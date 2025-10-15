Vì sao không nên đặt điện thoại cạnh giường?

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, trong đó có Trung tâm Dịch tễ học môi trường Barcelona, Tây Ban Nha, việc sử dụng điện thoại ở mức thông thường không làm tăng nguy cơ u não . Tuy nhiên, ở nhóm người dùng điện thoại nhiều nhất, thường xuyên tiếp xúc trên 15 đến 20 năm, nguy cơ mắc u thần kinh đệm có thể tăng gấp đôi so với người ít sử dụng.

Dù vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng đây chưa phải là bằng chứng khẳng định mối liên hệ nhân quả giữa sóng điện thoại và ung thư . Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp sóng điện thoại vào nhóm 2B, “có thể gây ung thư ở người” , tức là chỉ nghi ngờ có khả năng gây hại , chứ chưa được chứng minh chắc chắn . Cùng nhóm với nó còn có… dưa muối, xăng, nhựa đường hay chiết xuất lá bạch quả.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng cho rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy điện thoại gây ung thư hay bệnh lý thần kinh .

Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh sóng điện thoại gây sa sút trí tuệ. Trái lại, thí nghiệm trên chuột cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với sóng điện thoại có thể làm giảm tích tụ protein gây Alzheimer , một dạng bệnh mất trí nhớ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả trong phòng thí nghiệm, chưa thể áp dụng cho con người.

Vì sao không nên đặt điện thoại canhk giường?

Sóng điện thoại thuộc loại “phi ion hóa” , tức là không đủ mạnh để phá hủy DNA hay tế bào như tia X hoặc tia phóng xạ hạt nhân . Tác động chủ yếu của nó là sinh nhiệt, khiến máy nóng lên khi dùng lâu. Nhưng điều khiến bác sĩ lo ngại lại nằm ở thói quen sử dụng điện thoại sai cách , đặc biệt là khi bạn cầm máy cả ngày, kể cả lúc nằm ngủ.

-Cột sống và khớp cổ bị tổn thương: Cúi đầu nhìn màn hình lâu khiến áp lực dồn lên cổ gấp nhiều lần, dễ dẫn tới thoái hóa đốt sống cổ, đau vai gáy.

- Biến dạng ngón tay: Việc chống điện thoại bằng ngón út trong thời gian dài có thể khiến khớp cong vẹo, biến dạng.

- Gây mất ngủ: Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại ức chế hormone melatonin , khiến bạn trằn trọc, khó ngủ, mệt mỏi vào sáng hôm sau.

- Tăng nguy cơ té ngã, tai nạn: Nhiều trường hợp gặp chấn thương chỉ vì vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại.

- Dễ mắc trĩ khi “cắm trại” trong toilet quá lâu: Ngồi bấm điện thoại trong nhà vệ sinh 20-30 phút là thói quen nguy hiểm mà nhiều người trẻ đang mắc phải.

Vậy ngủ thì hãy để điện thoại cách xa một cánh tay

Không phải vì “sóng yếu hơn” mà vì khi không với tới, bạn sẽ bớt cầm máy lướt mạng xã hội hay xem tin nhắn lúc nửa đêm . Hãy để cơ thể và đôi mắt được nghỉ ngơi đúng nghĩa, để giấc ngủ thực sự phục hồi năng lượng cho ngày mới.

Tóm lại điện thoại không phải “thủ phạm gây ung thư”, nhưng cách bạn sử dụng nó có thể khiến sức khỏe ngày càng sa sút. Hãy dùng điện thoại thông minh theo đúng nghĩa, biết dừng lại đúng lúc, nhất là trước khi đi ngủ.

Nguồn và ảnh: Health