Vì sao Labubu gây sốt toàn châu Á, khiến giới trẻ mê mệt?

Hôm 1/7, tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok (Thái Lan), hàng dài người hâm mộ mặc áo phông màu trắng in hình Labubu , háo hức đầy phấn khích chờ đợi sự xuất hiện của “quái vật búp bê”.

Khi một con Labubu có kích thước thật tiến về phía đám đông với những bước chân đáng yêu, người hâm mộ đã rất vui mừng khi được tương tác với nó. Cảnh tượng này gợi nhớ đến khung cảnh một người nổi tiếng xuất hiện, với những người hâm mộ cũng háo hức muốn được nhìn thoáng qua thần tượng của họ.

Labubu có kích thước thật tại sân bay ở Bangkok (Thái Lan) hôm 1/7.

Toffie, một người 35 tuổi nằm trong số những người Thái Lan tại sân bay, tiết lộ rằng cô đã đến sớm hơn vài giờ để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội gặp Labubu.

Sự nổi tiếng của Labubu đã vượt quá mong đợi của giới kinh doanh

Labubu là các chú yêu tinh sống trong những khu rừng ở Bắc Âu, được tạo ra bởi nghệ sĩ Pop Mart Kasing Lung vào năm 2015. “Quái vật đồ chơi” này có 9 chiếc răng, đôi tai nhọn, mang nét ma mãnh lém lỉnh tinh nghịch nhưng cũng toát lên vẻ vui nhộn và lạc quan. Labubu, cùng với những người bạn yêu tinh của mình, tạo nên The Monsters và đã thu hút được lượng người theo dõi lớn trên toàn cầu.

Những con thú Labubu có hình thú đáng yêu dễ chiếm cảm tình của giới trẻ. Ảnh: Kasing Lung

Hồi tháng 4 vừa qua, ngôi sao Thái Lan Lisa của nhóm nhạc đình đám BlackPink đã chia sẻ một bức ảnh trên Instagram của mình với một con thú đồ chơi Labubu, lập tức dẫn đến sự gia tăng mức độ phổ biến của món đồ chơi này ở Đông Nam Á. Cửa hàng chính đã chứng kiến những hàng dài người xếp hàng và các sản phẩm bán hết ngay chỉ trong các buổi phát sóng trực tiếp. Một món đồ chơi Labubu ban đầu có giá 99 nhân dân tệ (13,6 đô la) tại Trung Quốc, hiện đang được bán với giá 2.590 Baht Thái (512 nhân dân tệ) tại Thái Lan. Nhiều bạn trẻ thức xuyên đêm, "cắm trại" xếp hàng để mua bằng được Labubu.

Cả Lisa và Rosé đều giới thiệu Labubu trên trang cá nhân khiến món đồ này càng trở thành "cơn sốt hot trend".

Do Labubu rất được ưa chuộng, nhiều du khách Thái Lan tại Trung Quốc đã mua đồ chơi này làm quà lưu niệm cho bạn bè ở quê nhà. Xiao Tong, một phụ nữ Trung Quốc làm việc tại Bangkok, chia sẻ với tờ Global Times rằng trong một sự kiện rút thăm may mắn do công ty tổ chức, giải nhất là một chiếc điện thoại thông minh và giải ba là một món đồ chơi Labubu. Nhiều đồng nghiệp của cô thậm chí còn mong đợi sẽ giành được giải ba hơn cả giải nhất, cô cho biết.

Một người hâm mộ khác đến từ Thái Lan là Borwang, 32 tuổi. "Người Thái chúng tôi đều thích những thứ mềm mại", Borwang chia sẻ với tờ Global Times . Cô và các đồng nghiệp người Thái thậm chí còn mang đồ chơi Labubu đến nơi làm việc của họ. "Khi mệt mỏi vì công việc, chúng tôi nói chuyện với Labubu và thủ thỉ cho chúng biết chúng tôi mệt mỏi và chăm chỉ như thế nào. Nhìn Labubu, chúng tôi nhanh chóng lấy lại năng lượng. Labubu đáng yêu này là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người ".

Trên đường phố Thái Lan hoặc trên phương tiện giao thông công cộng, người ta thường thấy người Thái mang theo những chiếc túi đựng đầy đồ chơi nhỏ. Toffie cho biết người Thái thích mang theo những món đồ chơi dễ bỏ vào túi, nhiều người chọn mang theo món đồ chơi Labubu yêu thích có màu sắc may mắn của mình.

Giới trẻ Việt không nằm ngoài xu hướng

Trên các trang mạng tại Việt Nam, nhiều người rao bán Labubu có sẵn với mức giá cao, nếu đặt hàng phải mất từ 3-5 ngày, thậm chí hơn 1 tuần tùy vào màu sắc hiếm hay phổ biến. Nhiều bạn trẻ không nằm ngoài xu hướng, nhanh chóng "khởi nghiệp" nhận đặt món hàng siêu hot này tới tận tay khách hàng. Việc sở hữu một con Labubu, đeo lủng lẳng ở túi xách, balo... với các bạn trẻ là dấu hiệu cho thấy bạn đã "bắt trend" hay chưa.

Giá cả cho mặt hàng này cũng vô cùng đa dạng, có thể từ 500, 800 ngàn đồng cho đến cả chục triệu đồng, tùy ver 1, ver 2, bản thường, bản secret, thậm chí bị “hét giá” tới 22 triệu đồng/con vẫn “ cháy hàng”.

Labubu được săn đón "chóng mặt" trên các trang mạng.

Ngoài ra, việc Labubu nằm trong blind box (chiếc hộp bí mật) càng khiến món đồ này trở thành hàng hot được giới trẻ săn lùng, bởi mỗi món đồ sẽ là ngẫu nhiên, nếu mua được trúng món đang cần đem lại sự thích thú phấn khích.

Trên các hội nhóm về Labubu hiện nay thu hút tới hàng chục ngàn thành viên giao dịch. Việc rao bán, pass (bán lại) Labubu vô cùng sôi động, rôm rả, khuấy đảo cộng đồng mạng.