Vì sao kẻ gian lại biết rõ thông tin cá nhân của người dân?

14-01-2026 - 17:40 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo hiểm họa từ trạm phát sóng (BTS) giả.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng thiết bị giả mạo trạm thu phát sóng di động (BTS) giả để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.

Đây là thủ đoạn mới, được các đối tượng tổ chức bài bản, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với an toàn thông tin cá nhân và tài sản của người sử dụng điện thoại di động.

Để tránh bị phát hiện và tiếp cận được nhiều người cùng lúc, các đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả có kích thước nhỏ gọn, dễ ngụy trang. Những thiết bị này thường được giấu trong ba lô hoặc lắp trên ô tô, xe máy, liên tục di chuyển qua các khu vực đông dân cư, đặc biệt vào giờ cao điểm. Chỉ với một thiết bị, các đối tượng có thể phát tán hàng nghìn tin nhắn lừa đảo mỗi ngày, gây nhiễu sóng và ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng trong khu vực.

Đáng chú ý, các trạm BTS giả được thiết kế để giả mạo trạm phát sóng di động thật. Khi được kích hoạt, thiết bị phát sóng với cường độ mạnh, khiến điện thoại di động trong phạm vi bán kính khoảng 2km tự động kết nối mà người dùng không hề hay biết.

Thông qua hình thức tấn công trung gian (MITM), các đối tượng có thể can thiệp vào quá trình kết nối, đánh cắp thông tin cá nhân của người dân và gửi đồng loạt tin nhắn SMS lừa đảo.

Nội dung tin nhắn thường mạo danh ngân hàng, tổ chức tài chính, cơ quan chức năng hoặc các nền tảng dịch vụ trực tuyến, kèm theo đường link giả mạo nhằm dẫn dụ người nhận truy cập, cung cấp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Thiết bị BTS giả bị phát hiện, thu giữ. (Nguồn: Công an tỉnh Tây Ninh)

Trước những nguy cơ mất an toàn thông tin từ thủ đoạn trên, để chủ động phòng ngừa và không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trong quá trình sử dụng điện thoại di động và các dịch vụ trực tuyến.

Cụ thể, người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link trong tin nhắn lạ, đặc biệt là những tin nhắn mạo danh ngân hàng, cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức tài chính. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào thông qua tin nhắn hoặc các trang web không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, khi nhận được tin nhắn nghi vấn lừa đảo, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng, cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, xác minh thông tin. Việc cài đặt các ứng dụng bảo mật, thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm trên thiết bị di động cũng góp phần hạn chế nguy cơ bị tấn công, xâm nhập trái phép.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ thiết bị di động bị can thiệp kết nối, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Tây Ninh để được tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định.

Bích Hường

