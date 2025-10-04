Vì sao tín dụng đổ mạnh vào bất động sản?

Tăng phù hợp bối cảnh

Tại cuộc họp báo Ngân hàng Nhà nước quý III, ngày 3/10, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - cho biết, tính đến cuối tháng 8, tín dụng bất động sản đã đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 19%. Kết quả cho vay bất động sản những tháng gần đây “khá phù hợp” với bối cảnh Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường.

Theo bà Giang, hàng loạt dự án từng bị đình trệ nay đã được tái khởi động, kéo theo nhu cầu vốn tăng, tạo lực đẩy cho tín dụng bất động sản.

Thực tế, những tháng qua, nhiều chính sách về pháp lý, cơ chế hỗ trợ, cùng các gói tín dụng đặc thù đã được triển khai, giúp doanh nghiệp và chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc. Điều này không chỉ khơi thông nguồn cung dự án mà còn góp phần cải thiện niềm tin của thị trường, tạo nền tảng cho sự phục hồi rõ nét hơn trong giai đoạn tới.

“Cùng với các giải pháp đang triển khai, từ năm 2026, khi nhiều dự án lớn được khởi công và tái khởi động mạnh mẽ, nhu cầu tín dụng bất động sản sẽ tiếp tục tăng. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để thị trường bứt phá nếu các chính sách hỗ trợ được duy trì ổn định”, bà Giang nhận định.

Bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước.

Bà Giang cho biết thêm, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung mạnh vào sản xuất - kinh doanh, cùng với đó là các gói tín dụng ưu tiên cho nông nghiệp, bất động sản và hạ tầng.

Theo bà Giang, tính đến hết tháng 8, khoảng 78% dư nợ tín dụng được phân bổ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, còn lại chủ yếu phục vụ tiêu dùng.

Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản hướng tới triển khai gói tín dụng 185.000 tỷ đồng.

Đối với chương trình tín dụng phát triển nhà ở xã hội, đến nay đã giải ngân 4.700 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm trước.

“Các ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai, phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng nhu cầu của người dân" - bà Giang cho hay.

Tín dụng cả năm có thể đạt 20%

Ông Phạm Chí Quang - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước - cho biết thêm, với tốc độ hiện tại, tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Theo số liệu của nhà điều hành tiền tệ, năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay, công khai nguyên tắc để các ngân hàng, tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31/7, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng không cần phải đề nghị. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các nhà băng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.