Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn dùng đèn tuýp huỳnh quang? 2 kiểu đèn cho ánh sáng đẹp hơn đang dần thành xu hướng mới

Chỉ cần nhớ lại những căn nhà cách đây một vài thập kỷ, không khó để bắt gặp một bóng tuýp dài được gắn giữa trần hoặc trên tường. Từ phòng khách, phòng ngủ đến gian bếp, chỉ một hoặc hai bóng đã có thể đáp ứng nhu cầu chiếu sáng cơ bản, trong khi giá thành tương đối dễ tiếp cận và việc thay thế cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên, nhu cầu hiện nay đã khác. Ánh sáng không chỉ cần đủ để nhìn rõ mà còn được tính toán dựa trên từng khu vực sử dụng, cảm giác khi sinh hoạt và tổng thể không gian. Cùng với sự phổ biến của công nghệ LED, đèn ốp trần và đèn âm trần vì thế trở thành hai lựa chọn được nhiều gia đình cân nhắc.

Vì sao đèn tuýp huỳnh quang không còn được ưa chuộng như trước?

Không phải đèn tuýp huỳnh quang không còn khả năng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng. Với những khu vực chỉ cần nguồn sáng cơ bản, loại đèn này vẫn có thể sử dụng tốt. Tuy nhiên, khi đặt cạnh các công nghệ chiếu sáng mới, một số hạn chế của nó ngày càng dễ nhận thấy.

Tiêu thụ điện nhiều hơn LED

Xét trên cùng nhu cầu chiếu sáng, công nghệ LED nhìn chung có hiệu suất phát sáng cao hơn đèn huỳnh quang, tức có thể tạo ra lượng ánh sáng cần thiết với mức điện năng thấp hơn. LED cũng có tuổi thọ tương đối cao và không cần sử dụng ballast/chấn lưu theo cách hệ thống đèn huỳnh quang truyền thống thường cần. Với những gia đình bật đèn nhiều giờ mỗi ngày, đây là những yếu tố đáng cân nhắc khi đến thời điểm thay mới hệ thống chiếu sáng.

Khó linh hoạt trong cách phân bổ ánh sáng

Một bóng tuýp dài có thể chiếu sáng trên diện tích khá rộng, nhưng cách bố trí thường xoay quanh một hoặc một vài nguồn sáng chính. Vì vậy, nếu vị trí lắp đặt không phù hợp, khu vực ngay gần đèn có thể sáng rõ trong khi một số góc khác vẫn xuất hiện bóng tối. Trong khi đó, cách thiết kế ánh sáng hiện nay thường chia nguồn sáng theo từng khu vực. Phòng khách, bàn ăn, khu vực đọc sách hay mặt bàn bếp có thể cần lượng và hướng ánh sáng khác nhau thay vì sử dụng một bóng thật sáng cho toàn bộ căn phòng.

Kiểu dáng khó hòa vào một số không gian mới

Bóng tuýp dài cùng máng đèn thường hiện khá rõ trên trần hoặc tường. Điều này không ảnh hưởng nhiều tại kho, gara hay khu vực phụ vốn ưu tiên công năng, nhưng với phòng khách và phòng ngủ, nhiều gia đình muốn thiết bị chiếu sáng gọn hơn và dễ hòa vào tổng thể nội thất. Ngoài ra, bóng huỳnh quang có chứa một lượng nhỏ thủy ngân. Vì vậy, khi bóng hỏng, người dùng cần hạn chế làm vỡ và nên thu gom, xử lý phù hợp thay vì vứt tùy tiện.

Đèn LED ốp trần - Gọn gàng và dễ ứng dụng

Nếu vẫn muốn duy trì một nguồn sáng chính cho căn phòng, đèn LED ốp trần là phương án khá dễ tiếp cận. Đèn được gắn trực tiếp lên bề mặt trần, có nhiều kích thước và kiểu dáng nên có thể sử dụng ở phòng khách, phòng ngủ, bếp hoặc những khu vực sinh hoạt khác.

Không nhất thiết phải làm trần thạch cao

Một ưu điểm của đèn LED ốp trần là có thể gắn trực tiếp lên bề mặt trần phù hợp mà không cần khoét lỗ như đèn âm trần. Điều này thuận tiện với những căn nhà đang sử dụng trần bê tông hoặc muốn cải tạo hệ thống chiếu sáng mà không can thiệp quá nhiều vào kết cấu trần. Với gia đình đang sử dụng đèn tuýp và muốn chuyển sang LED, đây cũng là một trong những phương án tương đối dễ thực hiện.

Ánh sáng có độ phủ rộng

Nhiều mẫu đèn ốp trần sử dụng tấm tán quang để phân bổ ánh sáng trên một vùng rộng. Nếu lựa chọn quang thông, kích thước và vị trí phù hợp, một chiếc đèn có thể đảm nhiệm vai trò nguồn sáng chung cho căn phòng. Đặc điểm này phù hợp với phòng ngủ, phòng làm việc nhỏ hoặc những không gian không cần bố trí quá nhiều điểm sáng riêng biệt.

Kiểu dáng đa dạng, ít chiếm không gian thị giác

So với bóng tuýp dài cùng máng đèn, đèn ốp trần hiện có nhiều lựa chọn từ dạng tròn, vuông đến dạng tấm mỏng. Việc lắp sát bề mặt trần cũng giúp thiết bị ít tạo cảm giác chiếm diện tích phía trên. Tuy nhiên, khi lựa chọn không nên chỉ quan tâm đến kiểu dáng hay công suất. Diện tích phòng, chiều cao trần, quang thông, nhiệt độ màu và chỉ số hoàn màu đều ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm. Đèn quá sáng trong một căn phòng nhỏ cũng có thể gây chói và khó chịu.

Đèn LED âm trần - Linh hoạt hơn trong cách bố trí ánh sáng

Khác với đèn ốp trần thường đảm nhiệm vai trò nguồn sáng chính, đèn LED âm trần cho phép chia ánh sáng thành nhiều điểm nhỏ. Loại đèn này đặc biệt phổ biến tại những không gian sử dụng trần thạch cao hoặc có khoảng trống kỹ thuật phù hợp.

Ánh sáng được phân bổ ở nhiều vị trí

Thay vì tập trung nguồn sáng vào một bóng dài, các điểm đèn có thể được bố trí tại nhiều khu vực trên trần. Khi khoảng cách, số lượng và quang thông được tính toán hợp lý, ánh sáng trong phòng có thể được phân bổ đồng đều hơn. Nhờ vậy, gia đình cũng dễ xử lý những khu vực thường bị tối nếu chỉ sử dụng một nguồn sáng chính.

Có thể chia ánh sáng theo từng nhu cầu

Một ưu điểm khác là hệ thống đèn có thể được chia thành nhiều nhóm công tắc hoặc kết hợp với các nguồn sáng khác. Chẳng hạn, phòng khách có thể sử dụng ánh sáng chung khi đông người nhưng chỉ bật một phần đèn vào buổi tối; khu vực bếp có thể bổ sung ánh sáng riêng cho mặt bàn thao tác thay vì tăng độ sáng của cả căn phòng. Cách bố trí này giúp ánh sáng phục vụ sát hơn với từng hoạt động sinh hoạt thay vì tất cả các vị trí đều nhận cùng một mức chiếu sáng.

Mặt trần nhìn gọn hơn

Phần lớn thân đèn được đặt phía trên trần nên bên dưới chủ yếu nhìn thấy mặt đèn. Nhờ đó, hệ thống chiếu sáng ít chiếm không gian thị giác và có thể kết hợp với đèn hắt, đèn thả hoặc các nguồn sáng trang trí khác. Đổi lại, đèn âm trần cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế hoặc cải tạo. Lắp càng nhiều đèn không đồng nghĩa căn phòng càng đẹp. Nếu bố trí quá dày, lựa chọn công suất không phù hợp hoặc để ánh sáng chiếu trực tiếp gây chói, trải nghiệm thực tế có thể kém dễ chịu.

Có nên thay hoàn toàn đèn tuýp huỳnh quang?

Không nhất thiết. Nếu hệ thống đèn hiện tại vẫn hoạt động tốt và đáp ứng đủ nhu cầu, gia đình không cần tháo bỏ chỉ để chạy theo xu hướng. Đèn tuýp vẫn có thể phù hợp với gara, kho, khu vực phụ hoặc những nơi chủ yếu cần ánh sáng phục vụ công việc. Ngược lại, nếu đang xây mới, sửa nhà hoặc đến thời điểm phải thay hệ thống chiếu sáng, LED ốp trần và LED âm trần là hai phương án có thể cân nhắc. Đèn ốp trần phù hợp với nhu cầu có một nguồn sáng chính và thi công tương đối đơn giản; đèn âm trần phù hợp khi muốn chia ánh sáng thành nhiều điểm và chủ động hơn trong cách sử dụng.

Do đó, lựa chọn cuối cùng nên dựa trên diện tích phòng, kết cấu trần, nhu cầu sinh hoạt và ngân sách thay vì chỉ chạy theo kiểu đèn đang phổ biến.

Kết luận

Sự thay đổi từ đèn tuýp huỳnh quang sang các loại đèn LED không đơn thuần là câu chuyện cái mới thay cái cũ. Cách sử dụng ánh sáng trong nhà cũng đang thay đổi: thay vì chỉ cần một bóng thật sáng cho cả phòng, nhiều gia đình muốn ánh sáng được bố trí phù hợp với từng khu vực và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi sinh hoạt. Đèn tuýp huỳnh quang vì vậy vẫn có chỗ đứng ở những không gian phù hợp, trong khi LED ốp trần và LED âm trần mở ra nhiều cách bố trí hơn cho nhà ở. Dù lựa chọn loại nào, yếu tố quan trọng vẫn là đủ sáng, hạn chế chói, phù hợp với nhu cầu thực tế và sử dụng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn.