chỉ có năm nay”, ông Bình cho biết.

Liên quan đến công tác bảo tồn di tích nhà cổ ở phố cổ Hội An cũng như việc đấu giá các công sản ở khu vực phố cổ, ông Bình cho biết: Nhà ở trong khu phố cổ có những đặc thù riêng, cần được nghiên cứu kỹ trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách quản lý, bảo tồn.

Theo ông Bình, phố cổ không chỉ có giá trị ở phần kiến trúc vật thể, mà còn ở “phần hồn” được tạo nên từ đời sống thường ngày của cộng đồng dân cư. Vì vậy, bảo tồn phải gắn với việc duy trì đời sống người dân, tránh để khu di sản chỉ còn những công trình kiến trúc mà thiếu đi sức sống vốn có.

Theo ông Bình, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống cư dân cần được xem xét thấu đáo, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và quá trình rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý. Mỗi thay đổi đối với phố cổ đều có thể tác động đến tâm tư, tình cảm của những người đã gắn bó, dành tình yêu cho di sản qua nhiều thế hệ.

Theo Nguyễn Thành

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi con trai làm phó Tổng giám đốc

Động thái mới nhất của bà Lê Hoàng Diệp Thảo sau khi con trai làm phó Tổng giám đốc Nổi bật

Sun PhuQuoc Airways sắp bay thẳng hơn 7.000 km tới Moscow, tăng lên 6 chuyến/tuần từ đầu năm 2027

Sun PhuQuoc Airways sắp bay thẳng hơn 7.000 km tới Moscow, tăng lên 6 chuyến/tuần từ đầu năm 2027 Nổi bật

Vì sao mua đồ rẻ chưa chắc đã tiết kiệm?

Vì sao mua đồ rẻ chưa chắc đã tiết kiệm?

17:54 , 23/10/2026
Phát hiện hố sụt sâu 120m ở Việt Nam nhờ Google Earth, đoàn thám hiểm liền xuống đáy và thấy điều bất ngờ

Phát hiện hố sụt sâu 120m ở Việt Nam nhờ Google Earth, đoàn thám hiểm liền xuống đáy và thấy điều bất ngờ

17:41 , 23/10/2026
Một vở kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn đoạt Nobel Văn học 1911 sắp được trình diễn tại Hà Nội: Dàn diễn viên đặc biệt

Một vở kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn đoạt Nobel Văn học 1911 sắp được trình diễn tại Hà Nội: Dàn diễn viên đặc biệt

17:40 , 23/10/2026
Vietnam Airlines tự xưng là “Big V”, nhảy ngay trước máy bay khiến khách hàng xem đi xem lại vì một chi tiết lạ

Vietnam Airlines tự xưng là “Big V”, nhảy ngay trước máy bay khiến khách hàng xem đi xem lại vì một chi tiết lạ

17:19 , 23/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên