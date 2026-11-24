Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc bậc nhất trong gian bếp của mọi gia đình Việt. Chỉ tốn vài phút luộc, hấp hay ốp la là đã có ngay một món ăn ngon miệng, giàu dinh dưỡng với mức giá bình dân. Tuy nhiên, xoay quanh thực phẩm này luôn chia thành hai nhóm thói quen đối lập. Một bên cho rằng nên ăn đều đặn 1 đến 2 quả mỗi ngày để bồi bổ cơ thể. Bên còn lại lại dè chừng, hiếm khi đụng đũa vì lo ngại lòng đỏ trứng làm tăng cholesterol, gây hại cho tim mạch.

Vậy thực tế giữa người ăn 2 quả trứng mỗi ngày và người hiếm khi ăn trứng, ai mới là người khỏe mạnh hơn?

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Góc nhìn dinh dưỡng và thí nghiệm 1 năm về sức khỏe tim mạch

Xét thuần túy về mặt dinh dưỡng, nếu các khẩu phần ăn khác tương đương nhau, người ăn 2 quả trứng mỗi ngày sẽ nạp được lượng protein hoàn chỉnh cao hơn hẳn người hiếm khi ăn trứng. Nguồn đạm chất lượng này đóng vai trò then chốt giúp ngăn ngừa tình trạng mất cơ và củng cố hàng rào miễn dịch.

Thế nhưng, điều khiến số đông băn khoăn nhất là liệu tiêu thụ 2 quả trứng mỗi ngày, tương đương hơn 600 quả mỗi năm, có làm hỏng hệ tim mạch hay không. Để giải đáp câu hỏi này, các nhà khoa học đã thực hiện một thử nghiệm lâm sàng kéo dài 1 năm và công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ vào năm 2018.

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Nghiên cứu theo dõi 128 bệnh nhân mắc tiểu đường tuýp 2, nhóm đối tượng vốn rất nhạy cảm với các biến cố tim mạch. Những người tham gia được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm: nhóm ăn từ 12 quả trứng trở lên mỗi tuần và nhóm ăn dưới 2 quả mỗi tuần. Suốt 12 tháng trải qua ba giai đoạn gồm 3 tháng giữ cân, 3 tháng giảm cân có kiểm soát và 6 tháng duy trì cân nặng mới, kết quả thu được đã lật ngược định kiến cũ.

Cả hai nhóm đều đạt mức giảm cân tương đương nhau và hoàn toàn không có sự chênh lệch đáng kể về mỡ máu, huyết áp hay cholesterol. Ngay cả đường huyết, chỉ số viêm nhiễm và dấu hiệu stress oxy hóa ở nhóm ăn hơn 600 quả trứng mỗi năm cũng giữ mức ổn định. Điều này chứng minh cholesterol từ thực phẩm ít tác động làm tăng cholesterol xấu trong máu như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Sự khác biệt rõ rệt giúp người ăn trứng đều đặn chiếm ưu thế

Khi các chỉ số tim mạch ở mức tương đồng, yếu tố tạo nên khoảng cách sức khỏe giữa người ăn 2 quả trứng mỗi ngày và người hiếm khi ăn trứng lại nằm ở hệ xương khớp.

Vào tháng 2 năm 2024, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Y Đồng Tế, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) đã công bố phân tích trên gần 20.000 người trên tạp chí Thực phẩm và Chức năng. Kết quả chỉ ra rằng việc tiêu thụ ít nhất 100g trứng nguyên quả mỗi ngày, tương đương khoảng 2 quả trứng, giúp tăng đáng kể mật độ khoáng xương, đặc biệt là ở vùng xương đùi và cột sống thắt lưng với mức tăng trung bình đạt 0,013g/cm3.

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Điểm thú vị là lợi ích này không đến từ hàm lượng canxi trong trứng. Các nhà khoa học phát hiện ăn cả quả trứng giúp kích hoạt enzyme phosphatase kiềm (ALP) trong huyết thanh, một dấu ấn sinh học quan trọng thúc đẩy quá trình tạo xương và gia tăng độ chắc khỏe cho khung xương. Nhờ đó, xét tổng thể về sức bền cơ bắp, miễn dịch lẫn độ chắc khỏe của xương, người duy trì thói quen ăn 2 quả trứng mỗi ngày có nền tảng thể chất vững vàng hơn hẳn người hiếm khi ăn trứng.

Ăn bao nhiêu trứng là đủ và những ai cần thận trọng?

Dù mang lại nhiều lợi ích, việc khẳng định người ăn 2 quả trứng mỗi ngày khỏe mạnh hơn không đồng nghĩa với việc ăn càng nhiều càng tốt.

Với người trưởng thành có sức khỏe bình thường, mức tiêu thụ hợp lý nhất là từ 1 đến 2 quả mỗi ngày và nên ưu tiên cách chế biến luộc, hấp thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Ăn quá mức khuyến nghị có thể gây dư thừa năng lượng, đầy bụng và tạo áp lực chuyển hóa không cần thiết.

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Ngoài ra, những nhóm người dưới đây cần đặc biệt thận trọng và kiểm soát chặt lượng trứng nạp vào:

- Người mắc bệnh gan nặng hoặc suy giảm chức năng gan: Gan chịu trách nhiệm chuyển hóa chất béo và cholesterol, ăn nhiều lòng đỏ dễ làm tăng gánh nặng cho gan.

- Người bị rối loạn lipid máu nặng hoặc tăng cholesterol có tính chất gia đình: Nhóm này cần tuân thủ định lượng nghiêm ngặt theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

- Người mắc bệnh thận mạn tính giai đoạn nặng: Hàm lượng đạm cao trong trứng có thể khiến thận phải làm việc quá tải để đào thải chất cặn bã.

- Người đang sốt cao hoặc dị ứng đạm trứng: Ăn trứng lúc đang sốt dễ làm tăng sinh nhiệt cơ thể, khiến tình trạng sốt kéo dài hơn.