Vị thế của trình duyệt Cốc Cốc trên 2 "chiến trường" PC và Mobile giờ ra sao?

The Connected Consumer là nghiên cứu hàng quý được thực hiện bởi Decision Lab. Báo cáo này tập trung vào phân tích thói quen trực tuyến của người tiêu dùng, bao gồm việc sử dụng mạng xã hội, giải trí (âm nhạc, phim ảnh, video trực tuyến) và các tiện ích khác.

Báo cáo mới nhất đánh giá, Cốc Cốc, trình duyệt web nội địa được phát triển tại Việt Nam, đã khẳng định vị thế vững chắc của mình với tư cách là một trình duyệt nội địa khi xếp thứ hai về lượng người dùng trên PC, đạt tỷ lệ người dùng là 59% (59% đáp viên cho biết có sử dụng Cốc Cốc) chỉ sau Google Chrome (83%) và vượt xa các trình duyệt khác (chưa đến 30%).

Kết quả khảo sát của Decision Lab lý giải, sự ưu việt về các tính năng như tải video nhanh chóng, chặn quảng cáo, và duyệt web an toàn đã giúp Cốc Cốc chiếm được cảm tình của người dùng trong nước. Cụ thể, theo đánh giá của những người có sử dụng trình duyệt Cốc Cốc, 56% người dùng PC yêu thích tính năng tải video, 51% đánh giá cao khả năng duyệt web an toàn và 45% ưa chuộng tính năng chặn quảng cáo. Trên thiết bị di động, người dùng cũng thể hiện sự yêu thích mạnh mẽ đối với tính năng chặn quảng cáo (58%) và khả năng duyệt web an toàn (56%). Đáng chú ý, 51% người dùng di động bình chọn cho thanh công cụ đa phương tiện.

Trong khi đó trên mặt trận di động, mặc dù cạnh tranh khốc liệt với Chrome và Safari - hai ông lớn toàn cầu, lại thường có lợi thế khi được tích hợp sẵn trên thiết bị, Cốc Cốc vẫn giữ vững được tỷ lệ người sử dụng 21%, đứng ở vị trí thứ ba và thể hiện sự linh hoạt và phù hợp với nhu cầu người dùng Việt trên các thiết bị di động.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, hiện nay, thay vì chỉ sử dụng một trình duyệt duy nhất, người dùng đang dần có nhiều lựa chọn đa dạng hơn khi lướt web. Trung bình, mỗi người sử dụng hai ứng dụng trên cả PC và di động. Google Chrome dẫn đầu là trình duyệt phổ biến nhất, được ưa chuộng bởi 64% người dùng PC và 62% người dùng di động, tiếp theo đó là Cốc Cốc đứng thứ hai trên PC với 23% và xếp thứ ba trên di động với 9%.

Nghiên cứu từ Decision Lab cũng xem xét chỉ số NPS - phản ánh mức độ sẵn lòng của khách hàng trong việc tiếp tục sử dụng và giới thiệu tới người khác - của các trình duyệt đang hoạt động tại Việt Nam. Về chỉ số này, Cốc Cốc đạt 53 điểm trên PC, đứng vững vị trí thứ hai sau Chrome.

“Thú vị hơn là, mặc dù có lượng sử dụng trên thiết bị di động thấp hơn so với Chrome và Safari, Cốc Cốc lại có điểm NPS cao nhất là 66 trên thiết bị di động. Điều này minh chứng cho sự tín nhiệm mà người dùng dành cho Cốc Cốc, đặc biệt là trên di động” - báo cáo đánh giá.

Số liệu từ báo cáo cũng cho thấy gen Z ưa chuộng Cốc Cốc hơn so với các thế hệ khác. Trong khi tỷ lệ sử dụng Google Chrome trên PC của Gen Z chỉ đạt 57%, thấp hơn Gen X (67%) và Gen Y (66%) thì tỷ lệ Gen Z sử dụng Cốc Cốc chiếm 27% trên PC và 17% trên di động, cao hơn so với tỷ lệ của thế hệ X (20% trên PC, 6% trên di động) và Y (22% trên PC, 8% trên di động).

Ông Thue Quist Thomasen, CEO của Decision Lab, nhận xét: "Khả năng đổi mới và cung cấp các tính năng lấy người dùng làm trung tâm đã giúp Cốc Cốc nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ toàn cầu. Xu hướng này cho thấy tiềm năng của Cốc Cốc trong việc thu hút nhóm người dùng trẻ, am hiểu công nghệ".

Trên thị trường trình duyệt, “gã khổng lồ” Google Chrome hiện chiếm ưu thế nhờ tính ổn định và sự phổ biến toàn cầu. Tuy vậy, các sản phẩm nội địa như Cốc Cốc vẫn có tiềm năng phát triển. Các doanh nghiệp địa phương có thể tạo đột phá bằng cách tối ưu hóa trải nghiệm và linh hoạt thích ứng với các biến động về nhu cầu người dùng.