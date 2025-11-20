Vì sao iDepo trở thành giải pháp tối ưu nguồn vốn của người làm kinh doanh

Nhu cầu vốn có thể đến bất cứ lúc nào, ngay cả khi không ngờ nhất

Thời điểm cuối năm thường là giai đoạn cao điểm của thị trường bán lẻ. Chỉ cần chậm một nhịp, người làm kinh doanh có thể đánh mất cơ hội lớn về doanh thu. Chị Minh, chủ một cửa hàng thời trang nhỏ tại TP.HCM, hiểu rõ điều này khi nhà cung cấp bất ngờ tăng giá nhập và yêu cầu đặt cọc sớm hơn dự tính.

Dù đã quen với việc quản lý dòng tiền, chị Minh lại đối diện một thách thức quen thuộc: phần lớn khoản tích lũy của gia đình nằm trong các sổ tiết kiệm kỳ hạn ở nhiều ngân hàng. Muốn rút gấp, chị phải chấp nhận gần như mất toàn bộ lãi suất. Các hình thức vay nhanh không phải lựa chọn tối ưu vì chi phí cao và thủ tục chưa thật sự đơn giản. "Nhà cung cấp bất ngờ tăng giá và yêu cầu tôi cọc sớm hơn tôi tính. Tôi chỉ thiếu thanh khoản tạm thời, nhưng nếu xử lý chậm, cơ hội kinh doanh có thể vuột mất chỉ vì tôi đang không sẵn 200 triệu," chị chia sẻ.

Trong thực tế, đây là tình huống rất phổ biến của những người làm kinh doanh cá nhân, tiểu thương hoặc nhà bán hàng trên các nền tảng số. Dòng tiền luân chuyển nhanh, chi phí thay đổi theo biến động thị trường, trong khi các sản phẩm tiết kiệm truyền thống lại chưa hỗ trợ tốt cho nhu cầu rút – chuyển linh hoạt.

Đó cũng là lý do các giải pháp tích lũy mới như iDepo của VIB tiếp cận được nhóm nhu cầu này, với khả năng sinh lời đến 6,8%/năm và vẫn được rút, chuyển nhượng trong bất cứ tình huống nào, iDepo trở thành lựa chọn ngày càng quen thuộc của nhóm khách hàng này.

iDepo VIB: Giải pháp tích lũy tối ưu cho nhịp vận hành tài chính thời đại số

Cách đây 4 tháng, chị Minh đã mở tài khoản iDepo trên ứng dụng MyVIB với số dư 1 tỷ đồng. Điều khiến chị bất ngờ là sản phẩm này cho phép chị chủ động theo dõi, rút vốn hoặc chuyển nhượng mà không ràng buộc như các hình thức tiết kiệm truyền thống.

Trong tình huống cần 200 triệu đồng gấp, chị Minh đã chuyển nhượng khoản iDepo 1 tỷ đồng cho người quen ngay trên ứng dụng MyVIB với giá 1,02 tỷ (bao gồm cả phần lãi đã tích lũy 4 tháng). Sau khi nhận tiền, chị lập tức gửi lại 800 triệu đồng vào iDepo, vậy là chị vẫn được hưởng lãi suất trọn vẹn cho 4 tháng qua. "Hồi trước tôi hay gửi sổ tiết kiệm, cần tiền gấp thì phải chịu mất lãi. Lần này có mở tiền gửi iDepo, tôi chuyển cho em họ, hai bên đều có lợi, em ấy được lãi suất tốt, tôi có tiền gấp mà vẫn giữ được lãi. Nhà cung cấp đòi cọc thì có tiền ngay, tôi giữ được giá tốt. Lô hàng này lời nhiêu hưởng nhiêu, không như trước phải tính xem tiền lời có đủ bù số lãi bị mất vì cần tiền trước hạn không," chị Minh nói.

iDepo VIB là sự kết hợp đặc tính của tiền gửi kỳ hạn với tính năng cho phép khách hàng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế trên thị trường thứ cấp với phí chuyển nhượng linh hoạt (khách hàng sẽ không mất phí khi chuyển nhượng chỉ định cho khách hàng quen biết khác của mình). iDepo được VIB phát triển theo hướng linh hoạt, là trụ cột trong gói giải pháp Smart Depo – một hệ sản phẩm về tích lũy thông minh gồm Hi-Depo, i-1Depo và iDepo. iDepo mang nhiều ưu điểm vượt trội như: Mệnh giá chỉ từ 50 triệu, lãi suất lên đến 6,8%/năm, kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ hàng 6 tháng.

Sự kết hợp giữa tính sinh lời tốt và khả năng xoay vốn tức thời tạo nên một mô hình tích lũy iDepo tối ưu, phù hợp với bối cảnh kinh doanh số hóa và thói quen quản lý tài chính hiện đại. Thay vì gửi tiền vào một sổ lớn và chấp nhận bị khóa vốn, người dùng có thể chia nhỏ dòng tiền, tối ưu hóa lãi suất và vẫn duy trì quyền chủ động với iDepo. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của các nhóm người dùng có dòng tiền biến động theo mùa hoặc theo chu kỳ kinh doanh. Toàn bộ nhu cầu gửi – theo dõi – rút – chuyển nhượng – tất toán đều có thể thực hiện trực tuyến, giúp người dùng hạn chế rủi ro bỏ lỡ thời điểm quan trọng.

Chủ động tài chính – lợi thế mới của người kinh doanh thời đại số

Thực tế thị trường cho thấy ngày càng nhiều nhóm người làm kinh doanh cá nhân lựa chọn các giải pháp tích lũy linh hoạt. Trong bối cảnh giá đầu vào biến động theo mùa, doanh thu thay đổi theo chiến dịch hoặc theo sức mua trên môi trường số, khả năng rút vốn đúng thời điểm có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho lợi nhuận. Một sản phẩm tích lũy linh hoạt là sản phẩm không chỉ giúp tối ưu sinh lời mà còn đóng vai trò như tấm đệm an toàn để người dùng không bị động trước cơ hội kinh doanh.

iDepo được phát triển nhằm đáp ứng đúng nhu cầu này. Đây là đặc điểm giúp iDepo trở thành một giải pháp đáng chú ý đối với những người kinh doanh, người làm dịch vụ tự do và cả các gia đình trẻ muốn duy trì sự cân bằng giữa sinh lời và thanh khoản.

Chị Minh cho rằng sự thay đổi lớn nhất của mình chính là tư duy: "Tôi hiểu rằng tích lũy không chỉ để dành, mà còn để chủ động. Khi sản phẩm ngân hàng hỗ trợ được điều đó, người kinh doanh như tôi sẽ tự tin hơn rất nhiều."

Trong thời đại mà một quyết định kinh doanh có thể thay đổi chỉ trong vài ngày, việc sở hữu một giải pháp tích lũy linh hoạt, dễ dàng xoay vốn và vẫn không bị mất lãi suất tích lũy trở thành nhu cầu thiết yếu. Bằng việc đặt trải nghiệm và lợi ích người dùng làm trọng tâm, iDepo đang góp phần định hình một cách tiếp cận mới đối với tích lũy dòng tiền, đó là: thông minh hơn, linh hoạt hơn và phù hợp với nhịp sống tài chính hiện đại.