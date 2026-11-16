Vì sao người mệnh Kim nên trồng cây lưỡi hổ viền vàng?

Bạn đang tìm một chậu cây đặt trong nhà, đẹp mà không tốn công chăm sóc, lại sợ cây chết sau vài tuần chỉ vì quên tưới nước? Lưỡi hổ viền vàng là một gợi ý.

Từ sợi dây cung ở châu Phi đến nghiên cứu của NASA

Lưỡi hổ có tên khoa học hiện nay là Dracaena trifasciata, ở vùng nhiệt đới Tây Phi. Tên tiếng Anh "bowstring hemp" gắn với việc sợi trong lá từng được dùng để bện dây cung ở châu Phi. Lá cây dẹt, dày, mọng nước, dựng thẳng đứng, hai mép lá của giống 'Laurentii' có dải vàng tươi chạy suốt chiều dài. Hình dáng ấy khiến dân gian xếp lưỡi hổ vào nhóm cây trấn trạch bởi lá cứng, đầu nhọn như lưỡi kiếm hướng lên trời.

Lưỡi hổ hợp đặt hai bên cửa ra vào, góc phòng khách, trên bàn làm việc - Ảnh: growurban

Năm 1989, NASA công bố nghiên cứu cây xanh làm sạch không khí. Thí nghiệm làm trong buồng kín chưa tới 1m³, không có thông gió - khác hẳn một căn nhà bình thường, nơi không khí được lưu thông qua cửa sổ, khe hở và điều hòa.

Năm 2019, hai nhà nghiên cứu Cummings và Waring ở Đại học Drexel rà soát lại 12 nghiên cứu với 196 kết quả đo. Trung vị, một chậu cây làm sạch khoảng 0,023m³ không khí mỗi giờ. Nếu muốn hiệu quả sánh ngang với việc mở cửa sổ cho căn nhà 140m² thì cần khoảng 680 chậu - tương đương 5 chậu cây cho mỗi mét vuông sàn.

Lưỡi hổ cũng không "nhả oxy ban đêm" vì không có cây xanh nào tạo ra oxy khi không có ánh sáng. Điểm khác của lưỡi hổ nằm ở cách quang hợp CAM: ban đêm, cây mở những lỗ nhỏ li ti trên lá để hút khí CO₂ vào dự trữ; ban ngày, các lỗ này khép lại để giữ nước, nên cây chịu hạn tốt.

Lưỡi hổ viền vàng hợp mệnh Kim: Nên đặt ở đâu? Chăm sóc thế nào?

Theo quan niệm phong thủy dân gian, lưỡi hổ viền vàng hợp mệnh Kim và mệnh Thổ. Màu vàng thuộc hành Thổ, mà Thổ sinh Kim, nên dải vàng trên lá được xem là điểm tương sinh cho gia chủ mệnh Kim.

Chậu sứ trắng hay chậu ánh kim hợp màu bản mệnh của hành Kim. Lá xanh trơn không có viền vàng lại hợp mệnh Mộc và mệnh Hỏa, vì xanh thuộc hành Mộc. Đây là phần trình bày theo quan niệm dân gian, không có nghĩa cứ trồng cây là chắc chắn tài lộc tự đến.

Hai mép lá lưỡi hổ có dải vàng tươi chạy suốt chiều dài - Ảnh: rajagiricollege

Lưỡi hổ hợp đặt hai bên cửa ra vào, góc phòng khách, trên bàn làm việc. Cây chịu bóng rất tốt, nhưng đẹp nhất ở nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh, vì giống viền vàng cần nhiều sáng để giữ dải màu vàng đậm. Cách tưới quyết định cây sống hay chết: chỉ tưới khi đất khô hẳn 3-4cm, tưới đẫm cho nước thoát ra đáy chậu.

Ở phòng thường, có thể tưới 7-10 ngày một lần, phòng máy lạnh 10-14 ngày một lần, vào mùa mưa giãn tới 2-3 tuần. Nhiệt độ lý tưởng là 18-32°C, đất trồng phải thoát nước thật nhanh và chậu bắt buộc có lỗ thoát. Phòng ngủ hay phòng khách đều đặt được, ưu tiên chỗ có ánh sáng và phù hợp với sinh hoạt trong nhà.

Một số lưu ý

Lá lưỡi hổ chứa saponin, nuốt phải gây rát miệng và rối loạn tiêu hóa ở người và chó mèo, vì vậy gia đình có trẻ nhỏ và thú cưng nên đặt chậu ngoài tầm với. Đĩa hứng nước dưới chậu cần đổ hết nước đọng sau khi tưới 30 phút, vì đó là chỗ muỗi hay đẻ trứng.