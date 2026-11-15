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Vì sao TP.HCM xuất hiện cơn mưa kéo dài giữa tháng 11?

| | Xã hội

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, mưa ở TP.HCM chủ yếu do nhiễu động gió đông trên cao, còn kéo dài 1-2 ngày tới rồi giảm, không phải hiện tượng bất thường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông ở vài nơi. Riêng Đồng Nai và Tây Ninh có mưa dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Đáng chú ý, từ sáng sớm 15/11, một số khu vực thuộc Tây Ninh, Đồng Nai và TP.HCM xuất hiện mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trước đó, từ đêm 14/11, mưa xuất hiện tại nhiều nơi ở TP.HCM. Những cơn mưa kéo dài khiến thời tiết ngày cuối tuần trở nên mát mẻ, trái ngược với hình thái nắng ráo thường thấy khi Nam Bộ bước vào mùa khô.

TP.HCM xuất hiện mưa kéo dài. (Ảnh minh họa: Nguyễn Liến)

Lý giải nguyên nhân mưa, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, hình thái thời tiết này chủ yếu do nhiễu động gió đông trên cao. Đây là những trận mưa vào thời điểm cuối mùa mưa ở Nam Bộ. Việc xuất hiện mưa vào giữa và cuối tháng 11, như trận mưa ngày 15/11, không có gì bất thường.

Dự báo trong chiều tối 15/11, Nam Bộ có mưa rào và dông ở khoảng gần một nửa diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Các khu vực có khả năng tập trung mưa gồm Đồng Nai, Tây Ninh, phía Bắc và trung tâm TP.HCM, vùng nội đồng và khu vực dọc biên giới Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Trong 48-72 giờ tới, nhiễu động gió đông trên cao còn tác động đến thời tiết Nam Bộ đến khoảng ngày 16/11. Khu vực tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Sau đó, mưa trên khu vực có xu hướng giảm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lam Yên/VTC News

VTC News

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