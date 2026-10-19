Ukraine báo tin vui

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Ukraine đã nâng lượng khí đốt dự trữ trong các kho chứa ngầm lên 16 tỷ m³, mức cao nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho mùa đông và tiếp tục đứng trước xung đột với Nga.

Theo Reuters, Giám đốc điều hành Naftogaz Sergii Fedorenko cho biết các kho dự trữ khí đốt của Ukraine đã đạt mức cao nhất trong sáu năm. Đây là nguồn cung quan trọng để bảo đảm nhu cầu sưởi ấm và tiêu thụ năng lượng trong những tháng mùa đông.

Chính phủ Ukraine cho biết nước này cần ít nhất 13,2 tỷ m³ khí đốt dự trữ để vượt qua mùa đông. Mùa sưởi ấm năm ngoái, Ukraine bắt đầu với lượng khí đốt dự trữ dưới 14 tỷ m³.

Ông ước tính lượng tiêu thụ khí đốt của Ukraine trong năm 2026 sẽ giảm xuống khoảng 20 tỷ m³, so với 21 tỷ m³ năm 2025. Tuy nhiên, việc dự báo nhu cầu trong thời chiến vẫn gặp nhiều khó khăn do tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, Ukraine còn phải duy trì hoạt động của hệ thống sản xuất, chế biến và vận chuyển khí đốt trong bối cảnh các cơ sở năng lượng liên tục gặp sóng gió.

Theo ông, Naftogaz đang tăng cường các biện pháp phòng thủ và củng cố khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng. Khi mùa sưởi ấm bắt đầu, doanh nghiệp cũng phải liên tục sửa chữa, khôi phục những cơ sở sản xuất bị hư hại do xung đột.

Ukraine hiện là nước nhập khẩu khí đốt ròng. Từ năm 2015, nước này đã ngừng mua khí đốt trực tiếp từ Nga và chuyển sang nhập khẩu từ các nhà cung cấp châu Âu, chủ yếu thông qua Ba Lan, Slovakia và Hungary.

Theo ông Fedorenko, thời tiết giá rét và các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm đã khiến Naftogaz phải nhập khẩu tổng cộng 7,8 tỷ m³ trong năm 2025 và quý I/2026, mức kỷ lục của doanh nghiệp.

Để chuẩn bị cho mùa đông tiếp theo, Naftogaz đã bắt đầu mua khí đốt sớm hơn. Tính đến thời điểm ông Fedorenko trả lời Reuters, công ty đã ký các hợp đồng nhập khẩu hơn 1 tỷ m³, trong đó khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chiếm 25%.

Doanh nghiệp cũng ký các hợp đồng cung cấp khí đốt trong những khoảng thời gian xác định của mùa sưởi ấm, từ tháng 12 đến tháng 3, nhằm chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn cung.

Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, Ukraine còn muốn tận dụng hệ thống lưu trữ khí đốt ngầm quy mô lớn để tăng vai trò trong thị trường năng lượng châu Âu.

Nước này hiện vận hành hệ thống lưu trữ khí đốt ngầm lớn nhất châu Âu, với tổng dung lượng khoảng 30 tỷ m³. Kyiv đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) lưu trữ một phần khí đốt tại Ukraine, dành khoảng một phần ba dung lượng hệ thống cho mục đích này.

Ông Fedorenko cho biết khí đốt được lưu trữ ở độ sâu hơn 1 km dưới lòng đất, giúp bảo vệ nguồn dự trữ trước các cuộc tấn công. Khi cần thiết, lượng khí này có thể được vận chuyển nhanh chóng đến người tiêu dùng, đặc biệt tại các nước Đông Âu.

Theo lãnh đạo Naftogaz, giá dịch vụ lưu trữ khí đốt của Ukraine hiện ở mức thấp nhất trong EU. Việc khai thác lợi thế này có thể giúp Ukraine thu hút thêm nhu cầu lưu trữ từ các nước châu Âu, đồng thời tận dụng cơ sở hạ tầng năng lượng hiện có trong bối cảnh thị trường khu vực tiếp tục đối mặt với những bất ổn về nguồn cung.