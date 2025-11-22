Vì sao người trúng số được phép đeo mặt nạ?

Bạn đọc NGUYỄN THÀNH (TP HCM) hỏi: "Theo quy định của pháp luật, người trúng xổ số có quyền yêu cầu bảo mật danh tính và hình ảnh hay không? Trường hợp công ty xổ số tự ý công bố thông tin cá nhân của người trúng thưởng có vi phạm pháp luật không?".

Luật sư TRƯƠNG VĂN TUẤN, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Theo quy định hiện hành, người trúng số độc đắc không bắt buộc phải công khai danh tính. Khoản 1 điều 32 Thông tư 75/2013/TT-BTC cho phép khách hàng yêu cầu giữ bí mật tên, địa chỉ và thông tin lĩnh thưởng. Đồng thời, điều 32 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý; nếu dùng cho mục đích thương mại phải trả thù lao. Đây cũng là nội dung thuộc điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 về quyền bí mật đời tư.

Do đó, việc đeo mặt nạ nhận giải là hoàn toàn hợp pháp. Công ty xổ số chỉ được sử dụng tên, hình ảnh người trúng thưởng để quảng bá khi có sự đồng ý bằng văn bản. Mọi hành vi tự ý công bố thông tin là xâm phạm quyền cá nhân, người trúng thưởng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện yêu cầu bồi thường.