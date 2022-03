Vì sao nhiều doanh nghiệp 'rớt' danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao?

Ngày 22/3, tại buổi họp báo Lễ công bố HVNCLC 2022 do Hội Doanh nghiệp HVNCLC – BSA tổ chức, đại diện Hội cho biết, năm nay có 524 DN chính thức đạt chứng nhận HVNCLC 2022 do người tiêu dùng bình chọn; có khoảng 100 DN tạm rời danh sách, trong đó phần lớn là các DN thuộc nhóm hàng phi thực phẩm như da giày, may thêu, hàng điện tử…

“Lý do những DN này tạm rời danh sách bình chọn là do ảnh hưởng dịch bệnh đã làm nhiều đơn vị sản xuất thu hẹp hệ thống phân phối, từ đó mức độ tiếp cận của người tiêu dùng cũng hạn chế…” – đại diện BSA nói.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch HVNCLC



Theo khảo sát của BSA, dịch bệnh đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng của nhiều DN. Số lượng cửa hàng bán giảm so với trước thời điểm bùng phát dịch, cửa hàng tại một số khu vực vẫn còn đóng cửa ngay tại thời điểm khảo sát, mặc dù đây là thời gian đã áp dụng các biện pháp thích ứng linh hoạt công tác phòng chống dịch trong điều kiện “bình thường mới”. Người tiêu dùng hạn chế chi tiêu hơn, họ mua hàng chủ yếu tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu…



Bên cạnh đó, thị trường vẫn còn quá khó khăn, người bán ế ẩm; hàng hóa của DN vẫn bị tồn đọng; một số DN thuộc các mặt hàng bán chạy lại chịu ảnh hưởng bởi sự biến động về nhân công do dịch bệnh nên hoạt động sản xuất cầm chừng hiện vẫn còn khá phổ biến.

Chứng nhận HVNCLC giúp DN rộng đường ra biển lớn

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch BSA cho rằng, dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các DN . Nhằm hỗ trợ DN phát triển bền vững bằng chính chất lượng hàng hoá của mình, Hội sẽ tập trung nhiều hơn trong việc giúp DN tự xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để đưa sản phẩm Việt thâm nhập vào thị trường thế giới.

Lễ công bố HVNCLC 2022 sẽ diễn ngày 29/3 với nhiều hoạt động như triển lãm, giao lưu và tọa đàm chuyên đề; trao chứng nhận cho các DN được bình chọn.