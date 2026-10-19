Vì sao Lửa Việt Tours tách riêng thương hiệu MICE sau 30 năm?

Doanh nghiệp bán hàng qua đại lý chi đều đặn cho những cuộc gặp như vậy, còn mỗi cuộc gặp mang về điều gì vẫn là câu hỏi khó. Lửa Việt Tours chọn trả lời từ phía vận hành bằng thương hiệu mới Lửa Việt MICE.

Ông Võ Văn Đức, Giám đốc Điều hành Lửa Việt Tours, cho biết công ty nhận ra câu hỏi này qua chính những yêu cầu khách doanh nghiệp gửi tới mấy năm gần đây.

"Trước đây khách gọi điện hỏi đi đâu, mấy ngày, giá bao nhiêu là chốt. Giờ nhiều doanh nghiệp còn yêu cầu cả bộ hồ sơ mời chào giá, có vòng chấm năng lực, có yêu cầu nộp báo cáo sau chương trình. Nhìn mấy bộ hồ sơ đó, mình hiểu phải dựng một bộ máy riêng cho nhóm khách này", ông Đức chia sẻ.

Ông Võ Văn Đức, Giám đốc Điều hành Lửa Việt Tours.

Bộ máy đó chính là Lửa Việt MICE, ra mắt năm 2026, nhận đoàn từ 100 tới 3.000 đại biểu ở bốn nhóm dịch vụ gồm hội họp, du lịch khen thưởng, hội nghị và hội thảo, sự kiện doanh nghiệp trong và ngoài nước. Năm 2025, mảng khách doanh nghiệp của Lửa Việt Tours đã vận hành hơn 600 chương trình cho gần 280 khách hàng doanh nghiệp.

Hội họp doanh nghiệp do Lửa Việt MICE vận hành.

Vậy vì sao một công ty hơn 30 năm tuổi, đã phục vụ được hơn 1 triệu khách, vẫn cần thêm thương hiệu? Câu trả lời nằm ở cách doanh nghiệp chi tiền cho các cuộc gặp với kênh phân phối cùng cách họ mua dịch vụ cho những cuộc gặp đó.

Khoản chi lớn và câu hỏi của doanh nghiệp

Với những ngành bán qua đại lý như phân bón, vật liệu xây dựng hay dược phẩm, hội nghị khách hàng, hội thảo, tiệc tri ân hay chuyến đi thưởng cho đại lý là khoản chi quen thuộc của ngân sách bán hàng. Phân bón Cà Mau (PVCFC) công bố con số gần 500 cuộc hội thảo, hội nghị năm 2024 tại hội nghị khách hàng tháng 1/2025, tức gần 10 cuộc mỗi tuần. Theo VnEconomy, năm 2025 hãng dành ngân sách hơn 100 tỷ đồng cho khuyến mại và tri ân đối tác, khi mạng lưới phân phối đã lên hơn 17.000 cửa hàng ở 34 tỉnh, thành.

Điểm đáng chú ý nằm ở khâu đo lường hiệu quả, bởi số hội thảo hay số người dự đều dễ đếm, còn phòng tài chính lại hỏi đại lý có bán khác đi không, thông điệp của hãng có tới người mua cuối cùng không.

Doanh nghiệp nước ngoài cũng vướng câu hỏi này: trong khảo sát hơn 150 lãnh đạo marketing sự kiện do agency Sparks công bố cuối tháng 8/2026, 29% xếp việc chứng minh ROI vào nhóm thách thức lớn nhất. Ở Việt Nam, ngay quy mô thị trường MICE cũng chưa có số đo chung, khi Expert Market Research ước 1,27 tỷ USD năm 2025, còn Mordor Intelligence đưa ra 7,79 tỷ USD, gấp hơn 6 lần.

Theo Lửa Việt MICE, một phần câu trả lời nằm ở khâu vận hành, phần ít khi vào báo cáo nhưng trừ thẳng vào thứ doanh nghiệp đang cố đo: đại lý không tới thì không nghe được chính sách mới, xe đón trễ thì khai mạc phải lùi giờ. Với đoàn bay tới điểm hội nghị, rủi ro này đo được bằng số: theo Cục Hàng không Việt Nam, 31,6% trong 27.594 chuyến bay của các hãng Việt Nam tháng 8/2026 cất cánh chậm.

"Đếm số đại lý tới dự thì dễ, biết họ về có bán khác đi không mới khó. Mà muốn biết chuyện đó thì mấy việc nhỏ phải đúng trước: mời đủ người, xe đón đúng giờ, khai mạc đúng lịch. Phần đó là việc của mình, nên mình phải đo được", ông Đức nói.

Khách doanh nghiệp không mua như khách lẻ

Một gia đình đặt tour thường chỉ cần một người quyết định và trả tiền, còn một hội nghị đại lý phải đi qua nhiều vòng hơn: marketing lên ý tưởng, kinh doanh chốt danh sách khách mời, mua hàng so báo giá, kế toán giữ chứng từ, ban lãnh đạo duyệt ngân sách. Hội nghị ra mắt sản phẩm khắt khe hơn: bên vận hành ký cam kết bảo mật xong mới biết sản phẩm là gì.

Phần chứng từ cũng có những thay đổi đáng kể từ giữa năm 2025. Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 181/2025/NĐ-CP yêu cầu khoản mua từ 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, rồi từ ngày 15/12/2025, Nghị định 320/2025/NĐ-CP áp cùng ngưỡng cho thuế thu nhập doanh nghiệp, thay mức 20 triệu đồng. Theo Cục Thuế, từ ngày 1/1/2026, hơn 5 triệu hộ và cá nhân kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang tự kê khai theo Nghị quyết 198/2025/QH15, trong đó có nhiều nhà hàng, nhà xe nhỏ ở các tỉnh.

Với hội nghị ở tỉnh, ngưỡng 5 triệu đồng chạm tới gần như mọi khoản chi: bữa tối cho 50 đại lý, mỗi suất 150.000 đồng, đã thành 7,5 triệu đồng. Một chuỗi hội nghị qua 10 tỉnh, mỗi tỉnh 5 nhà cung cấp từ xe, khách sạn, nhà hàng tới âm thanh ánh sáng, sinh ra 50 bộ hợp đồng, hóa đơn và chứng từ chuyển khoản mà phòng kế toán phải khớp từng bộ.

"Khách lẻ thì hỏi giá tour, còn khách doanh nghiệp mấy năm nay hỏi chuyện khác hẳn: xe trễ thì ai chịu, hóa đơn ăn uống thì xuất cho ai, ảnh hội nghị đăng lên mạng được không. Gom hai kiểu khách vào chung một quy trình thì bên nào cũng thiệt", ông Đức nói.

Lửa Việt MICE tổ chức chương trình xúc tiến thương mại cho hệ thống đại lý doanh nghiệp tại Phú Quốc.

Lửa Việt MICE ra đời để dành riêng một quy trình cho nhóm khách thứ hai, với cả chuỗi chương trình trong một hợp đồng, hóa đơn từ một pháp nhân và mọi thay đổi qua một đầu mối. Khi phần vận hành nằm ở một đầu mối, khách hàng có thêm thời gian cho nội dung và thông điệp của chương trình.

Từ Lửa Việt Tours đến Lửa Việt MICE

Quy trình riêng của Lửa Việt MICE dựa trên những năng lực Lửa Việt Tours đã có từ trước. Công ty là đại lý cấp 1 của nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế, có dịch vụ xe với các dòng từ 4 tới 45 chỗ và hỗ trợ hồ sơ visa cho các đoàn đi Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ hay Úc. Với khách doanh nghiệp, phần vé, phần xe và phần giấy tờ của một chương trình nằm gọn trong tay một đơn vị, kể cả khi đoàn đông người cần bay cùng chuyến.

Đoàn du lịch khen thưởng do Lửa Việt MICE tổ chức tại Thái Lan.

Giai đoạn tới, Lửa Việt MICE mở rộng mạng lưới vận hành ra toàn quốc, ưu tiên doanh nghiệp bán hàng qua đại lý, nhóm có mùa hội nghị trải qua nhiều tỉnh. Mỗi chương trình khép lại bằng báo cáo kèm phản hồi khách mời, để doanh nghiệp có thêm dữ liệu khi tính hiệu quả khoản chi cho kênh phân phối.

Thông tin về Lửa Việt MICE có tại mice.luavietours.com hoặc hotline 1900 6420.