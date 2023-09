Vì sao tỷ lệ mắc ung thư trên thế giới ngày càng tăng? Chuyên gia chỉ 5 thói quen tai hại nhiều người đang làm

Bất kỳ căn bệnh nào trước khi phát trên cơ thể đều có dấu hiệu báo trước. Chúng ta chỉ cần cố gắng chăm sóc bản thân, nắm bắt tình trạng sức khỏe, phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời sẽ giúp giảm tình trạng bệnh hoặc chữa khỏi hoàn toàn.



Đặc biệt, nếu phát hiện sớm các dấu hiệu của một số loại bệnh ung thư thì tỷ lệ chữa khỏi sẽ rất cao.

Bởi những năm gần đây, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư có xu hướng tăng ở hầu hết quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận mỗi năm có hơn 19 triệu ca mắc mới ung thư và hơn 10 triệu người tử vong vì bệnh này, trong đó 2/3 là ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, theo báo cáo từ GLOBOCAN 2020 ghi nhận hơn 182.000 ca mắc mới, số ca tử vong lên đến hơn 122.000 trường hợp. Đây là con số đáng để suy ngẫm, bởi tỷ lệ tử vong do ung thư tại Việt Nam đứng rất cao, xếp thứ 50/185 quốc gia.

Dưới đây là 5 nguyên nhân được các chuyên gia chỉ ra, khiến tỷ lệ ung thư gia tăng nhanh chóng, trong đó có những thói quen tai hại mà con người đang làm mỗi ngày.

1. Ô nhiễm môi trường

Theo Viện Ung thư MD Anderson (Mỹ) cho biết hơn 70% trường hợp ung thư là do yếu tố môi trường như: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước,… gây nên.



Một thống kê gần đây chỉ ra có tới 223.000 người tử vong vì ung thư phổi mỗi năm trên khắp thế giới do ô nhiễm không khí gây ra. Trong đó, hơn một nửa trường hợp tử vong được cho là ở Trung Quốc và các nước Đông Á khác. Bởi quá trình công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng làm ảnh hưởng tới chất lượng không khí tại các thành phố, khiến chúng chứa đầy khói bụi.

Một thống kê gần đây chỉ ra có tới 223.000 người tử vong vì ung thư phổi mỗi năm trên khắp thế giới do ô nhiễm không khí gây ra. (Ảnh minh hoạ)

2. Sử dụng thuốc Tây quá nhiều

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, nếu sử dụng thuốc kháng sinh hay các loại thuốc Tây quá liều trong thời gian dài sẽ có nguy cơ gây bệnh ung thư.

Bởi hầu hết các loại thuốc đều được làm từ những chất hóa học, mặc dù có thể giúp điều chỉnh các chức năng của cơ thể khi nhiễm bệnh nhưng nếu sử dụng quá liều thì thuốc cũng thành chất độc gây nhiều hệ lụy cho cơ thể.

Một số bệnh ung thư mà người uống nhiều thuốc Tây dễ mắc như: Ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư thận, ung thư buồng trứng,…

Không nên lạm dụng thuốc Tây, dùng bừa bãi khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. (Ảnh minh hoạ)

3. Chế độ ăn uống không khoa học

Chế độ ăn uống không khoa học hay ăn quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ ung thư tăng nhanh.

Bởi các nghiên cứu phát hiện ra chế độ ăn uống có liên quan mật thiết đến bệnh ung thư. Khoảng 1/3 số ca ung thư trên thế giới có liên quan đến chế độ ăn uống không khoa học.

Cũng theo dữ liệu dịch tễ học, việc nạp quá nhiều calo, thường xuyên ăn những thực phẩm không lành mạnh là đang "tiếp tay" cho các bệnh ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư trực tràng,… và béo phì.

Chế độ ăn uống không khoa học hay ăn quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ ung thư tăng nhanh. (Ảnh minh hoạ)

4. Lười vận động

Giáo sư Van Aken (một chuyên gia y học thể thao nổi tiếng người nước ngoài) đã tiến hành thí nghiệm có kiểm soát trên cơ thể của những người thường xuyên vận động và những người lười không vận động.

Kết quả cho thấy những người tập thể dục thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh ung thư thấp hơn 90% so với những người không tập thể dục. Và hơn nữa, tỷ lệ tử vong do ung thư của những bệnh nhân chăm vận động cũng thấp hơn nhiều so với nhóm còn lại.

(Ảnh minh hoạ)

Vậy tại sao vận động, tập thể dục thể thao có thể giúp ngăn ngừa ung thư? Theo các nghiên cứu, khi vận động cơ bắp con người sẽ tạo ra lượng nhiệt cao và những tế bào ung thư có khả năng chịu nhiệt kém hơn nhiều so với tế bào bình thường. Vì vậy tập luyện sẽ giúp tiêu diệt chúng nhanh chóng.

Hơn nữa, trong quá trình tập cơ thể con người sẽ hít nhiều oxy hơn, từ đó giúp loại bỏ các chất gây ung thư ra khỏi cơ thể.

5. Chế độ sinh hoạt thiếu lành mạnh

Với sự phát triển của Internet hiện đại đã làm thay đổi đáng kể thói quen sinh hoạt của con người. Thức khuya chơi điện thoại, xem phim, cày game,… là tình trạng mà giới trẻ vẫn thường làm, khiến tỷ lệ ung thư tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa.

Hơn nữa, chế độ sinh thiếu lành mạnh, thường xuyên căng thẳng, stress cũng khiến cơ thể mất cân bằng, ảnh hưởng tới quá trình đào thải dễ gây ra các ung thư tim mạch, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới,…