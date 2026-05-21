Vì sao ngành thuế yêu cầu người dân xác thực sinh trắc học trên eTax Mobile?

Theo Cục Thuế, đây là nội dung quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ngành Thuế, góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin trong quá trình đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

"Việc xác thực sinh trắc trên eTax Mobile nhằm tăng bảo mật, hạn chế giả mạo và bảo vệ người nộp thuế trong môi trường số", Cục Thuế khẳng định.

Cục Thuế triển khai xác thực sinh trắc học với người đại diện pháp luật khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Quy định này được áp dụng với doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ngoài ra, trường hợp thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử liên quan đến người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân cũng thuộc diện phải xác thực sinh trắc học.

Đối tượng thực hiện xác thực sinh trắc học là người đại diện theo pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh nêu trên, trừ trường hợp người nước ngoài chưa đáp ứng quy định về định danh điện tử mức độ 2 theo lộ trình của cơ quan chức năng.

Theo đó, người đại diện theo pháp luật phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, đồng thời đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Bên cạnh đó, dữ liệu về người đại diện theo pháp luật tại hệ thống đăng ký thuế phải khớp đúng với thông tin định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là điều kiện quan trọng để hệ thống thực hiện xác thực danh tính tự động.

Khi tiếp nhận tờ khai đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Cổng thông tin hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử sẽ gửi yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng nhận diện khuôn mặt tới người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Sau khi xác thực thành công, hệ thống tiếp tục xử lý thông tin trên tờ khai để gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy trình quản lý hóa đơn điện tử hiện hành.

Cục Thuế cho biết, đã hoàn thành nâng cấp các hệ thống ứng dụng gồm eTax Mobile và Cổng thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật.

Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế thương mại điện tử tuyên truyền đến người nộp thuế về quy định mới.

Đồng thời hướng dẫn người nộp thuế chuẩn hóa, cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu định danh cá nhân khớp đúng giữa cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các bước thực hiện xác thực sinh trắc học trên eTax Mobile

Nguồn: Cục Thuế

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng eTax Mobile

Trường hợp 1: Đại diện tổ chức đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2

- Chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử

- Chọn “Loại tài khoản” => Cá nhân

- Nhấn “Xác nhận” => Xác nhận chia sẻ thông tin để đăng nhập ứng dụng Thuế điện tử

- Tích chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”.

- Nhấn “Xác nhận chia sẻ” => Hệ thống hiển thị màn hình nhập passcode.

- Nhập passcode => Hệ thống hiển thị màn hình chức năng, bổ sung thêm chức năng “Hóa đơn điện tử”.

Trường hợp 2: Đại diện tổ chức đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu được cấp bởi cơ quan thuế. Lưu ý, áp dụng đối với người nộp thuế đã có CCCD.

- Người sử dụng nhập mã số thuế 12 số là CCCD (thay cho mã số thuế 10 số trước đó).

- Nhập mật khẩu do cơ quan thuế cấp.

- Nhấn nút “Đăng nhập” => Hệ thống hiển thị màn hình chức năng, bổ sung thêm chức năng “Hóa đơn điện tử”.

Bước 2: Tờ khai chờ xác thực

Hệ thống chỉ hiển thị tờ khai chờ xác thực trong chức năng “Tờ khai chờ xác thực” đối với các đối tượng sau đăng nhập theo hướng dẫn được mô tả tại Bước 1.

- Đại diện tổ chức (Kê khai trực tiếp tờ khai trên eTax Mobile hoặc TTHC)

- Đại diện hộ kinh doanh (Kê khai trực tiếp tờ khai trên eTax Mobile hoặc TTHC)

- Đại diện tổ chức (Kê khai tờ khai từ TVAN)

Tờ khai chờ xác thực

- Nếu còn hạn xác thực sinh trắc học/xác thực OTP, hệ thống hiển thị nút “Sinh trắc học/Xác thực OTP” và nút “Hủy”.

- Nếu quá hạn xác thực (quá 1 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng nhận được email thông báo có hồ sơ cần sinh trắc học/xác thực OTP), hệ thống sẽ thực hiện gửi email thông báo quá hạn cho người sử dụng thông qua email đăng ký trên tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT và gửi thông báo quá hạn cho hệ thống HĐĐT.

Bước 3: Xác thực sinh trắc học

- Người đại diện pháp luật nhấn nút “Sinh trắc học”, hệ thống hiển thị màn hình “Xác nhận xác thực ảnh khuôn mặt”.

- Xác thực ảnh khuôn mặt.

- Người sử dụng tích “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên), Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”.

- Nhấn “Xác nhận chia sẻ”.

- Nhập passcode, hệ thống hiển thị màn hình chia sẻ thông tin thành công.

- Người sử dụng thực hiện các bước xác thực gương mặt theo hướng dẫn. Hệ thống hiển thị màn hình kết quả xác thực khuôn mặt với Bộ Công an:

+ Trường hợp không khớp thông tin với Bộ Công an: Hiển thị màn hình “Xác thực sinh trắc học không thành công”. Hiển thị thêm nút “Xác thực lại” cho phép người đại diện thực hiện Sinh trắc học lại.

+ Trường hợp khớp thông tin với Bộ Công an: Hiển thị màn hình “Xác thực sinh trắc học thành công”. Hiển thị thêm nút “Gửi tờ khai”.

Bước 4: Gửi tờ khai

Người sử dụng nhấn nút “Gửi tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình “Gửi tờ khai thành công” và gửi tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT đến hệ thống hóa đơn điện tử.