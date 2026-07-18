Vì sao quần áo sau khi giặt vẫn có mùi hôi?

Nhiều người gặp tình trạng quần áo vừa lấy ra khỏi máy giặt đã có mùi ẩm mốc, khó chịu dù đã sử dụng nước giặt hoặc nước xả vải. Không ít gia đình cho rằng nguyên nhân do chất lượng nước giặt chưa tốt, nhưng thực tế mùi hôi trên quần áo có thể xuất phát từ nhiều thói quen sử dụng máy giặt chưa đúng cách.

Máy giặt bẩn có thể khiến quần áo bị ám mùi

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến quần áo giặt xong vẫn hôi là máy giặt lâu ngày không được vệ sinh. Dù thường xuyên tiếp xúc với nước và chất tẩy rửa, bên trong lồng giặt vẫn có thể tích tụ cặn bẩn, bột giặt dư thừa, sợi vải, bụi bẩn và vi khuẩn. Đặc biệt, phần gioăng cao su ở máy giặt cửa trước hoặc ngăn chứa nước giặt rất dễ giữ lại hơi ẩm, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Khi máy giặt không sạch, những cặn bẩn này có thể bám ngược vào quần áo trong quá trình giặt, khiến đồ dù mới giặt xong vẫn có mùi khó chịu.

Giặt quá nhiều quần áo cùng lúc khiến đồ không sạch

Thói quen cho thật nhiều quần áo vào máy để tiết kiệm thời gian cũng là nguyên nhân khiến quần áo dễ có mùi. Khi lồng giặt bị nhồi quá đầy, quần áo không có đủ không gian để đảo đều. Nước và nước giặt khó tiếp xúc với toàn bộ bề mặt vải, khiến mồ hôi, dầu cơ thể và bụi bẩn không được loại bỏ hoàn toàn. Sau khi khô, những chất bẩn còn sót lại có thể tạo ra mùi hôi, đặc biệt với các loại quần áo thường xuyên vận động hoặc thấm nhiều mồ hôi.

Dùng quá nhiều nước giặt, nước xả chưa chắc giúp quần áo thơm hơn

Nhiều người có suy nghĩ cho càng nhiều nước giặt hoặc nước xả thì quần áo sẽ càng sạch và thơm. Tuy nhiên, đây là một thói quen không có lợi. Lượng chất giặt tẩy dư thừa có thể không được xả sạch hoàn toàn, tạo thành lớp cặn bám trên sợi vải. Theo thời gian, lớp cặn này không chỉ khiến quần áo kém mềm mại mà còn có thể giữ lại mùi ẩm mốc. Vì vậy, nên sử dụng lượng nước giặt, nước xả phù hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất thay vì dùng quá nhiều.

Để quần áo trong máy giặt quá lâu sau khi giặt

Sau khi máy giặt hoàn thành chu trình, nhiều người có thói quen để quần áo bên trong thêm vài tiếng vì bận công việc. Tuy nhiên, môi trường kín và ẩm trong lồng giặt là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển. Quần áo nên được lấy ra ngay sau khi giặt xong và đem phơi ở nơi thoáng gió. Nếu để lâu trong máy, ngay cả khi đã được giặt sạch, quần áo vẫn có thể xuất hiện mùi hôi khó chịu.

Phơi quần áo sai cách cũng khiến đồ bị ám mùi

Không phải cứ giặt sạch là quần áo sẽ luôn thơm. Việc phơi ở nơi thiếu ánh sáng, ít gió hoặc phơi quá sát nhau khiến quần áo lâu khô, dễ giữ lại hơi ẩm. Đặc biệt vào những ngày trời nồm, mưa nhiều, quần áo rất dễ có mùi ẩm nếu không được làm khô hoàn toàn.

Lời khuyên giúp quần áo luôn sạch thơm

Để hạn chế tình trạng quần áo giặt xong vẫn hôi, các gia đình nên duy trì một số thói quen đơn giản:

Vệ sinh máy giặt định kỳ, đặc biệt là lồng giặt, gioăng cao su và ngăn chứa nước giặt.

Không cho quá nhiều quần áo vào một lần giặt.

Sử dụng lượng nước giặt, nước xả vừa đủ.

Lấy quần áo ra khỏi máy ngay sau khi giặt xong.

Phơi quần áo ở nơi thông thoáng, tránh để đồ ẩm quá lâu.

Với khăn tắm, đồ thể thao hoặc quần áo nhiều mồ hôi, nên giặt riêng để tránh ám mùi sang các loại đồ khác.