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Vì sao Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị 'túi sinh tồn 72 giờ'?

| | Sống

Trước những cảnh báo khẩn cấp từ nhiều quốc gia, Thái Lan khuyến cáo người dân chuẩn bị túi đồ thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa, đồng thời nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa, không phải dấu hiệu cho thấy nguy cơ chiến tranh cận kề.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Thái Lan (DDPM) kêu gọi người dân chuẩn bị túi đồ khẩn cấp đủ dùng trong 72 giờ đầu tiên khi xảy ra thảm họa. Khuyến cáo được đưa ra sau khi một số quốc gia yêu cầu người dân dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm trong khoảng 3-7 ngày để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Trước những thông tin này, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, chủ động theo dõi tình hình nhưng không hoảng loạn. Ông cũng khẳng định Thái Lan có khả năng bảo đảm an ninh lương thực.

Ảnh minh hoạ.

Giám đốc DDPM Nirat Pongsitthaworn cho biết Thái Lan không nằm trong danh sách các quốc gia được yêu cầu chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp liên quan đến xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, việc chuẩn bị túi đồ khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa cần thiết, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Nirat, 72 giờ đầu tiên sau thảm họa là khoảng thời gian người dân có thể phải tự xoay xở trước khi lực lượng chức năng triển khai cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng. Túi đồ khẩn cấp không chỉ phục vụ tình huống xung đột mà còn hữu ích khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất, động đất, hỏa hoạn, bạo loạn hoặc dịch bệnh.

Trong hướng dẫn công bố trên trang Facebook chính thức, DDPM khuyến nghị người dân chuẩn bị sáu nhóm vật dụng thiết yếu, gồm: thuốc men và đồ chăm sóc sức khỏe; thực phẩm và nước uống; thiết bị liên lạc và dụng cụ; giấy tờ tùy thân và tiền mặt; đồ vệ sinh cá nhân; quần áo.

Túi đồ nên có trọng lượng nhẹ, chống thấm nước và được đặt ở vị trí dễ lấy khi cần thiết. Người dân cũng cần thường xuyên kiểm tra để thay thế những vật dụng bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

DDPM cho biết cơ quan này đã chuẩn bị máy móc và các đội ứng phó khẩn cấp để sẵn sàng xử lý sự cố. Hệ thống phát sóng di động cũng có thể được sử dụng để gửi cảnh báo đến người dân khi cần thiết.

Trên thế giới, Anh, Nhật Bản và Thụy Điển cũng khuyến khích người dân dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 3-7 ngày. Đây là chính sách chuẩn bị ứng phó thảm họa thông thường, nhằm bảo đảm khả năng tự cung tự cấp khi xảy ra thiên tai, động đất hoặc sự cố hạ tầng, chứ không phải cảnh báo về một cuộc chiến tranh sắp xảy ra.

Khuyến cáo này phù hợp với Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa giai đoạn 2015-2030 của Liên Hợp Quốc. Văn kiện nhấn mạnh việc chủ động nhận diện rủi ro, tăng cường quản trị, đầu tư vào khả năng chống chịu và nâng cao năng lực ứng phó, phục hồi sau thảm họa.

Theo Báo cáo Đánh giá Toàn cầu năm 2025 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa (UNDRR), mỗi USD đầu tư vào khả năng chống chịu trước thiên tai có thể giúp tránh tới 15 USD thiệt hại trong tương lai. Chi phí kinh tế toàn cầu do thiên tai gây ra được ước tính vượt 2.300 tỷ USD mỗi năm, nếu tính cả những thiệt hại gián tiếp và tác động dây chuyền.

Những con số này cho thấy chuẩn bị ứng phó thảm họa không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng người dân mà còn giúp giảm gánh nặng ngân sách và hạn chế những tổn thất kinh tế lâu dài.

Theo Quỳnh Như

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