Vì sao Viettel cung cấp giá cước dịch vụ Cloud Camera rẻ bậc nhất khu vực châu Á?

Khi nhu cầu an toàn, an ninh trong gia đình ngày càng cao, dịch vụ camera giám sát trở nên ngày một cấp thiết. Cloud camera là dịch vụ cho phép người dùng ngoài xem trực tiếp, có thể lưu và xem lại dữ liệu do camera ghi lại trên đám mây. Đây được coi là một giải pháp bảo vệ dữ liệu gần như tuyệt đối, không phải lo lắng kể cả trong trường hợp mất camera, hỏng thẻ nhớ. Cloud camera còn cho phép xem lại cả khi mất điện (hình ảnh ghi bởi camera trước thời điểm mất điện), miễn là có kết nối internet.



Với khả năng lưu trữ dữ liệu tuyệt vời, bảo mật thông tin tốt, giám sát từ xa hiệu quả, quản lý thiết bị tập trung dễ dàng, cách thức lưu trữ đơn giản và không cần sử dụng thiết bị hỗ trợ như đầu ghi, ổ cứng, sử dụng cloud camera đang dần trở thành xu hướng mới với nhiều gia đình cả thành thị lẫn nông thôn.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thị trường, người dùng vẫn còn 2 vấn đề đang lo lắng:

Một là, cloud camera có thực sự an toàn và bảo mật như quảng cáo, liệu nên chọn nhà cung cấp cloud camera nào.

Và hai là, chi phí dùng cloud camera có cao hơn nhiều so với phương án truyền thống là lưu trữ trên thẻ nhớ hay ổ cứng.

Những lo lắng của người dùng được giải quyết khi Viettel cho ra mắt giải pháp Home Camera Viettel, được đánh giá tốt bậc nhất trên thị trường. Lo lắng về vấn đề an toàn bảo mật được giải quyết khi toàn bộ thông tin khách hàng, dữ liệu clip, hình ảnh đều được sao lưu đám mây tại các trung tâm dữ liệu của Viettel với quy trình công bố nghiêm ngặt, người dùng không phải lo vấn đề thông tin bị "tuồn" sang một tổ chức khác khi không có sự cho phép, đảm bảo cả vấn đề an ninh cá nhân lẫn an ninh quốc gia.

Việc hack hay chiếm quyền camera điều khiển camera gần như không thể với giải pháp Home Camera Viettel khi việc mở khoá yêu cầu hai cấp độ bảo mật (mở khóa quyền xem và nhập mã được chỉ định cho từng camera). Tính năng trên vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm camera trên thị trường không rõ nguồn gốc với hệ thống bảo mật kém hơn.

Theo chia sẻ của một số người dùng, chất lượng hình ảnh, video từ Home Camera Viettel được đánh giá cao. Khách hàng có thể truy cập và tải hình ảnh full HD ngay cả vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Ra mắt vào năm 2023, camera H23 của Viettel được đánh giá cao với thiết kế nhỏ gọn, có nhiều tính năng cơ bản như quay video full HD 1080, tự động xoay 360 độ bám theo mọi chuyển động, đàm thoại hai chiều, ghi hình sắc nét cả trong điều kiện thiếu ánh sáng… Người dùng chỉ cần sử dụng ứng dụng Viettel Home để quản lý thiết bị. Viettel Home sẽ gửi thông báo cho người dùng khi nơi lắp đặt camera giám sát ghi nhận những chuyện động bất thường, phân biệt giữa chuyển động của con người và vật thể, hạn chế các cảnh báo thiếu chính xác. Đây là tính năng quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi, hay phù hợp với người đi du lịch dài ngày nhưng vẫn muốn quản lý an ninh trong gia đình.

Với lo lắng về giá, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng và so sánh, hiện tại dịch vụ Home Camera Viettel cung cấp 4 gói dữ liệu: Gói lưu trữ dữ liệu 3 ngày 20.000đ/ tháng/ 1 camera, gói lưu trữ dữ liệu 7 ngày 40.000đ/ tháng/ 1 camera, gói lưu trữ dữ liệu 15 ngày 60.000đ/ tháng/ 1 camera và gói lưu trữ dữ liệu 30 ngày 90.000đ/ tháng/ 1 camera. Ngoài ra nếu KH đang dùng mạng FTTH Viettel và lựa chọn gói lưu trữ 7 ngày trở lên sẽ được trang bị miễn phí camera

Nhờ đâu mà dịch vụ của Viettel có giá thành rẻ như vậy, thậm chí rẻ hơn phân nửa nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác?

Lý giải cho giá thành trên, đại diện Viettel cho biết. Thứ nhất, camera Viettel có cơ chế lưu thông minh theo mong muốn của người dùng, lưu trữ khi có chuyển động, lưu khi có người trong không gian giám sát. Nhờ đó, dung lượng lưu trữ được tiết kiệm, tối ưu, giảm thiểu chi phí không cần thiết. Thứ hai, là một sản phẩm "Made in Vietnam", dịch vụ lưu trữ đám mây do chính Viettel trực tiếp đầu tư và phát triển, không phải đi thuê ngoài như các nhà cung cấp khác nên giảm thiểu được chi phí một cách đáng kể. Thậm chí khách hàng vẫn có thể nhận được những mức giá dịch vụ rẻ hơn khi đăng ký trong thời gian dài như thanh toán cả năm.

"Chúng tôi không chỉ mong muốn đem đến những sản phẩm chất lượng cao bậc nhất mà còn phù hợp với điều kiện sống của người Việt Nam. Chính vì vậy, giảm thiểu giá thành để đáp ứng khả năng chi trả của người Việt là một mục tiêu được hướng tới ngay từ ban đầu," ông Lê Mạnh Tấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel chia sẻ.