Vì sao người trẻ và trung niên "mê mệt" pickleball? 6 lợi ích bất ngờ khiến ai cũng thích

Pickleball - một trong những môn thể thao phát triển rất nhanh là môn vợt kết hợp các yếu tố của cầu lông, quần vợt và bóng bàn. Môn này phù hợp với mọi lứa tuổi và trình độ thể lực, có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời tùy vào địa điểm có sân. Thậm chí, nhiều người còn tận dụng lại sân quần vợt để chơi pickleball.

Pickleball đặc biệt phổ biến ở nhóm người trung niên bởi tính chất tác động thấp, nhẹ nhàng với các khớp. Nhưng môn này cũng thường xuất hiện trong các tiết thể dục ở trường vì trẻ em dễ học. Hơn thế, pickleball mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe đáng kể.

“Chơi pickleball giúp cải thiện độ dẻo dai, giảm huyết áp, tăng sức mạnh cơ bắp. Môn này cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và khả năng phối hợp tay, mắt”, Josh York, huấn luyện viên thể hình chia sẻ với Health.

Dưới đây là 6 lợi ích nổi bật của pickleball:

1. Bài tập tác động thấp, phù hợp mọi người

Điểm hấp dẫn nhất của pickleball là nó mang lại bài tập tác động thấp, phù hợp hầu hết mọi người ở mọi lứa tuổi và trình độ thể lực, theo bà Melissa Zhang - Giám đốc truyền thông USA Pickleball. Nguy cơ chấn thương khi chơi là có, nhưng thấp hơn nhiều so với nhiều môn thể thao khác.

Không ngạc nhiên khi ngày càng nhiều người trưởng thành tham gia. Hiệp hội Chuyên nghiệp Pickleball (APP) cho biết gần 50 triệu người trưởng thành tại Mỹ chơi môn này, 70% trong số đó ở độ tuổi 18–44.

“Vì pickleball nhẹ nhàng với cơ thể, đây là cách tuyệt vời để vận động và duy trì xương, khớp, cơ khỏe mạnh”, Kelli Kopach, giảng viên thể chất tại Lifetime Fitness, cho biết.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Pickleball là bài tập toàn thân giúp tăng cường hệ tim mạch. Một nghiên cứu cho thấy những người chơi pickleball 3 lần/tuần, mỗi lần 1 giờ trong 6 tuần đã cải thiện đáng kể sức bền tim phổi, mức cholesterol và huyết áp.

3. Đốt cháy calo hiệu quả

Một nghiên cứu khác phát hiện pickleball đốt cháy nhiều calo hơn so với đi bộ. Cụ thể, người chơi trung niên tiêu hao lượng calo cao hơn 40% trong 30 phút chơi so với 30 phút đi bộ, đồng thời dễ đạt nhịp tim ở mức cường độ vừa phải hơn.

Ảnh minh hoạ.

4. Tăng cơ hội giao lưu lành mạnh

Theo Zhang, pickleball không chỉ giúp bạn ra ngoài hít thở không khí trong lành mà còn mang đến cơ hội kết bạn, mở rộng các mối quan hệ. Những tương tác xã hội này giúp giảm tác động tiêu cực của cô đơn, vốn có thể làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, trầm cảm và tử vong sớm.

Một nghiên cứu cho thấy người trên 65 tuổi duy trì các mối quan hệ kết bạn thông qua pickleball, kể cả trong đại dịch có mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn và ít cảm giác cô đơn hơn. Ngược lại, những người chơi ít hoặc ngừng chơi lại thấy cô đơn hơn và ít hài lòng với cuộc sống.

5. Tốt cho sức khỏe tinh thần

Nhiều nghiên cứu khẳng định vận động thể chất giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và pickleball cũng vậy. Tổng hợp từ các nghiên cứu cho thấy chơi pickleball giúp: Nâng cao cảm giác hạnh phúc; Giảm trầm cảm, căng thẳng; Tăng sự hài lòng với cuộc sống

Một nghiên cứu khác còn phát hiện người lớn tuổi chơi giải đấu pickleball có mức độ trầm cảm thấp hơn. Chơi ở môi trường cạnh tranh cũng giúp họ đặt mục tiêu và tìm thấy ý nghĩa mới trong giai đoạn nghỉ hưu.

6. Tăng cường kỹ năng nhận thức

Khả năng nhận thức có xu hướng suy giảm khi tuổi cao, nhưng pickleball có thể giúp làm chậm hoặc hạn chế quá trình này. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Utah cho thấy sau 6 tuần chơi pickleball, người lớn tuổi không chỉ cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn tăng khả năng nhận thức, giảm đau và nhảy cao hơn.

Ảnh minh hoạ.

Bắt đầu với pickleball như thế nào?

Bạn không cần đầu tư lớn để chơi. Theo York:

- Cần một cây vợt tốt, vài quả bóng, và sân chơi

- Mặc quần áo thoáng khí, tất thấm hút mồ hôi

- Đi giày đế phẳng, chống trượt, có hỗ trợ vòm chân

- Chọn loại vợt và bóng phù hợp cho chơi trong nhà hoặc ngoài trời

Người mới nên dùng vợt nhẹ để dễ kiểm soát và giảm nguy cơ chấn thương, sau đó mới nâng cấp lên loại chuyên nghiệp. Bạn có thể học quy tắc cơ bản qua lớp học, video online hoặc tài liệu. Khi sẵn sàng, hãy tìm nhóm chơi tại địa phương hoặc liên hệ đại sứ pickleball khu vực qua website của tổ chức này.

Chơi an toàn, tránh chấn thương

Bác sĩ Kevin Stone, phẫu thuật viên chỉnh hình, cho biết ông thấy số ca chấn thương liên quan đến pickleball đang tăng, chủ yếu do các động tác khom người, với tay, đánh trên đầu. Những rủi ro thường gặp gồm:

- Chấn thương đầu gối (khi lunge, xoay người)

- Chấn thương vai (do lặp lại động tác đánh)

- Bong gân mắt cá, viêm gân, chấn thương cổ tay

Mẹo phòng tránh:

- Khởi động và giãn cơ trước khi chơi

- Đi giày hỗ trợ tốt

- Uống đủ nước

- Đeo kính bảo hộ

- Tập luyện tăng sức mạnh cơ thường xuyên

Nếu chẳng may bị chấn thương, hãy điều trị sớm để phục hồi nhanh và phòng ngừa biến chứng lâu dài như viêm khớp.

Theo Health