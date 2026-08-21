Vì sao STK ngân hàng không hiển thị đầy đủ trong tin nhắn báo biến động số dư?

Nếu để ý kỹ tin nhắn thông báo biến động số dư, chắc hẳn bạn sẽ thấy STK ngân hàng thường không hiển thị đủ. Điều này có thể khiến người dùng nghĩ rằng ngân hàng gửi thiếu thông tin hoặc hệ thống gặp lỗi. Tuy nhiên, đây thực tế là cách nhiều ngân hàng chủ động thiết kế thông báo, xuất phát từ yêu cầu bảo mật, quyền riêng tư và cả giới hạn kỹ thuật của SMS.

1. Ngân hàng chủ động ẩn STK để bảo vệ thông tin khách hàng

Lý do quan trọng nhất là bảo mật. Khác với ứng dụng ngân hàng yêu cầu người dùng đăng nhập, SMS xuất hiện trực tiếp trong hộp thư điện thoại và có thể được đọc bởi bất kỳ ai có quyền truy cập vào thiết bị. Vì vậy, nhiều ngân chủ động không đưa toàn bộ số tài khoản vào các thông báo gửi qua SMS hoặc email.

Theo Bank of America, các thông báo của ngân hàng qua tin nhắn điện thoại hoặc email của người dùng không được mã hóa, nên ngân hàng sẽ không hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản của chủ tài khoản để đảm bảo tính bảo mật.

2. Chỉ cần hiển thị vài số trong STK vẫn đủ để khách hàng nhận diện tài khoản

Nếu đã ẩn STK, tại sao ngân hàng không ẩn hết mà chỉ ẩn một vài số đầu hoặc số cuối? Câu trả lời nằm ở sự cân bằng giữa bảo mật và khả năng nhận diện.

Theo Bangkok Bank, trong dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn/email, STK được hiển thị dưới dạng “XXXX1234”, tức chỉ có 4 số cuối xuất hiện trong tin nhắn. Cách này khá hợp lý vì khách hàng vẫn có thể nhìn vào 4 số cuối để biết giao dịch liên quan đến tài khoản nào, trong khi người khác nếu vô tình nhìn thấy SMS cũng không có được toàn bộ dãy số tài khoản.

ẢNh minh họa

Nói cách khác, ngân hàng không cần lựa chọn giữa “hiển thị tất cả” và “không hiển thị gì”; việc chỉ để lại một phần thông tin giúp thực hiện đồng thời cả hai mục tiêu.

3. Tin nhắn báo biến động số dư có giới hạn ký tự

Bên cạnh bảo mật, bản thân tin nhắn báo biến động số dư tài khoản ngân hàng cũng có giới hạn số lượng ký tự. Một tin nhắn biến động số dư thường phải chứa nhiều thông tin cùng lúc như loại giao dịch, số tài khoản, số tiền, mã giao dịch và số dư sau giao dịch.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi không xét đến yếu tố bảo mật, ngân hàng vẫn có lý do kỹ thuật để không đưa toàn bộ dữ liệu giao dịch vào 1 tin nhắn SMS banking. Một thông báo quá dài có thể bị chia thành nhiều tin nhắn hoặc khiến khách hàng khó đọc, vì vậy hệ thống thường ưu tiên những thông tin quan trọng nhất.

4. Tin nhắn thông báo biến động số dư không phải 1 dạng sao kê

Một điểm mà không ít người dùng vẫn nhầm lẫn là coi thông báo biến động số dư như một bản sao kê thu nhỏ. Trên thực tế, mục đích chính của dịch vụ này là giúp khách hàng biết tài khoản vừa có biến động. Vì vậy, việc tin nhắn chỉ hiển thị một phần STK không đồng nghĩa hệ thống ngân hàng không lưu đầy đủ dữ liệu. Phần thông tin còn thiếu vẫn có thể được kiểm tra trong ứng dụng ngân hàng hoặc sao kê hàng tháng/quý/năm.

5. Mỗi ngân hàng có thể áp dụng cách hiển thị khác nhau trong tin nhắn báo biến động số dư

Không có một công thức duy nhất cho tất cả ngân hàng. Có nơi chỉ hiển thị 4 số cuối, có nơi sử dụng ký tự “X” để thay thế phần bị che, trong khi một lại dùng ký tự “*”. Điều này cũng giải thích tại sao người dùng có thể thấy SMS của ngân hàng này hiển thị 4 số cuối, ngân hàng khác hiển thị một phần dãy số khác. Đây chủ yếu là vấn đề về thiết kế hệ thống và chính sách bảo mật của từng tổ chức.

(Tham khảo: Bank of America, Bangkok Bank)