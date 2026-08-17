Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m bao nhiêu?

Nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 8x10m dễ dàng bố trí các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Thông thường, tầng 1 sẽ gồm phòng khách, phòng bếp - ăn, nhà vệ sinh chung và có thể bố trí thêm 1 phòng ngủ. Tầng 2 gồm 1 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng ngủ lớn, phòng thờ, phòng kho và nhà vệ sinh chung.

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m

Với kích thước 8x10m, diện tích xây dựng mỗi tầng là 8 x 10 = 80m². Nếu xây 2 tầng toàn bộ diện tích, tổng diện tích sàn là 160m².

Tuy nhiên, khi dự toán chi phí, nhà thầu còn cộng diện tích móng và mái theo hệ số quy đổi. Chẳng hạn, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc tính từ 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật được tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m. (Ảnh: Vinavic)

Diện tích xây dựng tham khảo cho nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m, sử dụng móng băng như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 80 x 100% = 80m²

Diện tích sàn tầng 2: 80 x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80 x 50% = 40m²

Diện tích mái Nhật: 80 x 70% = 56m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí: 256m²

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m khoảng bao nhiêu?

Hiện nay, đơn giá xây dựng phổ biến khoảng 3,3 - 4,3 triệu đồng/m² đối với phần thô và nhân công hoàn thiện, trong khi xây trọn gói có thể khoảng 5 - 8 triệu đồng/m², tùy vật tư và mức độ hoàn thiện.

Nếu đơn giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m ước tính:

256m² x 4 triệu đồng/m² = 1,024 tỷ đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m ước tính:

256m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,92 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m có thể dự trù khoảng 1 - 2 tỷ đồng. Trường hợp lựa chọn vật liệu cao cấp, thiết kế cầu kỳ hoặc điều kiện thi công khó, ngân sách có thể cao hơn.