Vì sao nhiều người rắc muối lên túi rác? Công dụng không phải ai cũng biết

Thời tiết mùa hè với nắng nóng kéo dài tạo điều kiện lý tưởng cho nhiều loại côn trùng phát triển, đặc biệt là ruồi. Không chỉ thường xuyên bay vào nhà, ruồi còn có thể chui vào thùng rác, đẻ trứng lên rác thải và chỉ sau một thời gian ngắn, những quả trứng này sẽ nở thành hàng trăm con giòi.

Ruồi đặc biệt bị thu hút bởi thức ăn đang phân hủy, vì vậy thùng rác trở thành nơi sinh sản lý tưởng của chúng. Tình trạng này càng dễ xảy ra nếu gia đình có thùng đựng rác thực phẩm riêng nhưng không buộc kín túi rác hoặc đặt thùng rác ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp, khiến thức ăn nhanh hỏng hơn.

Ruồi còn có thể chui vào thùng rác, đẻ trứng lên rác thải và chỉ sau một thời gian ngắn, những quả trứng này sẽ nở thành hàng trăm con giòi.

Nếu bạn đã thử nhiều cách nhưng thùng rác vẫn thường xuyên đầy ruồi và giòi, một chuyên gia dọn dẹp trên mạng xã hội cho biết chỉ cần một vật dụng quen thuộc trong nhà là có thể cải thiện tình trạng này.

Claire, chuyên gia dọn dẹp, đã chia sẻ trên Instagram rằng để ngăn ruồi sinh sản trong thùng rác, bạn chỉ cần sử dụng muối ăn thông thường – nguyên liệu mà hầu như gia đình nào cũng có và có giá rất rẻ.

Trong video, Claire cho biết sau khi buộc kín túi rác và bỏ vào thùng rác ngoài trời, hãy rắc muối ăn lên trên các túi rác.

Cô nói: "Nếu bạn sử dụng thùng đựng rác thực phẩm như thế này, hãy rắc thật nhiều muối vào đó để ruồi không thể sinh sản."

Claire khuyên rắc muối lên túi rác để tránh ruồi sinh sản. (Ảnh: @sisterpledgecleans/Instagram)

Trong phần chú thích của video, Claire viết: "Hãy ngăn ruồi và giòi 'chiếm đóng' thùng rác thực phẩm ngoài trời trong mùa hè này!

Ngay cả khi nắp thùng có khóa, ruồi vẫn có thể đẻ trứng ở bên ngoài hoặc trên thực phẩm trước khi chúng được cho vào túi. Chỉ sau một tuần dưới thời tiết nắng nóng, những túi rác ấy chứa đầy giòi."

Claire giải thích thêm rằng muối có tác dụng tiêu diệt giòi, làm khô trứng ruồi để chúng không thể nở, đồng thời hút bớt nước và giảm mùi hôi – những yếu tố vốn thu hút ruồi kéo đến.

Tuy nhiên, cô lưu ý không dùng muối với rác hữu cơ dùng để ủ phân compost vì muối có thể làm thay đổi chất lượng phân hữu cơ.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết họ rất hài lòng sau khi áp dụng mẹo này.

Một người bình luận: "Tôi đã thử và kết quả thật tuyệt vời! Không thể tin được. Cảm ơn bạn."

Một người khác viết: "Cảm ơn. Quá hữu ích."

Cách hạn chế ruồi bay vào nhà

Ngoài việc xử lý thùng rác, bạn cũng có thể áp dụng một số biện pháp tự nhiên để xua đuổi ruồi. Nhiều loại cây và nguyên liệu có mùi hương mà ruồi rất ghét, vì vậy đặt chúng trong nhà có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Húng quế và bạc hà là hai loại cây có mùi khiến ruồi tránh xa. Cách đơn giản nhất là đặt một chậu húng quế hoặc bạc hà trên bậu cửa sổ. Không chỉ giúp hạn chế ruồi, bạn còn có sẵn rau thơm tươi để sử dụng khi nấu ăn.

Oải hương và cúc vạn thọ cũng có khả năng xua đuổi ruồi rất tốt. Nếu khu vườn có nhiều ruồi, bạn có thể trồng hai loại cây này hoặc đặt chúng gần cửa sổ và cửa ra vào để hạn chế ruồi bay vào nhà.

Bã cà phê cũng là một mẹo được nhiều người áp dụng. Nếu ruồi xuất hiện nhiều trong bếp, hãy cho bã cà phê vào lò nướng khoảng 15 phút. Mùi thơm tỏa ra dễ chịu với con người nhưng lại khiến ruồi tránh xa.

Bên cạnh đó, việc giữ nhà cửa sạch sẽ cũng là cách quan trọng để hạn chế ruồi. Thực phẩm nên được đậy kín khi đặt trên mặt bếp và rác thực phẩm cần được bỏ vào thùng có nắp đậy kín.



