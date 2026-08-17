Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m bao nhiêu?

| | Lifestyle

Nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 8x10m được nhiều gia đình lựa chọn nhờ không gian rộng rãi, kiểu dáng hiện đại, vậy chi phí xây khoảng bao nhiêu?

Nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 8x10m dễ dàng bố trí các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Thông thường, tầng 1 sẽ gồm phòng khách, phòng bếp - ăn, nhà vệ sinh chung và có thể bố trí thêm 1 phòng ngủ. Tầng 2 gồm 1 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng ngủ lớn, phòng thờ, phòng kho và nhà vệ sinh chung.

Cách tính diện tích xây dựng nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m

Với kích thước 8x10m, diện tích xây dựng mỗi tầng là 8 x 10 = 80m². Nếu xây 2 tầng toàn bộ diện tích, tổng diện tích sàn là 160m².

Tuy nhiên, khi dự toán chi phí, nhà thầu còn cộng diện tích móng và mái theo hệ số quy đổi. Chẳng hạn, móng băng tính khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc tính từ 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật được tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m bao nhiêu?- Ảnh 1.

Nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m. (Ảnh: Vinavic)

Diện tích xây dựng tham khảo cho nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m, sử dụng móng băng như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 80 x 100% = 80m²

Diện tích sàn tầng 2: 80 x 100% = 80m²

Diện tích móng: 80 x 50% = 40m²

Diện tích mái Nhật: 80 x 70% = 56m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí: 256m²

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m khoảng bao nhiêu?

Hiện nay, đơn giá xây dựng phổ biến khoảng 3,3 - 4,3 triệu đồng/m² đối với phần thô và nhân công hoàn thiện, trong khi xây trọn gói có thể khoảng 5 - 8 triệu đồng/m², tùy vật tư và mức độ hoàn thiện.

Nếu đơn giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m ước tính:

256m² x 4 triệu đồng/m² = 1,024 tỷ đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m ước tính:

256m² x 7,5 triệu đồng/m² = 1,92 tỷ đồng

Như vậy, chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 8x10m có thể dự trù khoảng 1 - 2 tỷ đồng. Trường hợp lựa chọn vật liệu cao cấp, thiết kế cầu kỳ hoặc điều kiện thi công khó, ngân sách có thể cao hơn.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công trình 52.000 tỷ đồng của 1 ông lớn bất động sản hút khách dịp 2/9: Lượt đặt vé tăng đột biến 132%

Công trình 52.000 tỷ đồng của 1 ông lớn bất động sản hút khách dịp 2/9: Lượt đặt vé tăng đột biến 132% Nổi bật

Thêm tin vui về iPhone 18 Pro Max

Thêm tin vui về iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Ảnh cưới nét căng bên trong hôn lễ của vợ chồng Ronaldo chính thức được hé lộ

Ảnh cưới nét căng bên trong hôn lễ của vợ chồng Ronaldo chính thức được hé lộ

08:18 , 17/08/2026
Vì sao Lê Giang Patrik không phải nhận thẻ đỏ?

Vì sao Lê Giang Patrik không phải nhận thẻ đỏ?

08:16 , 17/08/2026
Hơn 80 nghệ sĩ miền Nam ra Hà Nội dự Hội nghị

Hơn 80 nghệ sĩ miền Nam ra Hà Nội dự Hội nghị

08:12 , 17/08/2026
Làng chài hơn 400 tuổi của Việt Nam được đề cử tốt nhất thế giới: Mái đỏ san sát, tên gọi gắn nghề xưa

Làng chài hơn 400 tuổi của Việt Nam được đề cử tốt nhất thế giới: Mái đỏ san sát, tên gọi gắn nghề xưa

07:59 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên