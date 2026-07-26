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CSGT thông báo số liệu gây sốc trong ngày 25/7, kèm đoạn clip ô tô mất lái trên cao tốc

| | Sống

Ô tô mất lái, lao lên chặn đầu ô tô khác đang di chuyển cùng chiều khiến những người trên xe thời điểm đó bị một phen thất kinh.

Ngày 25/7, mạng xã hội xôn xao trước được camera hành trình ghi lại cảnh một ô tô con màu trắng, đang lưu thông trên đường cao tốc thì bất ngờ bị mất lái. Chiếc xe mất lái lao lên chặn đầu ô tô khác đang lưu thông cùng chiều, va vào dải phân cách cứng sau đó lạng qua phải rồi tiếp tục va chạm với hộ lan.

Tình huống may mắn không dẫn tới va chạm với xe khác, trong khi ô tô trắng mất lái sau đó vẫn có thể tấp vào làn khẩn cấp. Vụ việc xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào thời điểm trời mưa, đường ướ trơn trượt. Tình huống giao thông nguy hiểm trở thành chủ đề tranh luận rôm rả trên các diễn đàn giao thông.

Vụ ô tô mất lái được chia sẻ trên mạng xã hội.

Page Cục cảnh sát Giao thông sau đó đã chia sẻ lai đoạn clip trên kèm theo số liệu gây chú ý trong ngày 25/7. Theo số liệu báo cáo của Công an các địa phương gửi về Cục CSGT, ngày 25/7/2026 toàn quốc xảy ra 46 vụ TNGT đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 15 người; thiệt hại tài sản ước tính 311 triệu đồng.

Trong đó đáng chú ý là tình trạng mặt đường khi xảy ra TNGT: Đường ướt do trời mưa 15 vụ (41,66%), làm chết 10 người, bị thương 03 người; Đường khô xảy ra 21 vụ (58,33%) làm chết 14 người, bị thương 10 người.

Tình trạng mặt đường trơn ướt do mưa liên quan đến TNGT trong ngày 25/7/2026 cao hơn nhiều so với trung bình của tháng liền kề mặt đường mưa ướt ngập nước chỉ chiếm 15,36% số vụ TNGT.

Trong ngày 25/7/2026, toàn quốc xảy ra mưa dông ở nhiều nơi làm đường trơn, tầm nhìn hạn chế… nhưng ý thức của người tham gia giao thông vẫn không thay đổi, không giảm tốc độ, chú ý quan sát để tham gia giao thông được an toàn.

Nguyên nhân sơ bộ của các vụ tai nạn đều tập trung vào hành vi vi phạm đi không đúng làn đường, phần đường, chiều đường; không quan sát giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại khi gặp chướng ngại vật trên đường hoặc gặp người qua đường; vi phạm quy tắc giao thông tại nơi đường giao nhau…

(Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông)

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Hương Trà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
csgt

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