Vì sao Vinhomes Ocean Park 1 nhanh chóng trở thành trung tâm mới phía Đông Hà Nội?

"Cú đấm thép" từ giao thông, hạ tầng thúc đẩy dòng chảy chuyển cư

Sự chuyển mình của hạ tầng và giao thông ở phía đông Hà Nội khiến ngay cả cư dân địa phương – những người sinh ra và lớn lên ở Gia Lâm, cũng cảm thấy choáng ngợp. Từ cánh đồng chiêm trũng ngày nào, Vinhomes Ocean Park 1 đã "lột xác" trở thành đại đô thị văn minh, hiện đại bậc nhất phía Đông, thu hút cộng đồng hơn 60.000 người dân kiến tạo một cuộc sống mới ở "quận trung tâm - Downtown" của "thành phố" Ocean City.

Lý giải về sức hút đặc biệt của siêu đô thị này, theo chuyên gia Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, cho rằng nhờ "sinh sau đẻ muộn", các khu đô thị phía Đông Hà Nội, trong đó có Vinhomes Ocean Park 1, mang lợi thế về quỹ đất cũng như quy hoạch hiện đại và đồng bộ để trở thành những trung tâm mới - đối trọng và kéo giãn mật độ dân cư ra khỏi khu vực lõi trung tâm Hà Nội.

Theo chuyên gia, hạ tầng xã hội, dịch vụ, đô thị, mỹ thuật tại đây đều đạt những tiêu chuẩn, tiêu chí về chất lượng như quy chuẩn xanh, công nghệ hiện đại, thông minh. "Khi các đại đô thị đạt tiêu chuẩn xanh - thông minh tích hợp đa dạng tiện ích, dịch vụ, định hình những chuẩn mực sống cao cấp thì các đại đô thị này cũng chinh phục tầng lớp cư dân mới có trình độ và khả năng thích nghi trong môi trường sống hiện đại, năng động phù hợp với thời kỳ phát triển của công nghệ số và số hóa".

Bên cạnh đó, những "cú đấm thép" về hạ tầng và giao thông đã thay đổi bộ mặt khu Đông, nối gần thời gian và khoảng cách di chuyển đến các vùng nội đô cũng như tỉnh thành lân cận. Đặc biệt, cầu Vĩnh Tuy 2 vừa mới được khánh thành, thông xe kéo gần hơn khoảng cách giữa hai bên bờ sông Hồng. Trong quy hoạch của Hà Nội, các cây cầu bắc qua sông Hồng cùng với hầm chui nút giao thông Cổ Linh thực hiện giai đoạn 2023 - 2024 sẽ tiếp tục tạo nên những lực đẩy mới cho khu vực phía Đông.

Chuyên gia cho biết, hiện nay, người dân không còn quan trọng khoảng cách bao xa mà quan trọng là di chuyển bao lâu. Vì vậy, dù là trung tâm mới nhưng khi được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng thì người dân vẫn sẽ đổ về sinh sống, nhanh chóng hình thành những khu trung tâm mới. Với những "cú đấm thép" về hạ tầng như trên, các lộ trình di chuyển về Vinhomes Ocean Park 1 ngày càng trở nên thông thoáng, dễ dàng hơn bao giờ hết, hứa hẹn tiếp tục tạo nên những cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tương lai.

Sự nâng cấp về tiêu chuẩn cuộc sống cũng góp phần định hình một trung tâm mới, tạo nên một diện mạo mới cho khu Đông

Chất sống cao cấp, tiện ích đủ đầy, chính sách hấp dẫn

Tuy nhiên, yếu tố chính giúp Vinhomes Ocean Park 1 "lột xác" thành trung tâm mới phía Đông vẫn là ở sức sống nội sinh. Đại đô thị được coi là "quận trung tâm" (Downtown) của Ocean City – "thành phố điểm đến" tầm cỡ quốc tế với diện tích 1.200 ha, bao gồm Vinhomes Ocean Park 1,2,3. Nơi đây thu hút cư dân và du khách bởi chất nghỉ dưỡng 365 ngày với hệ thống tiện ích cao cấp "all - in - one", chỉ vài bước chân là mọi nhu cầu được đáp ứng, thỏa mãn.

Đại đô thị được nhiều người bình chọn là đô thị đáng sống nhất Hà Nội với hàng loạt kỳ quan thiên nhiên như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon, hồ Ngọc Trai - không gian xanh khổng lồ giúp cư dân rèn luyện sức khỏe và nạp năng lượng sống tích cực. Không chỉ vậy, các dãy shophouse, TTTM Vincom, phố ẩm thực, phố café,… với những thương hiệu, ngành hàng nổi tiếng đang quy tụ về đây, biến Vinhomes Ocean Park 1 trở thành trung tâm ẩm thực, giải trí, mua sắm không thua kém các phố mua sắm nội đô.

Để tạo thêm những cú hích kéo dân về ở, lấp đầy khu đô thị, tiếp nối sức sống nội sinh mạnh mẽ, Vinhomes liên tục tung ra những chính sách hỗ trợ đồng hành người mua như "Tổ ấm an vui 1 và 2" hỗ trợ tài chính tốt nhất (bằng tiền mặt) cho cả chủ nhà lẫn người thuê.

Gần đây nhất là chương trình "Sức sống trung tâm" áp dụng với các phân khu thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1. Theo đó, chủ sở hữu các phân khu thấp tầng chưa có kế hoạch về ở hoặc chưa cho thuê được Vinhomes hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cơ bản tầng 1 để hoàn thiện mặt bằng theo tiêu chuẩn của chủ đầu tư. Tổng mức hỗ trợ tối đa 115,5 triệu đồng một căn. Ngoài ra, Vinhomes hỗ trợ một phần phí quản lý trong 12 tháng cho chủ sở hữu.

Với các căn chủ nhà cho thuê, Vinhomes hỗ trợ thêm 30% phí môi giới tìm khách hàng và hỗ trợ thêm tiền thuê 24 triệu đồng mỗi năm. Chương trình cũng giúp khách thuê hưởng giá ưu đãi do chủ nhà đã được Vinhomes hỗ trợ. Khách có thể chọn quỹ căn phù hợp nhu cầu đồng thời giảm bớt áp lực tài chính khi mặt bằng kinh doanh đã hoàn thiện nội thất cơ bản, đủ điều kiện để kinh doanh kết hợp an cư.

Cư dân Vinhomes Ocean Park có thể di chuyển vào nội thành và các tỉnh lân cận thông qua hệ thống xe bus Vinhomes Ocean Park tiện lợi, hàng chục chuyến mỗi ngày

Các chuyên gia đánh giá, chính sách này sẽ giúp Vinhomes Ocean Park 1 "thắp sáng" cả các phân khu thấp tầng với khả năng thu hút đông đảo khách hàng có nhu cầu thuê nhà ở là các chuyên gia tại các khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương cách dự án chỉ khoảng 30 phút lái xe và cộng đồng doanh nhân muốn đón đầu sự bứt phá mạnh mẽ của "thành phố điểm đến" sầm uất bậc nhất nơi bờ Đông Thủ đô.