Vì sao Viện Kiểm sát tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng?

Trong đó, bị can Nguyễn Phương Hằng bị kết luận có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Đặng Anh Quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng.

Cùng thời điểm này, Viện KSND TPHCM đã ra lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo Lệnh tạm giam số 14447, ngày 6/4, Viện Kiểm sát xét thấy cần thiết tạm giam bị can để hoàn tất thủ tục truy tố, thời gian tạm giam 19 ngày, kể từ 7-25/4. Viện Kiểm sát yêu cầu Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TPHCM) thi hành lệnh tạm giam, theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Đây là lần thứ 3 Viện Kiểm sát ra lệnh tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng có nhiều lần ra lệnh tạm giam và gia hạn tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong vụ án này, 10 bị hại chỉ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm họ. Riêng bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh. Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm ông.





Tiến sĩ luật tiếp tay cho bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội

Liên quan ông Đặng Anh Quân, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời ông Đặng Anh Quân là tiến sỹ luật, giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM tham gia vào những buổi livestream của mình. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì ông Đặng Anh Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Đồng thời, nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân đã vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Việc tham gia livestream của ông Quân chỉ dừng lại khi bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng khai không có mâu thuẫn với những cá nhân đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, nhưng do là nhân viên và hưởng lương từ bà Hằng nên Nhi, Hà và Tân đã thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, giúp sức cho bà Hằng tổ chức liên tục nhiều buổi livestream và đăng tải bài viết trên trang fanpage “Hoàng Nhi” và “Ha Lee” để xúc phạm các cá nhân Lê Thị Giàu và Trương Thị Việt Hà. Ngoài ra, các bị can Nhi, Hà và Tân khai nhận sử dụng các điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chuẩn bị sân khấu để bà Hằng livestream, đăng tải nội dung bà Hằng trực tiếp livestream có phát ngôn xúc phạm các cá nhân…