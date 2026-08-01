Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng dây phơi quần áo? 1 giải pháp phơi đồ đang dần trở thành xu hướng mới

Dây phơi quần áo từng gần như là lựa chọn mặc định trong các ngôi nhà Việt. Chỉ cần căng vài sợi dây ở sân, ban công hay sân thượng là đã có thể phơi được lượng lớn quần áo mỗi ngày. Chi phí lắp đặt thấp, dễ thay thế và không yêu cầu kỹ thuật phức tạp giúp kiểu phơi này tồn tại trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi của nhà ở hiện đại, nhu cầu sử dụng ban công và khu vực giặt phơi cũng khác trước. Nhiều căn hộ có diện tích nhỏ hơn, trong khi nhà phố lại ưu tiên sự gọn gàng và tính thẩm mỹ. Chính vì vậy, dây phơi quần áo dần không còn là lựa chọn mặc định. Thay vào đó, giàn phơi thông minh đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các công trình mới cũng như những ngôi nhà cải tạo.

Vì sao dây phơi quần áo không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải vì dây phơi không còn sử dụng được, mà bởi giải pháp này bắt đầu bộc lộ một số hạn chế khi nhu cầu sinh hoạt thay đổi.

Quần áo dễ dồn về một phía

Khi phơi nhiều quần áo hoặc các món đồ nặng như chăn, ga, áo khoác, dây phơi có thể bị võng xuống. Điều này khiến quần áo dễ trượt về giữa, chạm vào nhau và làm giảm khả năng lưu thông không khí, từ đó kéo dài thời gian khô.

Ban công trông lộn xộn hơn

Ngày nay, nhiều gia đình tận dụng ban công để trồng cây, đặt bàn ghế thư giãn hoặc tạo không gian nghỉ ngơi. Những sợi dây phơi căng ngang cùng quần áo treo kín có thể khiến tổng thể trở nên rối mắt, đặc biệt ở các căn hộ chung cư hoặc nhà phố hiện đại.

Khó điều chỉnh độ cao

Dây phơi thường được cố định ở một vị trí. Nếu lắp quá cao sẽ gây bất tiện cho người lớn tuổi hoặc người có chiều cao khiêm tốn; nếu quá thấp, quần áo dài có thể chạm sàn hoặc vướng lối đi.

Độ bền phụ thuộc vào chất liệu

Sau thời gian dài sử dụng ngoài trời, dây phơi có thể bị giãn, bạc màu hoặc xuống cấp do nắng mưa. Với một số loại dây, người dùng cũng cần thay mới định kỳ để đảm bảo an toàn khi phơi nhiều quần áo.

Giàn phơi thông minh - Giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn

Trong vài năm gần đây, giàn phơi thông minh xuất hiện ngày càng phổ biến tại các căn hộ và nhà phố. Khác với dây phơi truyền thống, hệ thống này sử dụng các thanh phơi gắn cố định, có thể nâng lên hoặc hạ xuống bằng tay quay hoặc động cơ điện tùy từng sản phẩm.

Gọn gàng và thẩm mỹ hơn

Khi không sử dụng, thanh phơi có thể được kéo lên sát trần, giúp ban công hoặc khu giặt phơi trông thoáng hơn đáng kể. Đây là một trong những lý do khiến nhiều gia đình lựa chọn giải pháp này khi hoàn thiện nhà.

Thuận tiện trong quá trình sử dụng

Người dùng có thể hạ thanh phơi xuống độ cao phù hợp để treo quần áo rồi nâng lên sau khi hoàn tất. Việc này giúp giảm tình trạng phải với tay hoặc sử dụng ghế khi phơi đồ.

Quần áo thông thoáng hơn

Các thanh phơi thường được bố trí với khoảng cách hợp lý, giúp quần áo ít chồng lên nhau hơn so với dây phơi võng. Nhờ đó, không khí lưu thông tốt hơn, hỗ trợ quá trình làm khô quần áo.

Nhiều mẫu tích hợp thêm tiện ích

Một số dòng giàn phơi điện còn được tích hợp đèn LED, quạt gió hoặc chức năng sấy. Tuy nhiên, đây chủ yếu là các sản phẩm ở phân khúc cao hơn và không phải gia đình nào cũng cần đến những tính năng này.

Khi chọn giàn phơi thông minh cần lưu ý gì?

Không nên chỉ quan tâm đến kiểu dáng hoặc giá bán. Người mua nên kiểm tra tải trọng tối đa, chất liệu thanh phơi, dây cáp, bộ tời và khả năng chống gỉ nếu lắp đặt ngoài trời. Với giàn phơi điện, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế độ bảo hành đầy đủ và đơn vị lắp đặt uy tín để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, trước khi lắp đặt cũng cần đo chiều cao trần và diện tích khu vực giặt phơi để lựa chọn kích thước phù hợp.

Có nên thay thế hoàn toàn dây phơi quần áo?

Thực tế, không có giải pháp nào phù hợp với mọi gia đình. Dây phơi vẫn đáp ứng tốt nhu cầu ở nhiều ngôi nhà có sân rộng hoặc khu vực phơi riêng, đặc biệt khi chi phí đầu tư là yếu tố được ưu tiên. Trong khi đó, giàn phơi thông minh phù hợp hơn với căn hộ, nhà phố hoặc những gia đình muốn tối ưu không gian và nâng cao tính thẩm mỹ cho khu vực ban công. Điều quan trọng không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà là lựa chọn giải pháp phù hợp với diện tích nhà ở, thói quen sinh hoạt và ngân sách của từng gia đình.

Kết luận

Xu hướng hoàn thiện nhà ở hiện nay không còn chỉ hướng đến việc "có chỗ phơi quần áo", mà còn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng và sự gọn gàng của không gian sống. Dây phơi quần áo vẫn có ưu điểm về chi phí và sự đơn giản, nhưng với những gia đình đề cao tính thẩm mỹ, sự tiện lợi và khả năng tối ưu diện tích, giàn phơi thông minh đang dần trở thành lựa chọn được ưu tiên hơn. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, lắp đặt đúng kỹ thuật và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.