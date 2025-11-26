Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao lừa đảo biết rõ số CCCD, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng của người dân?

26-11-2025 - 18:55 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội có thêm cảnh báo mới.

Vì sao lừa đảo biết rõ số CCCD, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng của người dân?- Ảnh 1.

Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện các trường hợp người dân bị các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện cho người dân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng… với lý do phục vụ “tích hợp thẻ bảo hiểm y tế”, “chi trả chế độ hưu trí” hoặc “cập nhật ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số”.

Sau đó, các đối tượng sẽ gợi ý người dân truy cập các đường link, app giả mạo có giao diện giống với trang web chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khi truy cập các trang web, app giả mạo này người dân sẽ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân.

Vì sao lừa đảo biết rõ số CCCD, mã số bảo hiểm xã hội, số tài khoản ngân hàng của người dân?- Ảnh 2.

Cảnh giác các trang web giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của các cuộc gọi tự xưng cán bộ bảo hiểm xã hội. Khi có nhu cầu điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, người dân cần liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thông qua các kênh chính thức như:

- Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn

- Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

- Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900.9068

Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu giả mạo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an hoặc gần nhất để được giải quyết kịp thời.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Google ra đòn khiến Nvidia mất 115 tỷ USD, lan rộng sang các đối tác, CEO Jensen Huang phải lên tiếng trấn an

Google ra đòn khiến Nvidia mất 115 tỷ USD, lan rộng sang các đối tác, CEO Jensen Huang phải lên tiếng trấn an Nổi bật

‘Mượn’ thông tin cá nhân, điện thoại của bạn bè rồi biến họ thành con nợ

‘Mượn’ thông tin cá nhân, điện thoại của bạn bè rồi biến họ thành con nợ Nổi bật

Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhưng có một thứ tốt tương đương nước phát triển

Việt Nam là quốc gia đang phát triển nhưng có một thứ tốt tương đương nước phát triển

18:42 , 26/11/2025
Công an Hà Nội vừa phát thông báo mới về sổ hộ khẩu, thẻ Căn cước, CMND, người dân cập nhật ngay

Công an Hà Nội vừa phát thông báo mới về sổ hộ khẩu, thẻ Căn cước, CMND, người dân cập nhật ngay

18:08 , 26/11/2025
Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh – số" của khu vực

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng trở thành "phòng thí nghiệm xanh – số" của khu vực

17:05 , 26/11/2025
Ứng dụng AI trong công tác vận hành tổ chức và phục vụ người nộp thuế

Ứng dụng AI trong công tác vận hành tổ chức và phục vụ người nộp thuế

17:05 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên