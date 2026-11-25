Gas vốn là nhiên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng chỉ một sự cố rò rỉ nhỏ cũng có thể trở thành mối nguy hiểm lớn nếu khí gas tích tụ trong không gian kín và gặp nguồn gây cháy. Điều đáng sợ là ngọn lửa không nhất thiết bùng lên ngay tại vị trí bình gas hay đường ống bị rò rỉ, mà có thể xuất hiện ở một vị trí cách đó khá xa. Vì sao khí gas lại có khả năng gây cháy nổ mạnh đến vậy?

Khí gas không tự nhiên phát nổ chỉ vì bị rò rỉ. Để xảy ra cháy hoặc nổ, cần có sự kết hợp của nhiên liệu dễ cháy, chất oxy hóa (thường là oxy trong không khí) và nguồn gây cháy, đồng thời nồng độ khí gas phải nằm trong giới hạn có thể bắt lửa.

Đây là nguyên lý cơ bản của quá trình cháy, thường được giải thích bằng mô hình tam giác lửa. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA) cũng nhấn mạnh nguy cơ cháy nổ xuất hiện khi khí nhiên liệu đạt đến giới hạn cháy trong không khí và đồng thời tiếp xúc với nguồn gây cháy.

Vì sao khí gas gặp oxy và nhiệt lại có thể gây nổ?

Trước hết, cần hiểu gas dùng trong gia đình thường là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chủ yếu gồm propane và butane. Đây là những hydrocarbon có khả năng bắt lửa cao, được sử dụng làm nhiên liệu đun nấu, sưởi ấm.

Khi gas thoát ra ngoài từ bình chứa, van, dây dẫn hoặc bếp bị hở, khí gas sẽ hòa trộn với không khí xung quanh. Trong không khí có oxy – thành phần cần thiết để duy trì phản ứng cháy. Nếu lượng gas và oxy đạt tỷ lệ phù hợp, hỗn hợp này có thể trở nên rất dễ bắt lửa.

Tuy nhiên, chỉ có gas và oxy vẫn chưa đủ để tự tạo ra đám cháy trong điều kiện thông thường. Hỗn hợp cần thêm một nguồn năng lượng kích hoạt phản ứng cháy, chẳng hạn tia lửa điện, ngọn lửa, bề mặt nóng hoặc tia lửa do tĩnh điện.

Khi được kích hoạt, các phân tử hydrocarbon phản ứng nhanh với oxy, giải phóng một lượng nhiệt lớn. Nhiệt lượng này tiếp tục làm nóng phần hỗn hợp gas và không khí xung quanh, khiến phản ứng cháy lan truyền rất nhanh. Nếu hỗn hợp tích tụ với lượng lớn trong không gian kín, quá trình cháy có thể tạo ra sự gia tăng áp suất đột ngột, gây ra vụ nổ.

Nói cách khác, điều khiến rò rỉ gas trở nên nguy hiểm không chỉ nằm ở bản thân nhiên liệu dễ cháy mà còn ở khả năng hình thành một đám mây khí gas hòa trộn với không khí, chỉ chờ gặp nguồn đánh lửa để bùng cháy.

Không phải nồng độ gas nào trong không khí cũng gây cháy nổ

Một điểm ít người biết là khí gas chỉ có thể bắt cháy khi nồng độ trong không khí nằm trong một khoảng nhất định. Khoảng này được gọi là giới hạn cháy dưới và giới hạn cháy trên.

Theo tài liệu của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (PHMSA), khí tự nhiên chủ yếu chứa methane có giới hạn cháy dưới khoảng 5% thể tích trong không khí. Trong khi đó, propane có thể bắt cháy ở nồng độ khoảng 2% thể tích. Với LPG, giới hạn cháy thường vào khoảng 2-10%, tùy thành phần hỗn hợp.

Điều đó có nghĩa là:

- Nếu nồng độ gas quá thấp, hỗn hợp không đủ nhiên liệu để duy trì sự cháy.

- Nếu nồng độ gas nằm trong giới hạn cháy, hỗn hợp có thể bắt lửa khi gặp nguồn gây cháy.

- Nếu nồng độ gas quá cao, hỗn hợp thiếu oxy để duy trì sự cháy tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khi gas tiếp tục hòa trộn với không khí, nồng độ có thể đi vào khoảng nguy hiểm.

Đây cũng là lý do một vụ rò rỉ gas không được xem là an toàn chỉ vì chưa thấy lửa hoặc chưa xảy ra tiếng nổ. Khí gas có thể tiếp tục lan rộng, hòa trộn với không khí và tạo thành vùng có nguy cơ bắt cháy.

Vì sao gas rò rỉ trong phòng kín đặc biệt nguy hiểm?

Không gian kín hoặc thông gió kém khiến khí gas khó khuếch tán ra môi trường bên ngoài. Khi tiếp tục thoát ra, khí gas có thể tích tụ, làm nồng độ tăng dần đến ngưỡng có thể bắt cháy.

Đáng chú ý, LPG và khí tự nhiên có cách phân bố khác nhau khi rò rỉ. Theo cơ quan An toàn khí đốt bang Queensland (Australia), LPG nặng hơn không khí nên có xu hướng lan sát mặt đất, tích tụ ở những vị trí thấp như gầm tủ, hố ga, tầng hầm. Ngược lại, khí tự nhiên nhẹ hơn không khí nên thường có xu hướng bay lên cao.

Điều này khiến việc phát hiện và xử lý rò rỉ gas càng trở nên phức tạp, bởi khí gas có thể tích tụ ở những vị trí khuất mà mắt thường không thể nhận biết.

Một nguy cơ khác là nguồn gây cháy có thể không nằm ngay cạnh vị trí rò rỉ. Hỗn hợp khí gas và không khí có thể lan ra xa, sau đó bắt lửa khi tiếp xúc với một tia lửa điện hoặc nguồn nhiệt. Ngọn lửa cũng có thể lan ngược theo đám mây khí về phía vị trí rò rỉ.

Khi vụ cháy xảy ra trong không gian bị giới hạn, nhiệt lượng giải phóng nhanh làm không khí giãn nở, áp suất tăng đột ngột. Sóng áp suất có thể phá vỡ cửa kính, hất văng đồ vật, làm sập kết cấu yếu và gây thương tích nghiêm trọng cho người ở gần.

Tài liệu hướng dẫn ứng phó sự cố hóa chất khẩn cấp ERG 2024 của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) cũng cảnh báo khí dễ cháy có thể tạo hỗn hợp nổ với không khí, dễ bắt lửa bởi nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa.

Rò rỉ gas không chỉ gây cháy nổ mà còn đe dọa sức khỏe như thế nào?

Bên cạnh bỏng nhiệt, chấn thương do sức ép vụ nổ hoặc vật thể văng bắn, rò rỉ gas còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp.

Theo cơ quan An toàn khí đốt bang Queensland, bản thân các loại khí nhiên liệu như LPG và khí tự nhiên không được xếp là khí độc. Tuy nhiên, khi tích tụ với nồng độ cao trong không gian kín, chúng có thể chiếm chỗ của oxy trong không khí, khiến lượng oxy con người hít vào giảm xuống.

Tình trạng thiếu oxy có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, lú lẫn, mất ý thức và thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Ngoài ra, khi gas cháy không hoàn toàn, quá trình đốt cháy có thể tạo ra khí carbon monoxide (CO). Đây là loại khí không màu, không mùi, có khả năng gây ngộ độc nghiêm trọng do làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu.

Như vậy, ngay cả khi chưa xảy ra cháy nổ, việc hít phải lượng lớn khí gas trong không gian kín cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Cần làm gì khi phát hiện mùi gas bất thường?

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc nghe tiếng xì tại khu vực đặt bình, người dân cần nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh và di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Một số nguyên tắc quan trọng cần ghi nhớ:

- Không bật, tắt thiết bị điện: Tuyệt đối không bật đèn, quạt, máy hút mùi, cầu dao, rút phích cắm hoặc sử dụng các thiết bị điện tại khu vực nghi rò rỉ gas. Những thao tác này có thể tạo ra tia lửa điện.

- Không tạo nguồn gây cháy: Không hút thuốc, dùng bật lửa, diêm hay bất kỳ nguồn lửa nào để kiểm tra vị trí rò rỉ.

- Khóa van gas nếu bảo đảm an toàn: Chỉ thực hiện khi có thể tiếp cận van dễ dàng mà không phải đi sâu vào khu vực có nồng độ gas cao hoặc mùi gas nồng nặc.

- Nhanh chóng sơ tán: Đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Có thể mở cửa bằng tay để tạo thông thoáng tự nhiên nếu thực hiện được an toàn, nhưng không bật quạt điện hay vận hành thiết bị thông gió bằng điện.

- Gọi lực lượng chức năng từ nơi an toàn: Nếu không kiểm soát được sự cố, có cháy hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến những người xung quanh, cần gọi 114 để được hỗ trợ.

Đặc biệt, nếu gas đang cháy tại vị trí rò rỉ, không tự ý dập lửa khi chưa thể ngắt nguồn gas an toàn. Việc ngọn lửa tắt nhưng gas vẫn tiếp tục thoát ra có thể khiến khí tích tụ và tạo thành nguy cơ nổ lớn hơn.

PC07 cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra bình gas, van điều áp, dây dẫn và các mối nối; lựa chọn đơn vị cung cấp gas có uy tín, không sử dụng bình móp méo, hoen gỉ hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Sau khi nấu ăn, cần khóa nguồn gas theo đúng hướng dẫn sử dụng.

Điều quan trọng nhất: Rò rỉ gas không đồng nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra cháy nổ, nhưng không thể chủ quan vì chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể kích hoạt hỗn hợp gas và không khí đã đạt giới hạn cháy. Khi nghi ngờ có rò rỉ, ưu tiên hàng đầu luôn là tránh mọi nguồn gây cháy và đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

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