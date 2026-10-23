Một vở kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn đoạt Nobel Văn học 1911 sắp được trình diễn tại Hà Nội: Dàn diễn viên đặc biệt

Một chàng trai trẻ dẫn theo 12 người mù rời bỏ cuộc sống cũ. Trên hành trình, cả nhóm dừng chân tại một khu rừng vắng để nghỉ ngơi. Thế nhưng, người dẫn đường bất ngờ biến mất, để lại những con người đang chờ đợi trong tình cảnh không biết phải tiếp tục ra sao.

Đó là tình huống được giới thiệu trong vở kịch Những người mù, dự kiến trình diễn lúc 19h30 ngày 25/10 tại Rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc, Hà Nội. Đáng chú ý, tác phẩm lấy cảm hứng từ sáng tác của một nhà văn từng đoạt giải Nobel Văn học và được thực hiện với sự tham gia của những diễn viên có trải nghiệm rất khác nhau, bao gồm cả người khiếm thị và không khiếm thị.

Đây cũng là vở diễn khép lại Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn bao hàm "Đồng Cam Cộng Hưởng" 2026, sự kiện văn hóa quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đang diễn ra tại Hà Nội.

Từ tác phẩm của nhà văn đoạt Nobel đến dàn diễn viên đặc biệt

Theo thông tin từ Viện Goethe Hà Nội, Những người mù được phát triển dựa trên tác phẩm Les Aveugles (1890) của Maurice Maeterlinck, nhà viết kịch người Bỉ từng được trao giải Nobel Văn học năm 1911.

Maurice Maeterlinck sinh năm 1862, mất năm 1949, là một trong những gương mặt nổi bật của văn học và sân khấu châu Âu. Theo website chính thức của giải Nobel, ông được vinh danh năm 1911 nhờ những đóng góp văn học đa dạng, đặc biệt là các tác phẩm kịch giàu trí tưởng tượng, chất thơ và khả năng khơi gợi cảm xúc của người đọc.

Ra đời từ năm 1890, Les Aveugles khai thác tình cảnh của những con người không thể tự xác định phương hướng khi mất đi người dẫn đường. Câu chuyện đặt ra những suy ngẫm về sự bất định, nỗi sợ và cách con người đối diện với những điều chưa biết.

Hơn một thế kỷ sau, tác phẩm trở thành nguồn cảm hứng cho một phiên bản sân khấu mới tại Việt Nam, do Nguyễn Trường Khang biên tập và đạo diễn, với sự cố vấn hướng dẫn của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Điểm đặc biệt của phiên bản lần này nằm ở dàn diễn viên. Theo Viện Goethe Hà Nội, vở diễn được phát triển dựa trên tiếng nói và trải nghiệm của cả diễn viên khiếm thị lẫn diễn viên không khiếm thị, từ đó mở ra một cách diễn giải riêng đối với nguyên tác.

Danh sách diễn viên được công bố có nghệ sĩ Tú Oanh trong vai bà mù già, Lê Hương Giang trong vai cô mù nhiều chuyện, Huyền Sâm trong vai cô mù trẻ, cùng các diễn viên Phạm Thanh Hải, Hoàng Nam, Nguyễn Vũ, Minh Harry, Đặng Tú Tài... Đạo diễn Nguyễn Trường Khang cũng trực tiếp đảm nhận vai người dẫn đường.

Thay vì chỉ đưa người khuyết tật lên sân khấu để truyền tải một thông điệp, cách thực hiện này hướng tới việc để họ tham gia vào quá trình sáng tạo nghệ thuật. Những trải nghiệm và góc nhìn riêng của diễn viên được xem là một phần quan trọng trong việc hình thành tác phẩm.

Vở Những người mù cũng được lựa chọn để khép lại hành trình nghệ thuật kéo dài sáu ngày tại Hà Nội. Theo giới thiệu của ban tổ chức, tác phẩm đưa khán giả trở lại câu hỏi về sự lạc lối, không chỉ của các nhân vật mà còn trong cách mỗi người nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh.

Tuần lễ nghệ thuật đặc biệt quy tụ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế

Những người mù là một trong tám tác phẩm biểu diễn thuộc Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn bao hàm "Đồng Cam Cộng Hưởng", diễn ra từ ngày 20 đến 25/10/2026 tại Hà Nội.

Chương trình do EUNIC Việt Nam tổ chức, Viện Goethe Hà Nội điều phối, với sự tham gia chỉ đạo sản xuất của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Trong sáu ngày, sự kiện mang đến tám tác phẩm biểu diễn, hai workshop, ba buổi tọa đàm và một chương trình chiếu phim tài liệu.

Không chỉ có những vở kịch kinh điển được dàn dựng theo cách tiếp cận mới, chương trình còn giới thiệu nhiều tác phẩm do chính cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam tham gia phát triển.

Nổi bật là Lắng Nghe Điểm Chạm, kết quả của hành trình ba năm thực hành nghệ thuật giữa cộng đồng Điếc/Khiếm thính và các nghệ sĩ người Nghe. Thông qua kịch không lời và múa đương đại, tác phẩm khai thác khả năng kết nối giữa con người bằng chuyển động và ngôn ngữ cơ thể.

Một điểm nhấn khác là Bến Tằm, tác phẩm tốt nghiệp của LÊN SÀN, lớp diễn xuất dành cho người khiếm thị do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp khởi xướng. Đặc biệt, toàn bộ diễn viên, nhạc công và vũ công tham gia tác phẩm này đều là người khiếm thị. Vở diễn dự kiến được giới thiệu tại Rạp Chuông Vàng vào tối 24/10.

Bên cạnh sân khấu kịch, chương trình còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ quốc tế. Trong đó, nghệ sĩ opera người Ý Valentina Volpe Andreazza, người từng đưa opera đến bệnh viện, cơ sở chăm sóc người cao tuổi và ngôi làng Alzheimer đầu tiên của Ý, tham gia hoạt động ca hát hòa nhập và biểu diễn cùng nghệ sĩ piano Francesco Morettini.

Ngoài ra, một số hoạt động còn có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, được tổ chức theo hình thức thoải mái, phù hợp với những nhu cầu tiếp cận khác nhau của người tham dự. Đây là một phần trong nỗ lực mở rộng cơ hội sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật cho công chúng.

Trở lại với Những người mù, theo thông tin đăng tải trên website Viện Goethe Hà Nội, vở diễn sẽ được trình bày bằng tiếng Việt vào tối Chủ nhật 25/10. Khán giả có thể đăng ký tham dự miễn phí thông qua trang thông tin chính thức của đơn vị tổ chức.

Từ một tác phẩm ra đời cách đây hơn 130 năm đến phiên bản sân khấu có sự góp mặt của những diễn viên khiếm thị và không khiếm thị tại Hà Nội, Những người mù mang đến một cách tiếp cận khác đối với kịch cổ điển, đồng thời góp thêm một góc nhìn về khả năng sáng tạo và sự hiện diện bình đẳng của người khuyết tật trong đời sống nghệ thuật đương đại.