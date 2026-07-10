90% gia đình dùng sai chế độ tự làm sạch máy giặt: Đây là lý do quần áo càng giặt càng có mùi

Nếu sử dụng sai cách, chức năng này gần như không phát huy hiệu quả, khiến cặn bẩn vẫn tích tụ bên trong máy, quần áo sau khi giặt dễ có mùi hôi, thậm chí ảnh hưởng đến vệ sinh và tuổi thọ thiết bị.

Vì sao quần áo vẫn có mùi dù máy giặt được "tự làm sạch"?

Không ít gia đình gặp tình trạng khăn tắm, quần áo sau khi giặt vẫn có mùi ẩm mốc hoặc chua nhẹ, đặc biệt vào mùa nồm, mùa mưa. Nhiều người nghĩ nguyên nhân đến từ nước giặt hoặc chất liệu vải, nhưng thủ phạm đôi khi lại nằm ngay trong lồng giặt.

Quan sát bên ngoài, lồng giặt có thể vẫn sáng bóng. Tuy nhiên, giữa lồng giặt trong và lồng giặt ngoài là nơi tích tụ rất nhiều xơ vải, cặn bột giặt, dầu mỡ từ quần áo và màng vi sinh hình thành sau thời gian dài sử dụng. Đây là những vị trí mắt thường gần như không nhìn thấy và cũng không thể làm sạch chỉ bằng việc xả nước.

Nếu chỉ nhấn nút "tự làm sạch" mà không thực hiện đúng quy trình, những chất bẩn này vẫn tiếp tục tồn tại, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

4 sai lầm khiến chức năng tự làm sạch gần như vô tác dụng

1. Chỉ chạy chương trình tự làm sạch mà không dùng dung dịch chuyên dụng

Đây là sai lầm phổ biến nhất.

Nhiều người nghĩ nước nóng hoặc dòng nước xoáy là đủ để rửa sạch lồng giặt. Tuy nhiên, lớp cặn bám lâu ngày có cấu trúc khá bền, tương tự lớp dầu mỡ bám trên xoong nồi sau khi nấu ăn. Chỉ dùng nước sẽ rất khó làm bong các mảng bám này.

Vì vậy, nếu nhà sản xuất cho phép, nên kết hợp chương trình tự làm sạch với dung dịch vệ sinh lồng giặt chuyên dụng để tăng hiệu quả làm sạch.

2. Dùng nước giặt hoặc bột giặt thay cho chất vệ sinh lồng giặt

Một số người cho rằng chỉ cần cho thêm bột giặt hoặc nước giặt vào khi chạy chế độ tự vệ sinh.

Đây lại là cách làm không được khuyến khích.

Các loại nước giặt thông thường tạo nhiều bọt và được thiết kế để giặt quần áo, không có tác dụng xử lý cặn bẩn trong lồng giặt. Thậm chí lượng bọt dư còn có thể bám lại bên trong máy nếu không được xả sạch hoàn toàn.

Dung dịch vệ sinh lồng giặt chuyên dụng thường chứa các hoạt chất giúp phân hủy cặn bẩn, khử mùi và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn hiệu quả hơn.

3. Chỉ vệ sinh lồng giặt mà quên những "điểm mù"

Ngay cả khi lồng giặt đã sạch, nhiều vị trí khác vẫn có thể trở thành nơi tích tụ nấm mốc.

Đó là:

Gioăng cao su quanh cửa máy giặt cửa ngang. Ngăn chứa bột giặt, nước xả. Bộ lọc xơ vải. Bộ lọc bơm xả ở phía dưới máy (tùy từng dòng máy).

Đây đều là những nơi thường xuyên đọng nước và cặn bẩn. Nếu không vệ sinh định kỳ, quần áo vẫn có thể bị ám mùi sau mỗi lần giặt.

4. Đóng kín cửa máy ngay sau khi giặt

Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải.

Sau khi kết thúc chu trình giặt hoặc tự vệ sinh, bên trong máy vẫn còn lượng hơi ẩm lớn. Nếu đóng kín cửa ngay lập tức, môi trường ẩm tối sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Vì vậy, sau mỗi lần sử dụng, nên mở hé cửa máy và kéo ngăn chứa bột giặt ra ngoài trong vài giờ để máy khô hoàn toàn trước khi đóng lại.

Hướng dẫn vệ sinh lồng giặt đúng cách

Để chương trình tự làm sạch phát huy hiệu quả, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng chất vệ sinh lồng giặt chuyên dụng

Nên lựa chọn sản phẩm chuyên dùng cho máy giặt, ưu tiên các loại có thành phần oxy hoạt tính hoặc natri percarbonat theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bước 2: Chạy chương trình tự vệ sinh ở nhiệt độ cao (nếu máy hỗ trợ)

Nước nóng giúp làm mềm các mảng bám và tăng hiệu quả của dung dịch vệ sinh. Với những dòng máy có chế độ vệ sinh lồng giặt chuyên biệt, hãy ưu tiên sử dụng đúng chương trình này.

Bước 3: Vệ sinh các vị trí không thể tự làm sạch

Sau khi chương trình kết thúc, dùng khăn mềm hoặc bàn chải nhỏ lau sạch gioăng cao su, rửa ngăn chứa nước giặt và kiểm tra bộ lọc xơ vải, bộ lọc xả theo hướng dẫn sử dụng của máy.

Bước 4: Để máy khô hoàn toàn

Sau khi hoàn tất, mở cửa máy và ngăn chứa chất giặt tẩy để hơi ẩm thoát ra ngoài. Đây là bước đơn giản nhưng rất quan trọng để hạn chế nấm mốc quay trở lại.

Bao lâu nên vệ sinh lồng giặt một lần?

Tần suất vệ sinh phụ thuộc vào mức độ sử dụng.

Gia đình giặt quần áo hằng ngày: khoảng 1 tháng/lần. Gia đình sử dụng ít hơn: khoảng 2–3 tháng/lần. Nếu máy xuất hiện mùi hôi, quần áo giặt xong không còn thơm hoặc có cặn bẩn bám trên vải, nên vệ sinh ngay thay vì chờ đến định kỳ. Kết luận

Chức năng "tự làm sạch lồng giặt" là một tiện ích hữu ích, nhưng không phải là giải pháp "một nút bấm" có thể thay thế hoàn toàn việc vệ sinh định kỳ.

Chỉ khi kết hợp đúng dung dịch làm sạch, vệ sinh các vị trí dễ tích tụ cặn bẩn và giữ máy luôn khô ráo sau mỗi lần sử dụng, lồng giặt mới thực sự sạch, hạn chế mùi hôi và giúp quần áo luôn thơm tho, đồng thời kéo dài tuổi thọ của máy giặt.